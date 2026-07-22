https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/yks-sonuclarinda-dikkat-ceken-detay-67-bin-aday-sifir-cekti-1107461787.html

YKS sonuçlarında dikkat çeken detay: 67 bin aday sıfır çekti

YKS sonuçlarında dikkat çeken detay: 67 bin aday sıfır çekti

Sputnik Türkiye

Devlet liselerinden 11 şampiyonun çıktığı YKS’de Kabataş Erkek 3, Kartal Anadolu İmam Hatip 2 öğrencisiyle zirvede yer aldı. Açık öğretim lisesinden bir... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T15:10+0300

2026-07-22T15:10+0300

2026-07-22T15:10+0300

yaşam

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

alan yeterlilik testi (ayt)

yabancı dil testi (ydt)

ösym

türkiye

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2,5 milyon adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçları açıklandı. 2026-YKS tercih işlemleri, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türk Dili ve Edebiyatı’ndaki ‘Nermin-Neriman’ sorusu iptal edilmişti. Son açıklamayla Matematik testinde yer alan 23. soru da yargı kararı gereği iptal edilerek değerlendirme işlemleri yapıldı.ÖSYM’nim sonuçlara ilişkin açıkladığı verilere göre, Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) başvuran 2 milyon 425 bin 627 adaydan 170 bin 551’i, Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) başvuran 1 milyon 627 bin 970 adaydan 154 bin 857’si, Yabancı Dil Testi’ne (YDT) başvuran 203 bin 640 adaydan 60 bin 370’i sınava katılmadı. Katılanlardan, TYT oturumunda 246, AYT’de 49, YDT’de 6 olmak üzere 301 adayın sınavı geçersiz sayıldı.Puan tablosuOrtaöğretim Başarı Puanı’nın sınav puanlarına eklenmesiyle TYT’de 112, sayısalda 154, sözelde 4, eşit ağırlıkta 12, dilde 14 aday 550 ve üstünde puan aldı. Ayrıca, TYT’de 2 milyon 187 bin 743, sayısalda 1 milyon 135 bin 718, sözelde 1 milyon 85 bin 698, eşit ağırlıkta 1 milyon 421 bin 290, dilde 132 bin 826 adayın puanı 115 ve üzerinde hesaplandı. Bu durumda sınavda puanı hesaplanamayan yani ‘sıfır çeken’ aday sayısı ise 67 bin 87 oldu.Yığılma yaşandıYKS sonuçlarında orta-üst dilimde yoğun yığılma yaşandı; benzer netlere rağmen binlerce aday arasında sıralamalarda büyük farklar oluştu. Eğitimci Salim Ünsal, “Adaylar Sayısal’da 270 bin, Sözel’de 510 bin, EA’da 430 bin, Dil’de 40 bin ve TYT’de 570 bine kadar beklenen sıralamaları elde etmekte zorlandı. Bundan sonraki sıralama aralıklarında ise yoğunluk nispeten azalmaya başladı ve puan sıralama dengesi bakımından az da olsa daha çarpıcı sonuçlar görmeye başladık. Bunda katılımcı ve puanı hesaplanan aday sayısının azalmasının da payı var. Yüksek puanlı bölgelerde yığılma etkisi diyebiliriz buna. Sınav, başarılı çocukları zorlamamış ama başarı düzeyi düşen çocukları yine zorlamışa benziyor” dedi.Matematikte doğru ortalaması 6.8Son sınıf öğrencilerinin doğru cevap sayısı ortalamaları şöyle:■ Türkçe (40) 20.5■ Sosyal bilimler (20) 10.2■ Temel matematik (40) 6.8■ Fen bilimleri (20) 4.3TYT’de kadınlar başarılıÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un verdiği bilgiler şöyle:■ Tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranları daha yüksek.■ TYT’deki Türkçe ve sosyal bilimler testinde kadın adayların doğru cevap sayısının ortalaması erkek adaylara göre daha yüksek. Temel matematik ve fen bilimleri testlerinde ise erkek adayların doğru cevap ortalaması kadınlara göre daha yüksek.■ AYT’deki 11 alt testten 8’inde erkek adayların ortalaması, 3’ünde ise kadın adayların ortalaması daha yüksek.■ YDT’de ise Arapça ve Rusça dillerinde kadın adayların, Almanca, Fransızca ve İngilizce’de ise erkek adayların ortalaması daha yüksek.

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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), alan yeterlilik testi (ayt), yabancı dil testi (ydt) , ösym, türkiye