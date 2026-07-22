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Lavrov’dan kritik açıklama: ‘Rubio ile perşembe günü görüşeceğiz’
Lavrov’dan kritik açıklama: ‘Rubio ile perşembe günü görüşeceğiz’
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’li mevkidaşı Rubio ile planlanan görüşmenin Perşembe günü gerçekleşeceğini duyurdu. Filipinler’in başkenti Manila’da... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Manila’daki Rusya-ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında diplomasi trafiğine ve küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yapılması planlanan görüşmenin kesinleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna çatışmasının çözümünün yaklaştığı yönündeki sözleriyle ilgili olarak bunu yarın Rubio'ya soracağını söyleyen Rus Bakan, "Özellikle de o da Anchorage sonuçları hakkında oldukça belirsiz yorumlarda bulunduğu için. Her halükarda, görüşme faydalı olacak; soruları doğrudan sormak ve cevap almak daha iyi" ifadesini kullandı.Lavrov, basın toplantısında küresel güvenlik, ekonomi ve bölgesel krizlere ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu:AB'nin silahlanması ve Ukrayna süreciNükleer silahlanma ve bölgesel gerilimlerYeni finansal sistem ve ekonomi
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rusya, abd, sergey lavrov, marco rubio, güneydoğu asya uluslar birliği (asean), avrupa birliği, ukrayna, ortadoğu, i̇ran

Lavrov’dan kritik açıklama: ‘Rubio ile perşembe günü görüşeceğiz’

12:35 22.07.2026 (güncellendi: 12:53 22.07.2026)
© AP Photo / Evelyn Hockstein/PoolSergey Lavrov-Marco Rubio
Sergey Lavrov-Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Evelyn Hockstein/Pool
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’li mevkidaşı Rubio ile planlanan görüşmenin Perşembe günü gerçekleşeceğini duyurdu. Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenen Rusya-ASEAN Toplantısı’nın ardından konuşan Lavrov, küresel gündeme ve bölgesel gerilimlere dair kritik mesajlar verdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Manila’daki Rusya-ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında diplomasi trafiğine ve küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yapılması planlanan görüşmenin kesinleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Görüşme sadece mümkün olmakla kalmayıp halihazırda mutabakata varıldı. Dün resepsiyonda Marco Rubio ile kısa bir ayaküstü görüşme yaptık ve teyitleştik. Görüşme yarın (Perşembe) günün ilk yarısında gerçekleşecek. Görüşmenin ardından izlenimlerimizi sizinle paylaşma fırsatımız olacağını umuyorum.”

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna çatışmasının çözümünün yaklaştığı yönündeki sözleriyle ilgili olarak bunu yarın Rubio'ya soracağını söyleyen Rus Bakan, "Özellikle de o da Anchorage sonuçları hakkında oldukça belirsiz yorumlarda bulunduğu için. Her halükarda, görüşme faydalı olacak; soruları doğrudan sormak ve cevap almak daha iyi" ifadesini kullandı.
Lavrov, basın toplantısında küresel güvenlik, ekonomi ve bölgesel krizlere ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu:

AB'nin silahlanması ve Ukrayna süreci

Avrupa'nın silahlanması:Avrupa Birliği’nin militarize olması bağlamında her türlü gelişmeye hazırız, ancak kimseye saldırma gibi bir niyetimiz yok.
ASEAN'ın tutumu:ASEAN ülkelerinin büyük çoğunluğu, Rusya'nın Ukrayna krizindeki çözüm pozisyonunu anlayışla karşıladığını hissettik.
Karadeniz tahıl koridoru: Tahıl girişiminin yeniden başlatılmasına yönelik yeni bir teklif gelmediğini belirten Lavrov, BM'nin bu süreçte taraflı bir rol oynadığını ve anlaşmanın yalnızca Ukrayna'nın çıkarlarına hizmet edecek şekilde uygulandığını kaydetti.

Nükleer silahlanma ve bölgesel gerilimler

Almanya iddiaları: Rus diplomat, Almanya’nın kendi nükleer programını geliştirdiğine dair haberlerin “gerçekten endişe verici” olduğunu söyledi.
İran ve nükleer yarış: İran'a yönelik agresif adımların ardından birçok ülkede nükleer silaha sahip olma arzusunun artacağını üzüntüyle gözlemlediklerini ifade etti.
Hürmüz Boğazı krizi: Hürmüz Boğazı çevresindeki çatışmaların devam etmesinin ne ABD’nin ne de İran’ın çıkarına olduğunu söyleyen Lavrov, “Dünya ekonomisini doğrudan etkileyen bu çatışmanın bir an önce sona ermesini istiyoruz” dedi.
Kuzey Kore ile savunma işbirliği: Rusya ve Kuzey Kore’nin, Kore Yarımadası etrafındaki “mütecaviz hamlelere” karşı Pyongyang’ın savunma kapasitesini güçlendirme kararlılığını teyit ettiğini aktardı.

Yeni finansal sistem ve ekonomi

Batı bağımsız finans: ASEAN üyesi mevkidaşlarıyla, Batı'nın finansal suistimallerine karşı korunaklı yeni bir finansal sistem kurulmasını görüştüklerini belirtti.
Ticaret hacmi hedefi: Rusya ile ASEAN ülkeleri arasındaki mevcut ticaret hacmini 2036 yılına kadar iki katına çıkarmayıhedeflediklerini açıkladı.
Suudi Arabistan notu: Suudi Arabistan'ın barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirmek için ABD’den izin almaya ihtiyacı olmadığını sözlerine ekledi.
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