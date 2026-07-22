https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/vincenzo-montellanin-ablasi-caterina-montella-vefat-etti-1107451490.html

Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella vefat etti

Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella vefat etti

Sputnik Türkiye

Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella vefat etti

2026-07-22T10:24+0300

2026-07-22T10:24+0300

2026-07-22T10:25+0300

yaşam

vincenzo montella

kaza

teknik direktör

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella, yaşamını yitirdi.Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasında, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella'nın, evinde geçirdiği elim bir kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. TFF olarak Caterina Montella'nın vefatı nedeniyle başta A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.Caterina Montella için bugün İtalya'nın Napoli kentinin Castello di Cisterna ilçesinde yer alan San Nicola Kilisesi'nde yerel saatle 16.30'da cenaze töreni düzenlenecek.

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vincenzo montella, kaza, teknik direktör