https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/trump--hedef-alinan-her-gemi-icin-iranin-bir-koprusu-ve-enerji-santralini-bombalayacagiz-1107463651.html
Trump: ABD, hedef alınan her gemi için İran'ın bir köprüsü veya enerji santralini bombalayacak
Trump: ABD, hedef alınan her gemi için İran'ın bir köprüsü veya enerji santralini bombalayacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, İran’a yönelik yeni bir paylaşımda “ABD, hedef alınan her gemi için Tahran’ın yanında veya içinde bulunanlar da dahil bir köprü veya enerji... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
donald trump
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Donald Trump’ın Truth Social hesabından yaptığı paylaşım şöyle:Hürmüz ve Kızıldeniz'de son durumABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sevkiyat aksamaları küresel enerji piyasalarını sarsarken, Yemen'deki Husiler, önceki gün Suudi Arabistan'a yönelik abluka kararı aldı.Husiler, Suudi Arabistan'ın, İran'daki bir cenaze töreninden dönen Husi liderlerini taşıyan uçağı hedef almak amacıyla Sana Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Bu olayın ardından misilleme yapan Husiler, Suudi Arabistan'daki Abha Uluslararası Havalimanı'nı füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı ve Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası başlattıklarını" açıkladı.Husiler ayrıca, gerilimin tırmanması durumunda Kızıldeniz'in güney kapısı olan Babülmendep Boğazı'nı tamamen kapatabileceklerini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/abd-hurmuzun-kilit-noktasini-mi-hedef-aldi-iran-basini-lark-adasi-vuruldu-1107462416.html
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donald trump, i̇ran, abd
Trump: ABD, hedef alınan her gemi için İran'ın bir köprüsü veya enerji santralini bombalayacak
16:16 22.07.2026 (güncellendi: 16:51 22.07.2026)
ABD Başkanı Trump, İran’a yönelik yeni bir paylaşımda “ABD, hedef alınan her gemi için Tahran’ın yanında veya içinde bulunanlar da dahil bir köprü veya enerji santralini bombalayıp imha edecektir” ifadelerini kullandı.
Donald Trump’ın Truth Social hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
Bundan böyle, İran İslam Cumhuriyeti Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye füze, roket, insansız hava aracı veya başka herhangi bir cihaz veya silahla ateş açtığı her an, Amerika Birleşik Devletleri, başkent Tahran'ın yanında veya içinde bulunanlar da dahil bir köprü veya enerji santralini bombalayıp imha edecektir.
Hürmüz ve Kızıldeniz'de son durum
ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sevkiyat aksamaları küresel enerji piyasalarını sarsarken, Yemen'deki Husiler, önceki gün Suudi Arabistan'a yönelik abluka kararı aldı.
Husiler, Suudi Arabistan'ın, İran'daki bir cenaze töreninden dönen Husi liderlerini taşıyan uçağı hedef almak amacıyla Sana Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Bu olayın ardından misilleme yapan Husiler, Suudi Arabistan'daki Abha Uluslararası Havalimanı'nı füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı ve Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası başlattıklarını" açıkladı.
Husiler ayrıca, gerilimin tırmanması durumunda Kızıldeniz'in güney kapısı olan Babülmendep Boğazı'nı tamamen kapatabileceklerini duyurdu.