https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/iran-nukleer-santrallerin-hedef-alinmasi-savasin-kapsamini-genisletir-1107447107.html
İran: Nükleer santrallerin hedef alınması savaşın kapsamını genişletir
İran: Nükleer santrallerin hedef alınması savaşın kapsamını genişletir
Sputnik Türkiye
Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri hedef alması halinde bunun bölgesel çatışmayı tırmandıracağı uyarısında bulundu 22.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-22T04:15+0300
2026-07-22T04:15+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
i̇ran silahlı kuvvetleri
washington
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İran Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını koordine eden Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.Açıklamada, ABD'nin İran'ın nükleer santrallerini hedef alması durumunda bunun yalnızca bir saldırı değil, bölgedeki savaşın kapsamını genişleten bir adım olarak değerlendirileceği vurgulandı.Karargahtan yapılan açıklamada, böyle bir senaryoda ABD'nin bölgedeki tüm çıkarlarının ve müttefiklerinin meşru hedef haline geleceği belirtilerek, Washington yönetimine olası sonuçlar konusunda uyarıda bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/abd-saldiri-duyurdu-tahranda-savunma-sistemleri-devrede-1107446988.html
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abd, i̇ran, i̇ran silahlı kuvvetleri, washington
abd, i̇ran, i̇ran silahlı kuvvetleri, washington
İran: Nükleer santrallerin hedef alınması savaşın kapsamını genişletir
Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri hedef alması halinde bunun bölgesel çatışmayı tırmandıracağı uyarısında bulundu
İran Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını koordine eden Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, ABD'nin İran'ın nükleer santrallerini hedef alması durumunda bunun yalnızca bir saldırı değil, bölgedeki savaşın kapsamını genişleten bir adım olarak değerlendirileceği vurgulandı.
Karargahtan yapılan açıklamada, böyle bir senaryoda ABD'nin bölgedeki tüm çıkarlarının ve müttefiklerinin meşru hedef haline geleceği belirtilerek, Washington yönetimine olası sonuçlar konusunda uyarıda bulunuldu.