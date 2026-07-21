https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/kalp-krizini-erken-tespit-icin-vucuda-uygulanacak-sensorlu-murekkep-gelistirildi-1107437280.html

Kalp krizini erken tespit için vucuda uygulanacak sensörlü mürekkep geliştirildi

Kalp krizini erken tespit için vucuda uygulanacak sensörlü mürekkep geliştirildi

Sputnik Türkiye

Penn State Üniversitesinden mühendisler, elektrot sensörlü bu mürekkebin yıkayınca çıkabildiğini ve çeşitli tasarımlarla tekrar uygulanabildiğini belirtti.

2026-07-21T17:45+0300

2026-07-21T17:45+0300

2026-07-21T17:46+0300

sağlik

kalp

erken teşhis

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ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Penn State Üniversitesinden mühendisler, elektrot sensörleri olan ve kalp krizinin erken tespiti, beyin dalgalarının okunması ve robotik protezlere güç sağlanması gibi amaçlarla kullanılacak, insan cildini çeşitli tasarımlarla renklendirerek uygulanacak bir mürekkep geliştirdi.Penn State Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre mühendisler, insanların cildini çeşitli tasarımlarla renklendirecek ve sensörleri çalıştırabilecek iletken mürekkebin patentini aldı.‘Giyilebilen sensörlerden daha dayanıklı’Birçok renk seçeneği bulunan bu mürekkep, ciltle daha iyi birleşecek materyaller içeriyor ve diğer "giyilebilen sensörlerden" daha hassas ve dayanıklı olup kesin sonuçlar veriyor.Yıkayınca çıkan ve tekrar tekrar uygulanabilen bu mürekkepteki sensörler, kalp krizinin erken tespitinde, robotik protezlere güç sağlamada, beyin dalgalarını okumada kullanılabilecek.Araştırmanın baş yazarı Wanqing Zhang, şunları söyledi:Penn State Üniversitesi profesörlerinden Larry Cheng, açıklamasında giyilebilir sağlık teknolojilerinin vücuda yerleştirilen elektrotlarla çalıştığını ve bu elektrotların kişinin kalp, beyin ve kas sağlığını vücudun ürettiği elektronik sinyalleri kaydederek denetlediğini belirtti.Mühendislerin mürekkebe ilişkin çalışması "Proceedings of the National Academy of Sciences" adlı dergide yayımlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/berfu-yenenler-uzucu-haberi-sosyal-medyasindan-duyurdu--1107429645.html

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kalp, erken teşhis