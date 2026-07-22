https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/ozlem-tekine-sahnelere-donmesi-icin-servet-teklif-edildi-10-konser-icin-94-milyon-tl--1107473648.html
Özlem Tekin'e sahnelere dönmesi için servet teklif edildi: 10 konser için 94 milyon TL
Özlem Tekin'e sahnelere dönmesi için servet teklif edildi: 10 konser için 94 milyon TL
Sputnik Türkiye
Türk rock müziğinin tanınan isimlerinden Özlem Tekin'e, 10 yıl aradan sonra sahnelere dönmesi için 10 konser karşılığında 2 milyon dolar (yaklaşık 94 milyon... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
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Özlem Tekin, 2016 yılında İstanbul'u terk ederek Muğla'nın Milas ilçesine yerleşmiş ve müzik kariyerine ara vermişti.Tekin'in, bir süre sonra Milas'taki çiftlik evini kapatarak Bodrum'un Gündoğan ilçesinde yaşayan annesinin yanına taşındığı öğrenildi.54 yaşındaki sanatçıya yıllar sonra konser teklifi geldi. Akşam'ın haberine göre, Tekin'e, 10 yıl aradan sonra sahnelere dönmesi için 10 konser karşılığında 2 milyon dolar, yaklaşık 94 milyon TL teklif edildi.Sanatçının ise teklife henüz yanıt vermediği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/sebnem-ferah-6-yil-sonra-sahneye-cikti-ozlemini-dile-getirdi-sizin-benim-evim-oldugunuzu-anlamisim-1106240562.html
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türkiye, şarkıcı, rock, zeytinli rock festivali, anadolu rock, the rock
türkiye, şarkıcı, rock, zeytinli rock festivali, anadolu rock, the rock
Özlem Tekin'e sahnelere dönmesi için servet teklif edildi: 10 konser için 94 milyon TL
Türk rock müziğinin tanınan isimlerinden Özlem Tekin'e, 10 yıl aradan sonra sahnelere dönmesi için 10 konser karşılığında 2 milyon dolar (yaklaşık 94 milyon TL) teklif edildi.
Özlem Tekin, 2016 yılında İstanbul'u terk ederek Muğla'nın Milas ilçesine yerleşmiş ve müzik kariyerine ara vermişti.
Tekin'in, bir süre sonra Milas'taki çiftlik evini kapatarak Bodrum'un Gündoğan ilçesinde yaşayan annesinin yanına taşındığı öğrenildi.
54 yaşındaki sanatçıya yıllar sonra konser teklifi geldi. Akşam'ın haberine göre, Tekin'e, 10 yıl aradan sonra sahnelere dönmesi için 10 konser karşılığında 2 milyon dolar, yaklaşık 94 milyon TL teklif edildi.
Sanatçının ise teklife henüz yanıt vermediği öğrenildi.