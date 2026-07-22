https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/piyasalarda-son-durum-altin-faiz-kararlarina-odaklandi-1107449729.html

Altın faiz kararlarına odaklandı: Faiz kararları öncesi piyasada son durum ne?

Altın faiz kararlarına odaklandı: Faiz kararları öncesi piyasada son durum ne?

Sputnik Türkiye

Ortadoğu'da tırmanan askeri gerilim, yükselen petrol fiyatları ve ABD'den gelen istihdam sinyalleri altın piyasasını hareketlendirdi. 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T09:34+0300

2026-07-22T09:34+0300

2026-07-22T09:38+0300

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Altın, ons başına 4 bin 200 dolara doğru yükselerek önceki seanstaki kazanımlarını genişletti. Yatırımcılar, Ortadoğu'daki belirsizlikleri ve yükselen petrol fiyatlarını ve bunların enflasyon ve faiz oranları üzerindeki etkisini izlemeye devam etti.ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yakın vadeli görüşmelerin olasılığını küçümsedi ve ek saldırılar konusunda uyardı, bu da petrol fiyatlarını yükseltti.Bu arada, ADP verileri, ABD'li özel sektör işverenlerinin 4 Temmuz'da sona eren dört haftalık dönemde haftada ortalama 16 bin 500 iş eklediğini gösterdi; bu rakam, önceki dört haftalık dönemdeki ortalama haftalık 19 bin 250'lik artıştan düşüş göstererek, istihdamda üst üste dördüncü yavaşlamayı işaret etti.Fed kararı bekleniyorPiyasalar, Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesini beklerken, Eylül ayında faiz artırımı olasılığını yüzde 55'in üzerinde fiyatlıyor.Ons altın ne kadar?Ons altın güne 4 bin 80 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 76 dolar, en yüksek de 4 bin 141 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 131 dolardan işlem geçiyor.Gram altın ne kadar?Gram altın güne 6 bin 186 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 183 lira, en yüksek de 6 bin 287 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 271 liradan işlem geçiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/altin-hareketlendi-gram-ve-ons-altinda-son-durum-ne-yukselme-devam-edecek-mi-1107415108.html

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