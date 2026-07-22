https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/trump--hedef-alinan-her-gemi-icin-iranin-bir-koprusu-ve-enerji-santralini-bombalayacagiz-1107463651.html

Trump: ABD, hedef alınan her gemi için İran'ın bir köprüsü veya enerji santralini bombalayacak

Trump: ABD, hedef alınan her gemi için İran'ın bir köprüsü veya enerji santralini bombalayacak

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, İran’a yönelik yeni bir paylaşımda “ABD, hedef alınan her gemi için Tahran’ın yanında veya içinde bulunanlar da dahil bir köprü veya enerji... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T16:16+0300

2026-07-22T16:16+0300

2026-07-22T16:51+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

donald trump

i̇ran

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107119434_0:92:1760:1082_1920x0_80_0_0_fe820e57cdd97d0724d9b92c020e3c2b.jpg

Donald Trump’ın Truth Social hesabından yaptığı paylaşım şöyle:Hürmüz ve Kızıldeniz'de son durumABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sevkiyat aksamaları küresel enerji piyasalarını sarsarken, Yemen'deki Husiler, önceki gün Suudi Arabistan'a yönelik abluka kararı aldı.Husiler, Suudi Arabistan'ın, İran'daki bir cenaze töreninden dönen Husi liderlerini taşıyan uçağı hedef almak amacıyla Sana Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Bu olayın ardından misilleme yapan Husiler, Suudi Arabistan'daki Abha Uluslararası Havalimanı'nı füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı ve Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası başlattıklarını" açıkladı.Husiler ayrıca, gerilimin tırmanması durumunda Kızıldeniz'in güney kapısı olan Babülmendep Boğazı'nı tamamen kapatabileceklerini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/abd-hurmuzun-kilit-noktasini-mi-hedef-aldi-iran-basini-lark-adasi-vuruldu-1107462416.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, i̇ran, abd