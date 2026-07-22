https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/pentagon-urdune-duzenlenen-iran-saldirilarinin-ardindan-kaybolan-askerin-oldugune-inanildigini-1107447213.html
Pentagon, Ürdün'e düzenlenen İran saldırılarının ardından kaybolan askerin öldüğüne inanıldığını açıkladı
Pentagon, Ürdün'e düzenlenen İran saldırılarının ardından kaybolan askerin öldüğüne inanıldığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Pentagon, İran'ın Ürdün'de düzenlediği saldırının ardından kaybolan ABD askerinin öldüğünün değerlendirildiğini duyurdu. 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T04:58+0300
2026-07-22T04:58+0300
2026-07-22T04:58+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
ürdün
pentagon
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
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ABD Savaş Bakanlığı, İran'ın Ürdün'e düzenlediği saldırıların ardından kaybolan bir ABD askerinin öldüğüne inanıldığını açıkladı.Pentagon'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Cumartesi günü ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'de ABD güçlerinin bulunduğu bir hava üssüne İran'ın füze ve insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda iki ABD askerinin öldüğünü, bir askerin ise kaybolduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/iran-nukleer-santrallerin-hedef-alinmasi-savasin-kapsamini-genisletir-1107447107.html
abd
i̇ran
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abd, i̇ran, ürdün, pentagon, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd, i̇ran, ürdün, pentagon, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
Pentagon, Ürdün'e düzenlenen İran saldırılarının ardından kaybolan askerin öldüğüne inanıldığını açıkladı
Pentagon, İran'ın Ürdün'de düzenlediği saldırının ardından kaybolan ABD askerinin öldüğünün değerlendirildiğini duyurdu.
ABD Savaş Bakanlığı, İran'ın Ürdün'e düzenlediği saldırıların ardından kaybolan bir ABD askerinin öldüğüne inanıldığını açıkladı.
Pentagon'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"New York, Ozone Park'tan 28 yaşındaki Çavuş Angel S. Rampersad'ın, 17 Temmuz 2026'da Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'nde düşman saldırısı sırasında çatışmada öldürüldüğüne inanılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı daha önce bu askerin kayıp olduğunu duyurmuştu. Askerin durumu 'Görev Durumu - Nerede Olduğu Bilinmiyor' olarak güncellendi ve öldüğüne inanılıyor."
Cumartesi günü ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'de ABD güçlerinin bulunduğu bir hava üssüne İran'ın füze ve insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda iki ABD askerinin öldüğünü, bir askerin ise kaybolduğunu açıklamıştı.