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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/rubiodan-dikkat-ceken-aciklama-trumpin-iran-konusunda-birden-fazla-secenegi-var-1107457981.html
Rubio'dan dikkat çeken açıklama: Trump'ın İran konusunda birden fazla seçeneği var
Rubio'dan dikkat çeken açıklama: Trump'ın İran konusunda birden fazla seçeneği var
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran'ın müzakere ve iş birliğini reddetmesi halinde Başkan Donald Trump'ın... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T13:06+0300
2026-07-22T13:06+0300
marco rubio
donald trump
haberler
abd
i̇ran
abd
tahran
açıklama
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yaşanan gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rubio, Tahran yönetiminin müzakere sürecine yanaşmaması durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın değerlendirebileceği birden fazla seçeneğin bulunduğunu belirtti.Açıklama, Washington ile Tahran arasında son dönemde artan askeri ve diplomatik gerilimin gölgesinde geldi."Trump'ın önünde birçok seçenek bulunuyor"Basın mensuplarının, ABD'nin İran ile uzun süreli bir çatışmaya hazır olup olmadığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Rubio, Trump yönetiminin farklı senaryolar üzerinde çalıştığını ifade etti.Rubio, "Eğer İran iş birliği yapmayı ve müzakere etmeyi reddetmeye devam ederse, başkanın birçok seçeneği var." ifadelerini kullandı.ABD Dışişleri Bakanı, bu seçeneklerin içeriğine ilişkin ise ayrıntı paylaşmadı.Uzun süreli çatışma ihtimali gündemdeRubio'nun açıklamaları, Washington yönetiminin İran ile yaşanabilecek olası uzun süreli bir çatışma senaryosunu da göz ardı etmediği şeklinde yorumlandı.Son aylarda ABD ile İran arasında askeri gerilim tırmanırken, tarafların karşılıklı açıklamaları diplomatik çözüm ihtimalinin yanı sıra askeri seçeneklerin de gündemde kalmaya devam ettiğini gösteriyor.İran dosyasında belirsizlik sürüyorTrump yönetimi, İran'ın nükleer programı ve bölgesel faaliyetleri nedeniyle Tahran üzerindeki baskısını sürdürürken, İran ise ABD'nin tehdit ve yaptırım politikalarını reddediyor.Rubio'nun "başkanın birçok seçeneği var" açıklaması, Washington'un önümüzdeki dönemde İran politikasında nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/daniel-ortega-kimdir-nikaragua-devlet-baskani-daniel-ortega-kac-yasinda-nereli-1107457427.html
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marco rubio, donald trump, haberler, abd, i̇ran, abd, tahran, açıklama
marco rubio, donald trump, haberler, abd, i̇ran, abd, tahran, açıklama

Rubio'dan dikkat çeken açıklama: Trump'ın İran konusunda birden fazla seçeneği var

13:06 22.07.2026
© REUTERS Umit BektasMarco Rubio ve Donald Trump
Marco Rubio ve Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© REUTERS Umit Bektas
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran'ın müzakere ve iş birliğini reddetmesi halinde Başkan Donald Trump'ın önünde birden fazla seçenek bulunduğunu söyledi. Rubio'nun açıklaması, Washington'un uzun süreli bir çatışma ihtimalini de masada tuttuğu yönünde değerlendirmelere neden oldu.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yaşanan gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rubio, Tahran yönetiminin müzakere sürecine yanaşmaması durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın değerlendirebileceği birden fazla seçeneğin bulunduğunu belirtti.
Açıklama, Washington ile Tahran arasında son dönemde artan askeri ve diplomatik gerilimin gölgesinde geldi.

"Trump'ın önünde birçok seçenek bulunuyor"

Basın mensuplarının, ABD'nin İran ile uzun süreli bir çatışmaya hazır olup olmadığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Rubio, Trump yönetiminin farklı senaryolar üzerinde çalıştığını ifade etti.
Rubio, "Eğer İran iş birliği yapmayı ve müzakere etmeyi reddetmeye devam ederse, başkanın birçok seçeneği var." ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı, bu seçeneklerin içeriğine ilişkin ise ayrıntı paylaşmadı.

Uzun süreli çatışma ihtimali gündemde

Rubio'nun açıklamaları, Washington yönetiminin İran ile yaşanabilecek olası uzun süreli bir çatışma senaryosunu da göz ardı etmediği şeklinde yorumlandı.
Son aylarda ABD ile İran arasında askeri gerilim tırmanırken, tarafların karşılıklı açıklamaları diplomatik çözüm ihtimalinin yanı sıra askeri seçeneklerin de gündemde kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

İran dosyasında belirsizlik sürüyor

Trump yönetimi, İran'ın nükleer programı ve bölgesel faaliyetleri nedeniyle Tahran üzerindeki baskısını sürdürürken, İran ise ABD'nin tehdit ve yaptırım politikalarını reddediyor.
Rubio'nun "başkanın birçok seçeneği var" açıklaması, Washington'un önümüzdeki dönemde İran politikasında nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
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