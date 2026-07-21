https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ozgur-ozel-cagri-heyeti-baskanligina-murat-karayalcini-oneriyoruz-1107410627.html
Özgür Özel: Çağrı heyeti başkanlığına Murat Karayalçın'ı öneriyoruz
Özgür Özel: Çağrı heyeti başkanlığına Murat Karayalçın'ı öneriyoruz
Sputnik Türkiye
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin kurultay sürecine ilişkin mahkemeden Murat Karayalçın başkanlığında bir çağrı heyeti atanmasını talep ettiklerini... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T00:42+0300
2026-07-21T00:42+0300
2026-07-21T00:42+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
murat karayalçın
türkiye
chp
chp genel merkezi
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp parti meclisi
chp kurultayı
chp olağanüstü genel kurultayı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, Bilecik'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.Ziyaret sırasında kurultay süreci hakkında konuşan Özel, ''Çağrı heyeti başkanlığına Murat Karayalçın'ı öneriyoruz. Mahkemeden, Sayın Murat Karayalçın'ın partiyi selametle kongreye götürmesini istiyoruz. Kabul ederlerse 40 gün içinde, Sayın Karayalçın'ın başkanı olduğu çağrı heyeti, partimizi kongreye götürecek" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/ozgur-ozel-cephesinden-cagri-heyeti-basvurusu-1107244327.html
chp genel başkanlığı
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özgür özel, murat karayalçın, türkiye, chp, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp), chp parti meclisi, chp kurultayı, chp olağanüstü genel kurultayı, chp genel başkanlığı
özgür özel, murat karayalçın, türkiye, chp, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp), chp parti meclisi, chp kurultayı, chp olağanüstü genel kurultayı, chp genel başkanlığı
Özgür Özel: Çağrı heyeti başkanlığına Murat Karayalçın'ı öneriyoruz
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin kurultay sürecine ilişkin mahkemeden Murat Karayalçın başkanlığında bir çağrı heyeti atanmasını talep ettiklerini açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, Bilecik'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Ziyaret sırasında kurultay süreci hakkında konuşan Özel, ''Çağrı heyeti başkanlığına Murat Karayalçın'ı öneriyoruz. Mahkemeden, Sayın Murat Karayalçın'ın partiyi selametle kongreye götürmesini istiyoruz. Kabul ederlerse 40 gün içinde, Sayın Karayalçın'ın başkanı olduğu çağrı heyeti, partimizi kongreye götürecek" ifadelerini kullandı.