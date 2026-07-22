Pentagon, Ürdün'e düzenlenen İran saldırılarının ardından kaybolan askerin öldüğüne inanıldığını açıkladı

"New York, Ozone Park'tan 28 yaşındaki Çavuş Angel S. Rampersad'ın, 17 Temmuz 2026'da Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'nde düşman saldırısı sırasında çatışmada öldürüldüğüne inanılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı daha önce bu askerin kayıp olduğunu duyurmuştu. Askerin durumu 'Görev Durumu - Nerede Olduğu Bilinmiyor' olarak güncellendi ve öldüğüne inanılıyor."