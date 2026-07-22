https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/numan-kurtulmustan-surec-yasasi-aciklamasi-genel-af-sahsa-ozel-af-yok-1107463790.html

Numan Kurtulmuş'tan 'süreç yasası' açıklaması: 'Genel af, şahsa özel af yok'

Numan Kurtulmuş'tan 'süreç yasası' açıklaması: 'Genel af, şahsa özel af yok'

Sputnik Türkiye

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında çıkarılacak yasal düzenlemeyle ilgili konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Genel af, şahsa özel af yok. Süreç yasası... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T16:21+0300

2026-07-22T16:21+0300

2026-07-22T16:36+0300

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yasa

numan kurtulmuş

tbmm

meclis

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' sürecindeki yasa hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, çıkarılacak yasal düzenleme için siyasi parti turunu sürdürüyordu. TBMM Başkanı, "Bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalı" dedi.Hem siyasi parti turları hem de çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, şunları söyledi:"Bütün siyasi partiler millet adına sürecin hem denetleyicisi hem de sürecin taşıyıcısı oldular. Ayrıca burada böylesine fevkalade önemli bir ortak metnin çıkarılmış olması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücünü göstermesi ve demokratik fonksiyonunu ortaya koyması bakımından son derece önemli ve değerlidir.Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa kritik bir eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hâle geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır. Bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Büyük olan mesele, özellikle bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerinin sonlandığını sağlamak için bu yasanın yol açıcı ve kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bütün siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı ana çerçeve itibarıyla bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor.Ümit ve arzu ederiz ki Meclis tatile girmeden bu yasa, yasalaşmış olur. Türkiye için de yeni dönemin kapıları açılmış olur. Yasanın metni üzerinde nihai değerlendirmeler yapılır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/yks-sonuclarinda-dikkat-ceken-detay-67-bin-aday-sifir-cekti-1107461787.html

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