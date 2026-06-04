Şebnem Ferah 6 yıl sonra sahneye çıktı, özlemini dile getirdi: 'Sizin benim evim olduğunuzu anlamışım'

"Önemli bir şeyi söylemeyi unuttum. Bunu çok sevdiğim dostlarımla da paylaşırken hissetmiştim. Buraya gelirken çok tedirgin olarak gelmekle birlikte, eve geliyormuş gibi hissettim arkadaşlar. İlk kez izleyen arkadaşlarımızı hiç yormadan şunu söylemek isterim. Uzun ara olunca, insan dertleşmek istiyor. Tabii ki bununla konserin vaktinden çalmayacağım ama demin en önemsediğim cümleyi söylemeyi unuttuğumu fark ettim. Galiba yokluğunuzda, sizin benim evim olduğunuzu anlamışım."