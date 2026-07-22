https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/yagisli-hava-turkiyeye-geliyor-meteoroloji-uzmani-ve-akomdan-istanbul-icin-uyari-1107450540.html
Yağışlı hava Türkiye'ye geliyor: Meteoroloji uzmanı ve AKOM'dan İstanbul için uyarı
Yağışlı hava Türkiye'ye geliyor: Meteoroloji uzmanı ve AKOM'dan İstanbul için uyarı
Sputnik Türkiye
Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava sistemi, İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede etkisini göstermeye hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T10:00+0300
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Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava sistemi, İstanbul ile birlikte birçok bölgede etkili olacak. Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, yaz aylarında ani bastıran yağışların oluşturabileceği risklere dikkat çekerek, İstanbulluları pazar gününe kadar dikkatli olmaları konusunda uyardı.Çalışkan, bugün hem Türkiye genelinde hem de İstanbul'da hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğini belirterek, "Öğleden sonra Avrupa Yakası'nda kısa süreli sağanak geçişi olabilir ancak daha çok akşam ve gece saatlerinde etkili olacak." dedi.Sel, su baskını ve yerel dolu uyarısıBeklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceğini belirten Dilek Çalışkan, "Serin havanın gelmesiyle küçük çaplı dolu da oluşabilir." ifadelerini kullandı.Perşembe günü gündüz saatlerinde de sağanakların devam edeceğini kaydeden Çalışkan, "Perşembe ve cuma günleri kısa süreli yağışlar olacağı için su baskını tehlikesi var." diye konuştu.Çalışkan ayrıca, aynı sistemin Batı Karadeniz ile Ankara'nın bazı bölgelerinde de etkili olacağını söyledi.'En şiddetli yağış cumartesi günü bekleniyor'Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul'da beklenen yağışların en kuvvetli etkisini cumartesi günü göstereceğini belirtti.Çalışkan, "Cumartesi İstanbul'da yağış çok şiddetli olabilir. İstanbul dışında tüm Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu, İç Ege ve hatta Adana'ya kadar ulaşacak bir yağış... Kırmızı görünen yerlerde aşırı yağış olabilir. Pazar gününe kadar dikkatli olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.Sağanakla birlikte hava sıcaklıklarında da belirgin düşüş yaşanacağını aktaran Çalışkan, "Gece saatlerinde 15-16 dereceye inme ihtimali var. Dört gece battaniyelerle uyuyacağız. Ona göre giyinmemiz lazım." dedi.AKOM'dan gök gürültülü sağanak uyarısıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kent için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yayımladı.AKOM'un değerlendirmesine göre, yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren başlaması, perşembe ve cuma günleri aralıklarla yerel gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.Raporda, "Yağışların Perşembe ve Cuma günleri aralıklarla yerel gök gürültülü sağanak şeklinde yağması, cuma gece saatleri itibarıyla etkisini arttırarak cumartesi gün boyu il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/meteoroloji-istanbul-dahil-bircok-il-icin-saat-verdi-kuvvetli-saganak-yagis-etkili-olacak-1107447458.html
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hava durumu, i̇stanbul, yağış, sağanak, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, dilek çalışkan, akom, meteoroloji
hava durumu, i̇stanbul, yağış, sağanak, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, dilek çalışkan, akom, meteoroloji
Yağışlı hava Türkiye'ye geliyor: Meteoroloji uzmanı ve AKOM'dan İstanbul için uyarı
Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava sistemi, İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede etkisini göstermeye hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, perşembe, cuma ve özellikle cumartesi günü için kuvvetli sağanak, su baskını ve yerel dolu uyarısında bulunurken, AKOM da yağışların cuma gecesinden itibaren şiddetini artıracağını açıkladı.
Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava sistemi, İstanbul ile birlikte birçok bölgede etkili olacak. Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, yaz aylarında ani bastıran yağışların oluşturabileceği risklere dikkat çekerek, İstanbulluları pazar gününe kadar dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Çalışkan, bugün hem Türkiye genelinde hem de İstanbul'da hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğini belirterek, "Öğleden sonra Avrupa Yakası'nda kısa süreli sağanak geçişi olabilir ancak daha çok akşam ve gece saatlerinde etkili olacak." dedi.
Sel, su baskını ve yerel dolu uyarısı
Beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceğini belirten Dilek Çalışkan, "Serin havanın gelmesiyle küçük çaplı dolu da oluşabilir." ifadelerini kullandı.
Perşembe günü gündüz saatlerinde de sağanakların devam edeceğini kaydeden Çalışkan, "Perşembe ve cuma günleri kısa süreli yağışlar olacağı için su baskını tehlikesi var." diye konuştu.
Çalışkan ayrıca, aynı sistemin Batı Karadeniz ile Ankara'nın bazı bölgelerinde de etkili olacağını söyledi.
'En şiddetli yağış cumartesi günü bekleniyor'
Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul'da beklenen yağışların en kuvvetli etkisini cumartesi günü göstereceğini belirtti.
Çalışkan, "Cumartesi İstanbul'da yağış çok şiddetli olabilir. İstanbul dışında tüm Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu, İç Ege ve hatta Adana'ya kadar ulaşacak bir yağış... Kırmızı görünen yerlerde aşırı yağış olabilir. Pazar gününe kadar dikkatli olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Sağanakla birlikte hava sıcaklıklarında da belirgin düşüş yaşanacağını aktaran Çalışkan, "Gece saatlerinde 15-16 dereceye inme ihtimali var. Dört gece battaniyelerle uyuyacağız. Ona göre giyinmemiz lazım." dedi.
AKOM'dan gök gürültülü sağanak uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kent için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yayımladı.
AKOM'un değerlendirmesine göre, yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren başlaması, perşembe ve cuma günleri aralıklarla yerel gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.
Raporda, "Yağışların Perşembe ve Cuma günleri aralıklarla yerel gök gürültülü sağanak şeklinde yağması, cuma gece saatleri itibarıyla etkisini arttırarak cumartesi gün boyu il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.