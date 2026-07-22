https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/tbmm-grup-sayisi-7ye-yukselecek-yasama-surecleri-uzayacak-1107454361.html
TBMM grup sayısı 7’ye yükselecek: Yasama süreçleri uzayacak
TBMM grup sayısı 7’ye yükselecek: Yasama süreçleri uzayacak
Sputnik Türkiye
TBMM tarihinin en yüksek grup sayılarından birine ulaşıldı. Özgür Özel’in kuracağı parti ile birlikte TBMM’deki grup sayısı 7’ye yükselecek. Grup sayısının... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T11:26+0300
2026-07-22T11:26+0300
2026-07-22T11:26+0300
türki̇ye
tbmm
meclis
özgür özel
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088657328_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_80958b8d3d9bc4a80ba54e65cc1cd964.jpg
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönemi, Cumhuriyet tarihinin en çok siyasi parti grubuna ev sahipliği yaptığı dönemi yaşarken, siyasette dengeleri değiştirecek yeni bir gelişmenin eşiğinde.CHP içerisindeki sürecin ardından Özgür Özel ve beraberindeki milletvekillerinin yeni bir siyasi parti oluşumuna gitmesi durumunda, Meclis’teki parti grubu sayısı 7’ye yükselerek TBMM tarihindeki en yüksek grubun kurulduğu dönemlerden biri olacak.Grup sayısı 6’dan 7’ye çıkacakİçtüzük gereğince Meclis'te bir siyasi partinin grup kurabilmesi için en az 20 milletvekiline sahip olması gerekiyor. Özel liderliğindeki hareketin 20 vekil eşiğini rahatlıkla aşarak resmen grup kurması halinde, TBMM çatısı altında aynı anda faaliyet gösteren grup sayısı 6’dan 7’ye çıkacak.Halihazırda Meclis'te AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeniyol Grubu (Saadet ve Gelecek Partisi iş birliğiyle) bulunuyor. Yeni partinin katılımıyla birlikte 7’nci grup tescillenmiş olacak.1990’lı yıllardaki en parçalı koalisyon dönemlerinde dahi Meclis’teki grup sayısı genelde 5 ile sınırlı kalırken, 28. Dönem’deki bu tablo TBMM tarihinin "en çok gruplu yasama dönemi" unvanını almasını sağladı.Parti grubu sayısının 7'ye ulaşması, Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşma sürelerinden komisyon üyeliklerine, Danışma Kurulu kararlarından Meclis gündem belirleme süreçlerine kadar yasama faaliyetlerinin tüm dengelerini baştan şekillendirecek. Bu gelişme ile birlikte Meclis'te yasama süreçlerinin daha da uzaması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ozgur-ozelden-veda-konusmasi-vakti-gelmis-bir-vedanin-huznunu-tasiyarak-ciktim-1107427832.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088657328_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_dcc51d17a5d80fe2dab02c746d26573f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
tbmm, meclis, özgür özel, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
tbmm, meclis, özgür özel, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
TBMM grup sayısı 7’ye yükselecek: Yasama süreçleri uzayacak
Özel
TBMM tarihinin en yüksek grup sayılarından birine ulaşıldı. Özgür Özel’in kuracağı parti ile birlikte TBMM’deki grup sayısı 7’ye yükselecek. Grup sayısının artması TBMM’deki yasa yapım süreçlerini etkileyecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönemi, Cumhuriyet tarihinin en çok siyasi parti grubuna ev sahipliği yaptığı dönemi yaşarken, siyasette dengeleri değiştirecek yeni bir gelişmenin eşiğinde.
CHP içerisindeki sürecin ardından Özgür Özel ve beraberindeki milletvekillerinin yeni bir siyasi parti oluşumuna gitmesi durumunda, Meclis’teki parti grubu sayısı 7’ye yükselerek TBMM tarihindeki en yüksek grubun kurulduğu dönemlerden biri olacak.
Grup sayısı 6’dan 7’ye çıkacak
İçtüzük gereğince Meclis'te bir siyasi partinin grup kurabilmesi için en az 20 milletvekiline sahip olması gerekiyor. Özel liderliğindeki hareketin 20 vekil eşiğini rahatlıkla aşarak resmen grup kurması halinde, TBMM çatısı altında aynı anda faaliyet gösteren grup sayısı 6’dan 7’ye çıkacak.
Halihazırda Meclis'te AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeniyol Grubu (Saadet ve Gelecek Partisi iş birliğiyle) bulunuyor. Yeni partinin katılımıyla birlikte 7’nci grup tescillenmiş olacak.
1990’lı yıllardaki en parçalı koalisyon dönemlerinde dahi Meclis’teki grup sayısı genelde 5 ile sınırlı kalırken, 28. Dönem’deki bu tablo TBMM tarihinin "en çok gruplu yasama dönemi" unvanını almasını sağladı.
Parti grubu sayısının 7'ye ulaşması, Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşma sürelerinden komisyon üyeliklerine, Danışma Kurulu kararlarından Meclis gündem belirleme süreçlerine kadar yasama faaliyetlerinin tüm dengelerini baştan şekillendirecek. Bu gelişme ile birlikte Meclis'te yasama süreçlerinin daha da uzaması bekleniyor.