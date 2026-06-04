https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/sebnem-ferah-6-yil-sonra-sahneye-cikti-ozlemini-dile-getirdi-sizin-benim-evim-oldugunuzu-anlamisim-1106240562.html
Şebnem Ferah 6 yıl sonra sahneye çıktı, özlemini dile getirdi: 'Sizin benim evim olduğunuzu anlamışım'
Şebnem Ferah 6 yıl sonra sahneye çıktı, özlemini dile getirdi: 'Sizin benim evim olduğunuzu anlamışım'
Sputnik Türkiye
Şebnem Ferah konseri
2026-06-04T09:03+0300
2026-06-04T09:03+0300
2026-06-04T09:03+0300
yaşam
şebnem ferah
i̇stanbul
küçükçiftlik park
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Şebnem Ferah, yıllar sonra ilk konserini İstanbul'da verdi.Şebnem Ferah konseriRock müziğinin ünlü isimlerinden Şebnem Ferah, 6 yıl aradan sonra KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle bir araya geldi."Sil Baştan", "Can Kırıkları", "Yağmurlar", "Bu Aşk Fazla Sana" gibi unutulmaz şarkılara imza atan başarılı sanatçı, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.Sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvarı yorumlayan Ferah, konser vermeye özlemini şu sözlerle dile getirdi:Şebnem Ferah konseri ne zaman?Ünlü Rock müziği sanatçısı İstanbul'da bir konser daha verecek. Şebnem Ferah, 27 Haziran'da yeniden KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek. Ferah'ın İzmir'de de konser vermesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/tarkandan-ankarada-ucretsiz-konser-1106195679.html
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şebnem ferah , i̇stanbul, küçükçiftlik park
şebnem ferah , i̇stanbul, küçükçiftlik park
Şebnem Ferah 6 yıl sonra sahneye çıktı, özlemini dile getirdi: 'Sizin benim evim olduğunuzu anlamışım'
Rock müziğinin ünlü isimlerinden Şebnem Ferah, 6 yıl aradan sonra KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle bir araya geldi.
Şebnem Ferah, yıllar sonra ilk konserini İstanbul'da verdi.
Rock müziğinin ünlü isimlerinden Şebnem Ferah, 6 yıl aradan sonra KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle bir araya geldi.
"Sil Baştan", "Can Kırıkları", "Yağmurlar", "Bu Aşk Fazla Sana" gibi unutulmaz şarkılara imza atan başarılı sanatçı, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvarı yorumlayan Ferah, konser vermeye özlemini şu sözlerle dile getirdi:
"Önemli bir şeyi söylemeyi unuttum. Bunu çok sevdiğim dostlarımla da paylaşırken hissetmiştim. Buraya gelirken çok tedirgin olarak gelmekle birlikte, eve geliyormuş gibi hissettim arkadaşlar. İlk kez izleyen arkadaşlarımızı hiç yormadan şunu söylemek isterim. Uzun ara olunca, insan dertleşmek istiyor. Tabii ki bununla konserin vaktinden çalmayacağım ama demin en önemsediğim cümleyi söylemeyi unuttuğumu fark ettim. Galiba yokluğunuzda, sizin benim evim olduğunuzu anlamışım."
Şebnem Ferah konseri ne zaman?
Ünlü Rock müziği sanatçısı İstanbul'da bir konser daha verecek. Şebnem Ferah, 27 Haziran'da yeniden KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek. Ferah'ın İzmir'de de konser vermesi bekleniyor.