https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/centcom-irana-yonelik-deniz-ablukasinda-9-ticari-gemi-rotasini-degistirdi-1-gemi-etkisiz-hale-1107470604.html

CENTCOM: İran'a yönelik deniz ablukasında 9 ticari gemi rotasını değiştirdi, 1 gemi etkisiz hale getirildi

CENTCOM: İran'a yönelik deniz ablukasında 9 ticari gemi rotasını değiştirdi, 1 gemi etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik deniz ablukasının sürdüğünü belirterek, 22 Temmuz itibarıyla dokuz ticari geminin rotasının... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T19:57+0300

2026-07-22T19:57+0300

2026-07-22T19:57+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

donald trump

i̇ran

abd

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

haberler

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında operasyonların sürdüğünü duyurdu.CENTCOM'un paylaştığı bilgilere göre, güdümlü füze destroyeri USS Michael Murphy (DDG-112), Umman Denizi'nde görev yaparken İran'a yönelik deniz ablukasının uygulanmasına "destek verdi."Açıklamada, 22 Temmuz itibarıyla ablukanın uygulanmasını sağlamak amacıyla dokuz ticari geminin rotasının değiştirildiği, bir ticari geminin ise "etkisiz hale getirildiği" belirtildi.CENTCOM, "etkisiz hale getirilen" geminin hangi ülkeye ait olduğu, nasıl durdurulduğu veya operasyonda herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.Gelişme, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'de gerilimin tırmandığı bir dönemde yaşandı. Avrupa Birliği'nin deniz misyonu Aspides de aynı gün, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan bağlantılı ticari gemilere Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nden geçmemeleri yönünde tavsiyede bulunmuştu.Trump'ın '18 ölü' açıklaması tepkileri artırdıABD Başkanı Donald Trump, dün ABD ile İsrail'in İran'a yönelik savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısının 18 olduğunu açıklamıştı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin dahil olduğu savaşlara ilişkin verileri paylaştmış, açıklamanın ardından ABD yönetimine yönelik iç tepkiler artmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/trump--hedef-alinan-her-gemi-icin-iranin-bir-koprusu-ve-enerji-santralini-bombalayacagiz-1107463651.html

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donald trump, i̇ran, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), haberler