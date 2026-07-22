https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/daniel-ortega-kimdir-nikaragua-devlet-baskani-daniel-ortega-kac-yasinda-nereli-1107457427.html

Daniel Ortega kimdir? Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega kaç yaşında, nereli?

Daniel Ortega kimdir? Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega kaç yaşında, nereli?

Sputnik Türkiye

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, ülkede bir daha "özgür seçim" yapılmayacağını açıklamasıyla uluslararası kamuoyunun yeniden gündemine geldi. Sandinista... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T12:58+0300

2026-07-22T12:58+0300

2026-07-22T12:58+0300

dünya

nikaragua

küba

abd

daniel ortega

sandinista ulusal kurtuluş cephesi (fsln)

'tuổi trẻ' (gençlik) gazetesi

ulusal kurtuluş cephesi (ukc)

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Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, Sandinista Devrimi'nin 47. yıl dönümü kutlamalarında yaptığı açıklamada, ülkede bir daha "özgür seçim" yapılmayacağını söyleyerek uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.Başkent Managua'da binlerce destekçisine seslenen Ortega, ABD'nin Nikaragua'nın iç işlerine müdahale ettiğini savunarak, ülkenin egemenliğini koruma gerekçesiyle seçim sisteminde değişikliğe gidileceğini ifade etti. Açıklamanın ardından gözler, uzun yıllardır Nikaragua siyasetinin en etkili isimlerinden biri olan Daniel Ortega'nın yaşam öyküsüne çevrildi.Daniel Ortega kimdir?Daniel Ortega Saavedra, 11 Kasım 1945 tarihinde Nikaragua'nın Chontales bölgesinde dünyaya geldi. Babası, ülkenin ulusal kahramanlarından Augusto Cesar Sandino'nun önderliğindeki köylü direniş hareketinde yer almış bir savaşçıydı.Gençlik yıllarında Managua'daki Orta Amerika Üniversitesi'nde eğitim gören Ortega, 1963 yılında eğitimini bırakarak yeraltına geçti ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne (FSLN) katıldı.Gerilla hareketinden devlet başkanlığınaOrtega, 1967 yılında iktidardaki Somoza ailesine karşı yürütülen şehir direnişinin liderlerinden biri oldu.Aynı yıl bir banka soygununa katıldığı gerekçesiyle tutuklanan Ortega, yaklaşık yedi yıl cezaevinde kaldı. 1974 yılında ise Somoza yönetiminin elindeki rehinelerin serbest bırakılması karşılığında özgürlüğüne kavuştu.Serbest bırakıldıktan sonra Küba'ya gönderilen Ortega, burada gerilla eğitimi aldı. Daha sonra gizlice ülkesine dönerek FSLN içerisindeki farklı grupların birleşmesinde ve siyasi ittifakların kurulmasında önemli rol oynadı.Sandinista Devrimi'nin önde gelen liderlerinden biri oldu1970'li yılların sonlarında FSLN'nin yürüttüğü silahlı mücadele giderek genişledi ve 1979 yılında Sandinista Devrimi'nin zaferiyle Somoza yönetimi devrildi.Devrimin ardından kurulan beş kişilik yönetim konseyinde görev alan Ortega, 1981 yılında konsey koordinatörü oldu.Görev süresinde devletleştirme politikalarını hayata geçiren Ortega yönetimi, sosyalist ülkelerle yakın ilişkiler kurarken, ABD'nin desteklediği Contra gerillalarıyla uzun yıllar süren çatışmalar yaşadı.İlk devlet başkanlığı ve seçim yenilgileriDaniel Ortega, 1984 yılında yapılan seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 63'ünü alarak Nikaragua Devlet Başkanı seçildi.1988 ve 1989 yıllarında Orta Amerika ülkelerinin arabuluculuğuyla Contra güçleriyle uzlaşma sürecine katıldı.Ancak Ortega, 1990 seçimlerinde 14 partinin oluşturduğu Ulusal Muhalefet Birliği'nin (UNO) adayı Violeta Barrios de Chamorro karşısında yenilerek iktidarı kaybetti.1996 ve 2001 yıllarında yeniden aday olmasına rağmen seçimleri kazanamadı. Muhalefette bulunduğu dönemde ise daha ılımlı ve sosyal demokrat bir siyasi çizgiye yöneldi.16 yıl sonra yeniden iktidara döndüDaniel Ortega, 2006 yılında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde yüzde 38 oy alarak yeniden iktidara geldi ve 16 yıl aradan sonra Nikaragua Devlet Başkanı oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/kanadadan-abdye-gumruk-vergisi-tepkisi-ortak-kopru-acilisi-iptal-edildi-1107456090.html

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nikaragua, küba, abd, daniel ortega, sandinista ulusal kurtuluş cephesi (fsln), 'tuổi trẻ' (gençlik) gazetesi, ulusal kurtuluş cephesi (ukc)