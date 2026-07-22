Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/piyasalarda-son-durum-altin-faiz-kararlarina-odaklandi-1107449729.html
Altın faiz kararlarına odaklandı: Faiz kararları öncesi piyasada son durum ne?
Altın faiz kararlarına odaklandı: Faiz kararları öncesi piyasada son durum ne?
Sputnik Türkiye
Ortadoğu'da tırmanan askeri gerilim, yükselen petrol fiyatları ve ABD'den gelen istihdam sinyalleri altın piyasasını hareketlendirdi. 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T09:34+0300
2026-07-22T09:38+0300
ekonomi̇
gram altın
yarım gram altın
i̇ran
abd
fed
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1e/1106870921_0:547:900:1053_1920x0_80_0_0_15305db97bb052d0ddbc1b8d69669580.jpg
Altın, ons başına 4 bin 200 dolara doğru yükselerek önceki seanstaki kazanımlarını genişletti. Yatırımcılar, Ortadoğu'daki belirsizlikleri ve yükselen petrol fiyatlarını ve bunların enflasyon ve faiz oranları üzerindeki etkisini izlemeye devam etti.ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yakın vadeli görüşmelerin olasılığını küçümsedi ve ek saldırılar konusunda uyardı, bu da petrol fiyatlarını yükseltti.Bu arada, ADP verileri, ABD'li özel sektör işverenlerinin 4 Temmuz'da sona eren dört haftalık dönemde haftada ortalama 16 bin 500 iş eklediğini gösterdi; bu rakam, önceki dört haftalık dönemdeki ortalama haftalık 19 bin 250'lik artıştan düşüş göstererek, istihdamda üst üste dördüncü yavaşlamayı işaret etti.Fed kararı bekleniyorPiyasalar, Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesini beklerken, Eylül ayında faiz artırımı olasılığını yüzde 55'in üzerinde fiyatlıyor.Ons altın ne kadar?Ons altın güne 4 bin 80 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 76 dolar, en yüksek de 4 bin 141 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 131 dolardan işlem geçiyor.Gram altın ne kadar?Gram altın güne 6 bin 186 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 183 lira, en yüksek de 6 bin 287 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 271 liradan işlem geçiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/altin-hareketlendi-gram-ve-ons-altinda-son-durum-ne-yukselme-devam-edecek-mi-1107415108.html
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1e/1106870921_0:463:900:1138_1920x0_80_0_0_a0f839418dbe9137b9b1da2dd6dbd149.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gram altın, yarım gram altın, i̇ran, abd, fed
gram altın, yarım gram altın, i̇ran, abd, fed

Altın faiz kararlarına odaklandı: Faiz kararları öncesi piyasada son durum ne?

09:34 22.07.2026 (güncellendi: 09:38 22.07.2026)
© FotoğrafSahte altın operasyonu
Sahte altın operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Ortadoğu'da tırmanan askeri gerilim, yükselen petrol fiyatları ve ABD'den gelen istihdam sinyalleri altın piyasasını hareketlendirdi.
Altın, ons başına 4 bin 200 dolara doğru yükselerek önceki seanstaki kazanımlarını genişletti. Yatırımcılar, Ortadoğu'daki belirsizlikleri ve yükselen petrol fiyatlarını ve bunların enflasyon ve faiz oranları üzerindeki etkisini izlemeye devam etti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yakın vadeli görüşmelerin olasılığını küçümsedi ve ek saldırılar konusunda uyardı, bu da petrol fiyatlarını yükseltti.
Bu arada, ADP verileri, ABD'li özel sektör işverenlerinin 4 Temmuz'da sona eren dört haftalık dönemde haftada ortalama 16 bin 500 iş eklediğini gösterdi; bu rakam, önceki dört haftalık dönemdeki ortalama haftalık 19 bin 250'lik artıştan düşüş göstererek, istihdamda üst üste dördüncü yavaşlamayı işaret etti.

Fed kararı bekleniyor

Piyasalar, Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesini beklerken, Eylül ayında faiz artırımı olasılığını yüzde 55'in üzerinde fiyatlıyor.

Ons altın ne kadar?

Ons altın güne 4 bin 80 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 76 dolar, en yüksek de 4 bin 141 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 131 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın güne 6 bin 186 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 183 lira, en yüksek de 6 bin 287 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 271 liradan işlem geçiyor.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
EKONOMİ
Altın hareketlendi: Gram ve ons altında son durum ne?
Dün, 09:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала