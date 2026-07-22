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Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için saat verdi: Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için saat verdi: Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Sputnik Türkiye
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara ve Karadeniz'de akşam saatlerinde kuvvetli sağanak etkili olacak. Hava sıcaklıkları yükselmeye devam ederken Batı... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T06:57+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Van'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerinde seyrederek güney ve batı bölgelerde yer yer 45 dereceleri bulacak. MARMARAParçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.EGEKıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZBatısının parçalı ve az bulutlu, doğusu ile iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı, zamanla çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için saat verdi: Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak

06:57 22.07.2026
© FotoğrafSağanak
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© Fotoğraf
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara ve Karadeniz'de akşam saatlerinde kuvvetli sağanak etkili olacak. Hava sıcaklıkları yükselmeye devam ederken Batı ve güney bölgelerde yer yer 45 dereceleri görecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Van'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerinde seyrederek güney ve batı bölgelerde yer yer 45 dereceleri bulacak.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Bursa - 36°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çanakkale - 36°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu
İstanbul - 34°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli - 34°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Denizli - 38°C - Parçalı ve az bulutlu
İzmir - 38°C - Az bulutlu ve açık
Manisa - 40°C - Parçalı ve az bulutlu
Muğla - 38°C - Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Batısının parçalı ve az bulutlu, doğusu ile iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Adana - 37°C - Parçalı ve az bulutlu
Antalya - 44°C - Az bulutlu ve açık
Burdur - 36°C - Parçalı ve az bulutlu
Hatay - 33°C - Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
Çankırı - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
Konya - 34°C - Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu - 31°C - Parçalı ve az bulutlu
Düzce - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak - 28°C - Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
Rize - 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun - 30°C - Parçalı bulutlu
Trabzon - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum - 29°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars - 28°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya - 36°C - Az bulutlu
Van - 30°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 41°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 39°C - Az bulutlu ve açık
Siirt - 39°C - Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa - 42°C - Az bulutlu ve açık
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