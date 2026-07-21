https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ozgur-ozelden-veda-konusmasi-vakti-gelmis-bir-vedanin-huznunu-tasiyarak-ciktim-1107427832.html

Özgür Özel'den veda konuşması: 'Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım'

Özgür Özel'den veda konuşması: 'Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım'

Sputnik Türkiye

Özgür Özel, CHP Grup Toplantısı'nda veda konuşması gerçekleştiriyor. Özel, "Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T13:45+0300

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Özgür Özel, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) CHP Grup Toplantısı'nda veda etmek üzere kürsüye geldi. CHP Grup Başkanı Özel'in bugünkü konuşmasında yeni kurulacak partiye ilişkin yol haritasını açıklaması bekleniyor.Konuşmasının başında Özel, "Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım ve huzurunuzdayım. Hep beraber tarihi bir kavşaktayız. Bugün buradan tarihi bir konuşma, bugün buradan çok sıra dışı bir konuşma yapmıyorum. Bugün buradan tarihe not düşen, hatırlatan, tarihe emanet edilen cümleleri bırakan samimi bir konuşma, açık açık bir konuşma yapmaya geldim. Tarihi konuşmayı ise yapılacak ilk seçimin akşamında hep birlikte yapmak üzere tarihe emanet ediyorum" dedi.'Her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız'Özel, "Size söz veriyorum. Her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız. Her şey bitecek ama hep birlikte hatırlayacağız. Bugüne kadarki tutumlarımızdan, bugüne kadarki duruşlarımızdan, bugüne kadarki yaptıklarımızdan birileri gelir geçer, unutulur, biter diye düşünülse de bunun da üstünden yıllar geçer, bu işler unutulur, yapanın yaptığı yanına kâr kalır sanılmasın" ifadelerini kullandı.Konuşmasının devamında herkesin bugünkü tutumunun tarihe not düşüleceğini söyleyen Özgür Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:"Bir takım kişilerin, bir takım yapıların bugünlerdeki sorumluluklarının üstünden rüzgâr eser, sel geçer diye kimse düşünmesin. Söz veriyorum. Zalimi zalim, mazlumu mazlum olarak anacağız. Tembeli tembel, emek vereni çalışkan olarak anacağız. Sinip kaçanı korkak, sorumluluk alanı ise birer kahraman olarak anacağız. Dost olana dost, olmayana ise bugünlerdeki tutumunu unutmayarak biz de anacağız. Millet de anacak. Tarih kaydediyor. Tarih, herkesi bugünlerde nasıl duruyorsa öyle yazacak."

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