https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/meteoroloji-istanbul-dahil-bircok-il-icin-saat-verdi-kuvvetli-saganak-yagis-etkili-olacak-1107447458.html

Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için saat verdi: Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için saat verdi: Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara ve Karadeniz'de akşam saatlerinde kuvvetli sağanak etkili olacak. Hava sıcaklıkları yükselmeye devam ederken Batı... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T06:57+0300

2026-07-22T06:57+0300

2026-07-22T06:57+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Van'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerinde seyrederek güney ve batı bölgelerde yer yer 45 dereceleri bulacak. MARMARAParçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.EGEKıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZBatısının parçalı ve az bulutlu, doğusu ile iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı, zamanla çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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