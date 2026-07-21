https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/altin-hareketlendi-gram-ve-ons-altinda-son-durum-ne-yukselme-devam-edecek-mi-1107415108.html
Altın hareketlendi: Gram ve ons altında son durum ne?
Altın hareketlendi: Gram ve ons altında son durum ne?
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Artan enflasyon endişeleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı beklentilerindeki yükseliş, altın fiyatlarındaki hızlı yükselişi sınırladı. Buna... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T09:40+0300
2026-07-21T09:40+0300
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Altın, ons başına 4 bin doların üzerine çıktı, ancak ABD ve İran arasındaki devam eden çatışma yatırımcıların dikkatini enerji kaynaklı enflasyon risklerine ve yüksek faiz oranları olasılığına çektiği için dokuz ayın en düşük seviyesine yakın kaldı.ABD Hazine tahvil getirileri bu hafta keskin bir şekilde yükseldi ve piyasalar artık Eylül ayında Federal Rezerv'in faiz artırımı olasılığını bir gün öncesine göre yüzde 51'den yaklaşık yüzde 55'e çıkardı.Tüm bu gelişmelerin ışığında altın fiyatları nasıl şekillendi?Ons altın ne kadar oldu?Ons altın güne 4 bin 9 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 999 dolar, en yüksek de 4 bin 51 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 46 dolardan işlem geçiyor.Altın fiyatları ne kadar?21 Temmuz Salı altın fiyatlarında güncel durum şu şekilde:Gram altın satış fiyatı:6 bin 161 TLÇeyrek altın satış fiyatı:10 bin 449 TLYarım altın satış fiyatı:20 bin 899 TLTam altın satış fiyatı:41 bin 798 TLCumhuriyet altını satış fiyatı:42 bin 574 TL
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altın, ons altın, gram altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın, i̇ran, abd, merkez bankası, fed
Altın hareketlendi: Gram ve ons altında son durum ne?
Artan enflasyon endişeleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı beklentilerindeki yükseliş, altın fiyatlarındaki hızlı yükselişi sınırladı. Buna rağmen ons altın 4 bin dolar eşiğini aşarken, gram altın gün içinde 6 bin 147 TL seviyesine kadar çıktı. Uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin 19 dolardan 4 bin 62 dolara yükseldi.
Altın, ons başına 4 bin doların üzerine çıktı, ancak ABD ve İran arasındaki devam eden çatışma yatırımcıların dikkatini enerji kaynaklı enflasyon risklerine ve yüksek faiz oranları olasılığına çektiği için dokuz ayın en düşük seviyesine yakın kaldı.
ABD Hazine tahvil getirileri bu hafta keskin bir şekilde yükseldi ve piyasalar artık Eylül ayında Federal Rezerv'in faiz artırımı olasılığını bir gün öncesine göre yüzde 51'den yaklaşık yüzde 55'e çıkardı.
Tüm bu gelişmelerin ışığında altın fiyatları nasıl şekillendi?
Ons altın güne 4 bin 9 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 999 dolar, en yüksek de 4 bin 51 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 46 dolardan işlem geçiyor.
Altın fiyatları ne kadar?
21 Temmuz Salı altın fiyatlarında güncel durum şu şekilde:
Çeyrek altın satış fiyatı:
Yarım altın satış fiyatı:
Cumhuriyet altını satış fiyatı: