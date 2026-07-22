https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/iran-nukleer-santrallerin-hedef-alinmasi-savasin-kapsamini-genisletir-1107447107.html

İran: Nükleer santrallerin hedef alınması savaşın kapsamını genişletir

İran: Nükleer santrallerin hedef alınması savaşın kapsamını genişletir

Sputnik Türkiye

Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri hedef alması halinde bunun bölgesel çatışmayı tırmandıracağı uyarısında bulundu 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T04:15+0300

2026-07-22T04:15+0300

2026-07-22T04:15+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

i̇ran silahlı kuvvetleri

washington

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İran Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını koordine eden Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.Açıklamada, ABD'nin İran'ın nükleer santrallerini hedef alması durumunda bunun yalnızca bir saldırı değil, bölgedeki savaşın kapsamını genişleten bir adım olarak değerlendirileceği vurgulandı.Karargahtan yapılan açıklamada, böyle bir senaryoda ABD'nin bölgedeki tüm çıkarlarının ve müttefiklerinin meşru hedef haline geleceği belirtilerek, Washington yönetimine olası sonuçlar konusunda uyarıda bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/abd-saldiri-duyurdu-tahranda-savunma-sistemleri-devrede-1107446988.html

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