https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/vincenzo-montellanin-ablasi-caterina-montella-vefat-etti-1107451490.html
Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella vefat etti
Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella vefat etti
Sputnik Türkiye
Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella vefat etti
2026-07-22T10:24+0300
2026-07-22T10:24+0300
2026-07-22T10:25+0300
yaşam
vincenzo montella
kaza
teknik direktör
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099180379_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_97df4378af62bbbfb0ef03a3fc689e67.jpg
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella, yaşamını yitirdi.Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasında, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella'nın, evinde geçirdiği elim bir kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. TFF olarak Caterina Montella'nın vefatı nedeniyle başta A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.Caterina Montella için bugün İtalya'nın Napoli kentinin Castello di Cisterna ilçesinde yer alan San Nicola Kilisesi'nde yerel saatle 16.30'da cenaze töreni düzenlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/trafik-kazalari-istatistikleri-sasirtti-ankara-hasarli-kaza-oraniyla-istanbulu-solladi-1107415906.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099180379_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ad16b28eea466a1cc0dca305c3123a45.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vincenzo montella, kaza, teknik direktör
vincenzo montella, kaza, teknik direktör
Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella vefat etti
10:24 22.07.2026 (güncellendi: 10:25 22.07.2026)
Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella vefat etti.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella, yaşamını yitirdi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasında, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella'nın, evinde geçirdiği elim bir kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. TFF olarak Caterina Montella'nın vefatı nedeniyle başta A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Caterina Montella için bugün İtalya'nın Napoli kentinin Castello di Cisterna ilçesinde yer alan San Nicola Kilisesi'nde yerel saatle 16.30'da cenaze töreni düzenlenecek.