https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/lavrovdan-kritik-aciklama-rubio-ile-persembe-gunu-gorusecegiz-1107456687.html

Lavrov’dan kritik açıklama: ‘Rubio ile perşembe günü görüşeceğiz’

Lavrov’dan kritik açıklama: ‘Rubio ile perşembe günü görüşeceğiz’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’li mevkidaşı Rubio ile planlanan görüşmenin Perşembe günü gerçekleşeceğini duyurdu. Filipinler’in başkenti Manila’da... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T12:35+0300

2026-07-22T12:35+0300

2026-07-22T12:53+0300

dünya

rusya

abd

sergey lavrov

marco rubio

güneydoğu asya uluslar birliği (asean)

avrupa birliği

ukrayna

ortadoğu

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100336746_0:0:883:497_1920x0_80_0_0_9e25c6ba9d0df77437f8ee4ebac5993a.png

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Manila’daki Rusya-ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında diplomasi trafiğine ve küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yapılması planlanan görüşmenin kesinleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna çatışmasının çözümünün yaklaştığı yönündeki sözleriyle ilgili olarak bunu yarın Rubio'ya soracağını söyleyen Rus Bakan, "Özellikle de o da Anchorage sonuçları hakkında oldukça belirsiz yorumlarda bulunduğu için. Her halükarda, görüşme faydalı olacak; soruları doğrudan sormak ve cevap almak daha iyi" ifadesini kullandı.Lavrov, basın toplantısında küresel güvenlik, ekonomi ve bölgesel krizlere ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu:AB'nin silahlanması ve Ukrayna süreciNükleer silahlanma ve bölgesel gerilimlerYeni finansal sistem ve ekonomi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/iran-abd-ile-mesaj-alisverisi-ve-arabuluculuk-girisimleri-suruyor-1107454999.html

rusya

ukrayna

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, abd, sergey lavrov, marco rubio, güneydoğu asya uluslar birliği (asean), avrupa birliği, ukrayna, ortadoğu, i̇ran