Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/vincenzo-montellanin-ablasi-caterina-montella-vefat-etti-1107451490.html
Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella vefat etti
Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella vefat etti
Sputnik Türkiye
Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella vefat etti
2026-07-22T10:24+0300
2026-07-22T10:25+0300
yaşam
vincenzo montella
kaza
teknik direktör
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099180379_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_97df4378af62bbbfb0ef03a3fc689e67.jpg
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella, yaşamını yitirdi.Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasında, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella'nın, evinde geçirdiği elim bir kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. TFF olarak Caterina Montella'nın vefatı nedeniyle başta A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.Caterina Montella için bugün İtalya'nın Napoli kentinin Castello di Cisterna ilçesinde yer alan San Nicola Kilisesi'nde yerel saatle 16.30'da cenaze töreni düzenlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/trafik-kazalari-istatistikleri-sasirtti-ankara-hasarli-kaza-oraniyla-istanbulu-solladi-1107415906.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099180379_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ad16b28eea466a1cc0dca305c3123a45.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vincenzo montella, kaza, teknik direktör
vincenzo montella, kaza, teknik direktör

Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella vefat etti

10:24 22.07.2026 (güncellendi: 10:25 22.07.2026)
© AA / Serhat ÇetinkayaMontella: Kolay olmayacak ama biz Dünya Kupası’nda olacağız
Montella: Kolay olmayacak ama biz Dünya Kupası’nda olacağız - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© AA / Serhat Çetinkaya
Abone ol
Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella vefat etti.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella, yaşamını yitirdi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasında, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella'nın, evinde geçirdiği elim bir kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. TFF olarak Caterina Montella'nın vefatı nedeniyle başta A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Caterina Montella için bugün İtalya'nın Napoli kentinin Castello di Cisterna ilçesinde yer alan San Nicola Kilisesi'nde yerel saatle 16.30'da cenaze töreni düzenlenecek.
Ankara trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
TÜRKİYE
Trafik kazaları istatistikleri şaşırttı: Ankara maddi hasarlı kaza oranıyla İstanbul'u solladı
Dün, 09:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала