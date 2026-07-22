https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/rus-birlikleri-adim-adim-zafere-dogru-bir-yerlesim-biriminin-kontrolu-daha-ele-gecirildi-1107481490.html
Rus birlikleri adım adım zafere doğru: İki yerleşim biriminin kontrolü daha ele geçirildi
Rus birlikleri adım adım zafere doğru: İki yerleşim biriminin kontrolü daha ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass’ta özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı güçlerin, biri Harkov diğeri Zaporojye bölgelerinde olmak üzere iki... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-22T14:46+0300
2026-07-23T10:47+0300
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zaporojye bölgesi
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Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov Bölgesi’nde Artelnoye ve Zaporojye Bölgesi’nde Blagodatnoye köyünün kontrolünün Rus güçlerine geçtiğini bildirdi.Son 24 saat içinde toplam 1.270 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken Ukrayna ordusuna ait 13 zırhlı savaş aracı ve bir adet çoklu roketatar da imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunun2 adet ‘Neptun’ füze sistemlerini, lojistik merkezlerini, uzun menzilli İHA üretim atölyelerini, Ukrayna ordusunun kullandığı yakıt ve enerji tesislerini, ayrıca 152 farkı noktada Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 9 güdümlü uçak bombası ve 808 uçak tipi İHA’yı engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/kremlin-ukraynada-yeni-genelkurmay-baskani-atanmasi-cephedeki-durumu-degistirmez-1107458961.html
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rusya, ukrayna, donbass, harkov, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, harkov, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat
Rus birlikleri adım adım zafere doğru: İki yerleşim biriminin kontrolü daha ele geçirildi
14:46 22.07.2026 (güncellendi: 10:47 23.07.2026)
Ukrayna ve Donbass’ta özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı güçlerin, biri Harkov diğeri Zaporojye bölgelerinde olmak üzere iki yerleşim birimini düşmanın elinden aldığı belirtildi.
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov Bölgesi’nde Artelnoye ve Zaporojye Bölgesi’nde Blagodatnoye köyünün kontrolünün Rus güçlerine geçtiğini bildirdi.
Son 24 saat içinde toplam 1.270 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken Ukrayna ordusuna ait 13 zırhlı savaş aracı ve bir adet çoklu roketatar da imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunun2 adet ‘Neptun’ füze sistemlerini, lojistik merkezlerini, uzun menzilli İHA üretim atölyelerini, Ukrayna ordusunun kullandığı yakıt ve enerji tesislerini, ayrıca 152 farkı noktada Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 9 güdümlü uçak bombası ve 808 uçak tipi İHA’yı engelledi.