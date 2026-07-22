https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/sumi-bolgesinde-ukrayna-birlikleri-mevzilerini-terk-ederek-cephe-hattindan-kacti-1107470127.html

‘Sumi bölgesinde Ukrayna birlikleri mevzilerini terk ederek cephe hattından kaçtı’

‘Sumi bölgesinde Ukrayna birlikleri mevzilerini terk ederek cephe hattından kaçtı’

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun 104. Bölgesel Savunma Tugayına bağlı birliklerin, Sumi bölgesindeki Malaya Slobodka yerleşiminin kuzeyinde tuttukları mevzileri terk ederek... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T19:42+0300

2026-07-22T19:42+0300

2026-07-22T19:42+0300

ukrayna kri̇zi̇

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Rus güvenlik güçlerindeki kaynakların verdiği bilgiye göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birlikler, Sumi bölgesindeki Malaya Slobodka yerleşiminin kuzey kesiminde bulundukları hatları bırakarak geri çekildi.Sputnik’e konuşan kaynak, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 104. Bölgesel Savunma Tugayı birlikleri, bulundukları mevzileri terk ederek Ukrayna topraklarının içlerine doğru kaçtı” ifadelerini kullandı.Kaynağa göre, söz konusu birlikler geri çekilmeden önce ek silah, askeri teçhizat ve haberleşme araçları talebinde bulundu.Sumi ve Harkov bölgelerinde Rus ordusunun Kuzey Askeri Grubu faaliyet gösteriyor. Rusya Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre, son 24 saat içinde bu bölgelerde Ukrayna ordusuna mensup 295’ten fazla asker, bir tank, üç zırhlı muharebe aracı, sekiz araç, bir hava savunma sistemi, iki topçu sistemi, bir ‘Grad’ çok namlulu roketatar aracı ve bir elektronik harp istasyonu imha edildi.Bakanlık, bu operasyonlarla Rus ordusunun devlet başkanının, sınır bölgelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla bir tampon bölge oluşturulmasına yönelik talimatını yerine getirmeyi sürdürdüğünü belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/rusya-savunma-bakanligi-odessa-ve-cernomorsk-limanlari-ile-askeri-yuk-tasiyan-gemiler-vuruldu-1107468438.html

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ukrayna silahlı kuvvetleri, harkov, sumi bölgesi, ukrayna, grad, askeri teçhizat, cephe, mevzi, rusya savunma bakanlığı