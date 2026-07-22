https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/rubio-lavrov-ile-gorusmeyi-dogruladi-ukrayna-krizini-gorusecek-1107458170.html
Rubio, Lavrov ile görüşmeyi doğruladı: Ukrayna krizini görüşecek
Rubio, Lavrov ile görüşmeyi doğruladı: Ukrayna krizini görüşecek
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rus mevkidaşı Lavrov ile Filipinler'in başkenti Manila'da bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmayı ve krizin çözümünde ABD'nin... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Manila'da düzenlediği basın toplantısında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştireceği kritik görüşmeye dair önemli açıklamalarda bulundu.Lavrov ile yapacağı toplantıda Ukraynakonusunu masaya yatıracağını belirten Rubio, “Bu savaşı bitirmek istiyoruz. Görüşmede mevcut durumu değerlendirip ABD'nin krizin çözümünde yapıcı bir rol oynayıp oynayamayacağını, bunun için bir fırsat penceresi bulunup bulunmadığını göreceğiz” ifadelerini kullandı.Anlaşmazlıklara rağmen iki ülke arasındaki diplomatik kanalların açık tutulması gerektiğinin altını çizen Rubio, “ABD ve Rusya, var olan görüş ayrılıklarına rağmen ilişkilerini sürdürmek zorundadır. Teması tamamen kesmek basiretsizce bir karar olur” değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/lavrovdan-kritik-aciklama-rubio-ile-persembe-gunu-gorusecegiz-1107456687.html
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abd, rusya, marco rubio, sergey lavrov, ukrayna, filipinler
abd, rusya, marco rubio, sergey lavrov, ukrayna, filipinler
Rubio, Lavrov ile görüşmeyi doğruladı: Ukrayna krizini görüşecek
13:05 22.07.2026 (güncellendi: 13:06 22.07.2026)
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rus mevkidaşı Lavrov ile Filipinler'in başkenti Manila'da bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmayı ve krizin çözümünde ABD'nin oynayabileceği rolü ele alacağını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Manila'da düzenlediği basın toplantısında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştireceği kritik görüşmeye dair önemli açıklamalarda bulundu.
Lavrov ile yapacağı toplantıda Ukraynakonusunu masaya yatıracağını belirten Rubio, “Bu savaşı bitirmek istiyoruz. Görüşmede mevcut durumu değerlendirip ABD'nin krizin çözümünde yapıcı bir rol oynayıp oynayamayacağını, bunun için bir fırsat penceresi bulunup bulunmadığını göreceğiz” ifadelerini kullandı.
Anlaşmazlıklara rağmen iki ülke arasındaki diplomatik kanalların açık tutulması gerektiğinin altını çizen Rubio, “ABD ve Rusya, var olan görüş ayrılıklarına rağmen ilişkilerini sürdürmek zorundadır. Teması tamamen kesmek basiretsizce bir karar olur” değerlendirmesinde bulundu.