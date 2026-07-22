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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/iran-nukleer-santrallerin-hedef-alinmasi-savasin-kapsamini-genisletir-1107447107.html
İran: Nükleer santrallerin hedef alınması savaşın kapsamını genişletir
İran: Nükleer santrallerin hedef alınması savaşın kapsamını genişletir
Sputnik Türkiye
Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri hedef alması halinde bunun bölgesel çatışmayı tırmandıracağı uyarısında bulundu 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T04:15+0300
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
i̇ran silahlı kuvvetleri
washington
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İran Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını koordine eden Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.Açıklamada, ABD'nin İran'ın nükleer santrallerini hedef alması durumunda bunun yalnızca bir saldırı değil, bölgedeki savaşın kapsamını genişleten bir adım olarak değerlendirileceği vurgulandı.Karargahtan yapılan açıklamada, böyle bir senaryoda ABD'nin bölgedeki tüm çıkarlarının ve müttefiklerinin meşru hedef haline geleceği belirtilerek, Washington yönetimine olası sonuçlar konusunda uyarıda bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/abd-saldiri-duyurdu-tahranda-savunma-sistemleri-devrede-1107446988.html
i̇ran
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abd, i̇ran, i̇ran silahlı kuvvetleri, washington
abd, i̇ran, i̇ran silahlı kuvvetleri, washington

İran: Nükleer santrallerin hedef alınması savaşın kapsamını genişletir

04:15 22.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri hedef alması halinde bunun bölgesel çatışmayı tırmandıracağı uyarısında bulundu
İran Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını koordine eden Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, ABD'nin İran'ın nükleer santrallerini hedef alması durumunda bunun yalnızca bir saldırı değil, bölgedeki savaşın kapsamını genişleten bir adım olarak değerlendirileceği vurgulandı.
Karargahtan yapılan açıklamada, böyle bir senaryoda ABD'nin bölgedeki tüm çıkarlarının ve müttefiklerinin meşru hedef haline geleceği belirtilerek, Washington yönetimine olası sonuçlar konusunda uyarıda bulunuldu.
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
ABD saldırı duyurdu: Tahran'da savunma sistemleri devrede
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