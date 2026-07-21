Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ozgur-ozel-cagri-heyeti-baskanligina-murat-karayalcini-oneriyoruz-1107410627.html
Özgür Özel: Çağrı heyeti başkanlığına Murat Karayalçın'ı öneriyoruz
Özgür Özel: Çağrı heyeti başkanlığına Murat Karayalçın'ı öneriyoruz
Sputnik Türkiye
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin kurultay sürecine ilişkin mahkemeden Murat Karayalçın başkanlığında bir çağrı heyeti atanmasını talep ettiklerini... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T00:42+0300
2026-07-21T00:42+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
murat karayalçın
türkiye
chp
chp genel merkezi
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp parti meclisi
chp kurultayı
chp olağanüstü genel kurultayı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/15/1107410311_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9d5d871a1c0b4838e8ba2647d7b1335.jpg
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, Bilecik'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.Ziyaret sırasında kurultay süreci hakkında konuşan Özel, ''Çağrı heyeti başkanlığına Murat Karayalçın'ı öneriyoruz. Mahkemeden, Sayın Murat Karayalçın'ın partiyi selametle kongreye götürmesini istiyoruz. Kabul ederlerse 40 gün içinde, Sayın Karayalçın'ın başkanı olduğu çağrı heyeti, partimizi kongreye götürecek" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/ozgur-ozel-cephesinden-cagri-heyeti-basvurusu-1107244327.html
chp genel başkanlığı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/15/1107410311_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6ff8c71c578d5259680de9e802474e0f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
özgür özel, murat karayalçın, türkiye, chp, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp), chp parti meclisi, chp kurultayı, chp olağanüstü genel kurultayı, chp genel başkanlığı
özgür özel, murat karayalçın, türkiye, chp, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp), chp parti meclisi, chp kurultayı, chp olağanüstü genel kurultayı, chp genel başkanlığı

Özgür Özel: Çağrı heyeti başkanlığına Murat Karayalçın'ı öneriyoruz

00:42 21.07.2026
© AA / Atahan GezerCHP Grup Başkanı Özgür Özel
CHP Grup Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© AA / Atahan Gezer
Abone ol
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin kurultay sürecine ilişkin mahkemeden Murat Karayalçın başkanlığında bir çağrı heyeti atanmasını talep ettiklerini açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, Bilecik'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Ziyaret sırasında kurultay süreci hakkında konuşan Özel, ''Çağrı heyeti başkanlığına Murat Karayalçın'ı öneriyoruz. Mahkemeden, Sayın Murat Karayalçın'ın partiyi selametle kongreye götürmesini istiyoruz. Kabul ederlerse 40 gün içinde, Sayın Karayalçın'ın başkanı olduğu çağrı heyeti, partimizi kongreye götürecek" ifadelerini kullandı.
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
POLİTİKA
Özgür Özel cephesinden çağrı heyeti başvurusu
14 Temmuz, 15:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала