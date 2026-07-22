https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/rus-birlikleri-adim-adim-zafere-dogru-bir-yerlesim-biriminin-kontrolu-daha-ele-gecirildi-1107481490.html

Rus birlikleri adım adım zafere doğru: İki yerleşim biriminin kontrolü daha ele geçirildi

Rus birlikleri adım adım zafere doğru: İki yerleşim biriminin kontrolü daha ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass’ta özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı güçlerin, biri Harkov diğeri Zaporojye bölgelerinde olmak üzere iki... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T14:46+0300

2026-07-22T14:46+0300

2026-07-23T10:47+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

harkov

zaporojye bölgesi

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

özel askeri harekat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/06/1106299911_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_30b3b691b32a49df8889d0b01bd65d05.jpg

Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov Bölgesi’nde Artelnoye ve Zaporojye Bölgesi’nde Blagodatnoye köyünün kontrolünün Rus güçlerine geçtiğini bildirdi.Son 24 saat içinde toplam 1.270 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken Ukrayna ordusuna ait 13 zırhlı savaş aracı ve bir adet çoklu roketatar da imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunun2 adet ‘Neptun’ füze sistemlerini, lojistik merkezlerini, uzun menzilli İHA üretim atölyelerini, Ukrayna ordusunun kullandığı yakıt ve enerji tesislerini, ayrıca 152 farkı noktada Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 9 güdümlü uçak bombası ve 808 uçak tipi İHA’yı engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/kremlin-ukraynada-yeni-genelkurmay-baskani-atanmasi-cephedeki-durumu-degistirmez-1107458961.html

rusya

ukrayna

donbass

harkov

zaporojye bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, harkov, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat