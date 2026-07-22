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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/ria-novosti-savas-muhabiri-juravlevin-ukrayna-tarafindan-oldurulmesi-3-yilinda-aniliyor-1107466854.html
RİA Novosti savaş muhabiri Juravlev'in Ukrayna tarafından öldürülmesi: 3. yılında anılıyor
RİA Novosti savaş muhabiri Juravlev'in Ukrayna tarafından öldürülmesi: 3. yılında anılıyor
Sputnik Türkiye
Bugün RİA Novosti savaş muhabiri Rostislav Juravlev'in aramızdan ayrılışının 3. yıldönümü. RİA Novosti savaş muhabiri Rostislav Juravlev, 22 Temmuz 2023'te... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T17:31+0300
2026-07-22T17:31+0300
ukrayna kri̇zi̇
rostislav juravlev
aleksandr dugin
ukrayna
zaporojye bölgesi
ri̇a novosti
rus gazeteciler
öldürülen gazeteci
gazeteci cinayeti
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Temmuz 2023 sonlarında Ukrayna'nın yasaklı misket mühimmatı kullanımına ilişkin bir haber hazırlayan Rostislav Juravlev, Zaporojye Bölgesi'ndeki özel askeri harekat bölgesinde Ukraynalı militanlar tarafından hedef alındı.Doğum gününden yalnızca dört gün sonra gerçekleşen saldırı sonucunda hayatını kaybeden Rus gazeteci, meslektaşları ve yetkililer tarafından anıldı.Ölümünün ardından devlet nişanı verildiYaşanan bu trajik olayın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Temmuz 2023 tarihinde imzaladığı kararname ile Juravlev'i ölümünden sonra Cesaret Nişanı ile onurlandırdı.Juravlev kasıtlı olarak hedef alındıRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, RIA Novosti savaş muhabiri Juravlev'in Kiev rejimi militanları tarafından kasıtlı olarak hedef alındığını söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Juravlev'e yönelik saldırının bilinçli olduğunun altını çizdi.Ukrayna'nın katlettiği diğer Rus gazeteciler🔹Darya Dugina, gazeteciÜnlü Rus siyasi düşünür Aleksandr Dugin’in kızı olan Dugina, 2022 yılında Moskova yakınlarında kullandığı SUV aracına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), suikastın arkasında Ukrayna istihbaratının olduğunu açıkladı.🔹 Vladlen Tatarskiy, savaş muhabiri2023 yılında St. Petersburg’daki bir kafede meydana gelen bombalı saldırıda Tatarskiy öldü, 33 kişi yaralandı. FSB’ye göre saldırı, Ukrayna özel servisleri ve ajanları tarafından düzenlendi.🔹 Alexander Fedorçak, İzvestiya muhabiri2025 yılında Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusunun düzenlediği HIMARS saldırısında öldü. Yanında bulunan Zvezda TV kameramanı Andrey Panov ve şoför Alexander Sirkeli de saldırıda yaşamını yitirdi.🔹 Sergey Postnov, Rusya Ulusal Muhafızları basın servisi çalışanıHaziran 2022’de özel askeri operasyon bölgesinde Rus birliklerinin çalışmalarını takip ederken, düşman topçu ateşi sonucu hayatını kaybetti.🔹 Andrey Stenin, Sputnik foto muhabiri2014 yılında Ukrayna ordusunun bir mülteci konvoyuna saldırısı sırasında yaşamını yitirdi. Anısını yaşatmak için her yıl “Andrey Stenin Uluslararası Basın Fotoğrafçılığı Yarışması” düzenleniyor.🔹 Anatoly Klyan, Perviy Kanal (Channel One) kameramanı2014 yılında Donetsk yakınlarında, asker annelerini taşıyan bir otobüsün ateş altına alınması sonucu hayatını kaybetti.🔹 İvan Zuyev, RİA NovostiRIA Novosti savaş muhabiri İvan Zuyev, 16 Ekim 2025'te Zaporojye Bölgesi'nde Ukrayna'ya ait bir İHA'yla düzenlenen saldırı sonucunda hayatını kaybetti.Zuyev, çatışma bölgelerinde görev yapan basın mensuplarının karşılaştığı riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.
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rostislav juravlev , aleksandr dugin, ukrayna, zaporojye bölgesi, ri̇a novosti, rus gazeteciler, öldürülen gazeteci, gazeteci cinayeti
rostislav juravlev , aleksandr dugin, ukrayna, zaporojye bölgesi, ri̇a novosti, rus gazeteciler, öldürülen gazeteci, gazeteci cinayeti

RİA Novosti savaş muhabiri Juravlev'in Ukrayna tarafından öldürülmesi: 3. yılında anılıyor

17:31 22.07.2026
© Sputnik Rostislav Juravlev
 Rostislav Juravlev - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© Sputnik
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Bugün RİA Novosti savaş muhabiri Rostislav Juravlev'in aramızdan ayrılışının 3. yıldönümü. RİA Novosti savaş muhabiri Rostislav Juravlev, 22 Temmuz 2023'te Zaporojye Bölgesi'nde Ukrayna güçlerinin misket bombası saldırısı sonucunda yaşamını yitirdi.
Temmuz 2023 sonlarında Ukrayna'nın yasaklı misket mühimmatı kullanımına ilişkin bir haber hazırlayan Rostislav Juravlev, Zaporojye Bölgesi'ndeki özel askeri harekat bölgesinde Ukraynalı militanlar tarafından hedef alındı.

Doğum gününden yalnızca dört gün sonra gerçekleşen saldırı sonucunda hayatını kaybeden Rus gazeteci, meslektaşları ve yetkililer tarafından anıldı.

Ölümünün ardından devlet nişanı verildi

Yaşanan bu trajik olayın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Temmuz 2023 tarihinde imzaladığı kararname ile Juravlev'i ölümünden sonra Cesaret Nişanı ile onurlandırdı.

Juravlev kasıtlı olarak hedef alındı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, RIA Novosti savaş muhabiri Juravlev'in Kiev rejimi militanları tarafından kasıtlı olarak hedef alındığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Juravlev'e yönelik saldırının bilinçli olduğunun altını çizdi.

Ukrayna'nın katlettiği diğer Rus gazeteciler

🔹Darya Dugina, gazeteci

Ünlü Rus siyasi düşünür Aleksandr Dugin’in kızı olan Dugina, 2022 yılında Moskova yakınlarında kullandığı SUV aracına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), suikastın arkasında Ukrayna istihbaratının olduğunu açıkladı.

🔹 Vladlen Tatarskiy, savaş muhabiri

2023 yılında St. Petersburg’daki bir kafede meydana gelen bombalı saldırıda Tatarskiy öldü, 33 kişi yaralandı. FSB’ye göre saldırı, Ukrayna özel servisleri ve ajanları tarafından düzenlendi.

🔹 Alexander Fedorçak, İzvestiya muhabiri

2025 yılında Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusunun düzenlediği HIMARS saldırısında öldü. Yanında bulunan Zvezda TV kameramanı Andrey Panov ve şoför Alexander Sirkeli de saldırıda yaşamını yitirdi.

🔹 Sergey Postnov, Rusya Ulusal Muhafızları basın servisi çalışanı

Haziran 2022’de özel askeri operasyon bölgesinde Rus birliklerinin çalışmalarını takip ederken, düşman topçu ateşi sonucu hayatını kaybetti.

🔹 Andrey Stenin, Sputnik foto muhabiri

2014 yılında Ukrayna ordusunun bir mülteci konvoyuna saldırısı sırasında yaşamını yitirdi. Anısını yaşatmak için her yıl “Andrey Stenin Uluslararası Basın Fotoğrafçılığı Yarışması” düzenleniyor.

🔹 Anatoly Klyan, Perviy Kanal (Channel One) kameramanı

2014 yılında Donetsk yakınlarında, asker annelerini taşıyan bir otobüsün ateş altına alınması sonucu hayatını kaybetti.

🔹 İvan Zuyev, RİA Novosti

RIA Novosti savaş muhabiri İvan Zuyev, 16 Ekim 2025'te Zaporojye Bölgesi'nde Ukrayna'ya ait bir İHA'yla düzenlenen saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Zuyev, çatışma bölgelerinde görev yapan basın mensuplarının karşılaştığı riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.
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