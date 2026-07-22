https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/rusyaya-yonelik-yaptirimlara-yunanistan-engeli-ab-21inci-pakette-uzlasamadi-1107472782.html
Rusya’ya yönelik yaptırımlara 'Yunanistan' engeli: AB 21'inci pakette uzlaşamadı
Rusya’ya yönelik yaptırımlara 'Yunanistan' engeli: AB 21'inci pakette uzlaşamadı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) daimi temsilcileri, Rusya'ya yönelik 21'inci yaptırım paketi üzerinde bir kez daha anlaşma sağlayamadı. Paketin onay süreci, özellikle... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T22:11+0300
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Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin daimi temsilcileri, Rusya’ya karşı hazırlanan 21’inci yaptırım paketini onaylamak için bir araya geldikleri toplantıdan yine sonuç alamadı. Reuters haber ajansının Avrupalı bir diplomata dayandırdığı habere göre, taraflar arasındaki görüş ayrılıkları aşılamadı.Söz konusu yaptırım paketi, 15 Temmuz’da yapılan bir önceki toplantıda da uzlaşı sağlanamaması nedeniyle beklemeye alınmıştı.İngiliz Financial Times (FT) gazetesi daha önce, görüşmelerdeki tıkanıklığın merkezinde Yunanistan’ın bulunduğunu, Atina’nın Rus sıvılaştırılmış doğal gazına (LNG) yönelik planlanan yeni kısıtlamaların, Yunan denizcilik şirketi Dynagas'ı ağır ekonomik zarara uğratacağını belirterek pakete karşı çıktığını aktarmıştı. Gazeteye göre, Yunanistan'ın bu yöndeki itirazları 21’inci yaptırım paketinin kabulünü en az bir hafta daha erteledi.Ayrıca, bazı AB diplomatlarının, peş peşe alınan yaptırım kararlarının birlik üyesi diğer ülkelerdeki şirketlerde de ekonomik kayıplara yol açtığı gerçeğini kabul ettikleri belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/bati-basini-orbanin-gidisi-abnin-rusya-yaptirimlarinin-onaylanmasini-kolaylastirmadi-1107464654.html
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avrupa birliği, ab, yaptırım, rusya, avrupa, yunanistan, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), the financial times (ft), atina
avrupa birliği, ab, yaptırım, rusya, avrupa, yunanistan, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), the financial times (ft), atina
Rusya’ya yönelik yaptırımlara 'Yunanistan' engeli: AB 21'inci pakette uzlaşamadı
Avrupa Birliği (AB) daimi temsilcileri, Rusya'ya yönelik 21'inci yaptırım paketi üzerinde bir kez daha anlaşma sağlayamadı. Paketin onay süreci, özellikle Yunanistan'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kısıtlamalarına yönelik itirazları nedeniyle tıkandı.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin daimi temsilcileri, Rusya’ya karşı hazırlanan 21’inci yaptırım paketini onaylamak için bir araya geldikleri toplantıdan yine sonuç alamadı. Reuters haber ajansının Avrupalı bir diplomata dayandırdığı habere göre, taraflar arasındaki görüş ayrılıkları aşılamadı.
Söz konusu yaptırım paketi, 15 Temmuz’da yapılan bir önceki toplantıda da uzlaşı sağlanamaması nedeniyle beklemeye alınmıştı.
İngiliz Financial Times (FT) gazetesi daha önce, görüşmelerdeki tıkanıklığın merkezinde Yunanistan’ın bulunduğunu, Atina’nın Rus sıvılaştırılmış doğal gazına (LNG) yönelik planlanan yeni kısıtlamaların, Yunan denizcilik şirketi Dynagas'ı ağır ekonomik zarara uğratacağını belirterek pakete karşı çıktığını aktarmıştı. Gazeteye göre, Yunanistan'ın bu yöndeki itirazları 21’inci yaptırım paketinin kabulünü en az bir hafta daha erteledi.
Ayrıca, bazı AB diplomatlarının, peş peşe alınan yaptırım kararlarının birlik üyesi diğer ülkelerdeki şirketlerde de ekonomik kayıplara yol açtığı gerçeğini kabul ettikleri belirtildi.