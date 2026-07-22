Kremlin: Ukrayna'da yeni genelkurmay başkanı atanması cephedeki durumu değiştirmez
© Sputnik / Sergey Guneevkremlin
© Sputnik / Sergey Guneev
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Zelenskiy'in genelkurmay başkanını değiştirmesine ilişkin soruları yanıtlayan Peskov, bu adımın Rus ordusunun bir hayli üstün olduğu cephedeki durumu etkilemeyeceği mesajını verdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da görevden alınan eski Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy'in yerine Mihail Drapatay'ın atanmasının cephedeki durumu değiştirmeyeceğini belirtti.
Vladimir Zelenskiy'in ordunun tepe ismini değiştirmesini yorumlayan Peskov, "Bu atama cephede değişikliklere yol açmaz. Kiev rejimi sarsılıyor, bu çıplak gözle görülebiliyor" dedi.
Çatışmaları durdurmak ve ciddi müzakerelere geçmek için Kiev'in sorumlu bir karar almasının yeterli olduğunu ifade eden Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da çatışmaların durdurulması için 2 yıl önce açıkladığı koşulların hala geçerli olduğunu ve Kiev tarafından iyi bilindiğini vurguladı.
Vladimir Zelenskiy'in ordunun tepe ismini değiştirmesini yorumlayan Peskov, "Bu atama cephede değişikliklere yol açmaz. Kiev rejimi sarsılıyor, bu çıplak gözle görülebiliyor" dedi.
Çatışmaları durdurmak ve ciddi müzakerelere geçmek için Kiev'in sorumlu bir karar almasının yeterli olduğunu ifade eden Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da çatışmaların durdurulması için 2 yıl önce açıkladığı koşulların hala geçerli olduğunu ve Kiev tarafından iyi bilindiğini vurguladı.
'Avrupa'da deliliğin sınırı yok'
Rusya'ya yönelik yaptırımlar hakkında da konuşan Peskov, Avrupalılar için tıpkı deliliğin de bir sınırı olmadığı gibi yaptırımların da bir sınırının bulunmadığını söyledi.
"Şimdiye kadar yaptırımlar dolaylı yoldan Avrupa'yı vurdu ve milyarlarca dolarlık zararlara neden oldu" diye devam eden Peskov, artık Avrupalıların elinde doğrudan AB ülkelerinin çıkarlarını vuracak kısıtlamalardan başka bir şey kalmadığını dile getirdi.
"Şimdiye kadar yaptırımlar dolaylı yoldan Avrupa'yı vurdu ve milyarlarca dolarlık zararlara neden oldu" diye devam eden Peskov, artık Avrupalıların elinde doğrudan AB ülkelerinin çıkarlarını vuracak kısıtlamalardan başka bir şey kalmadığını dile getirdi.