NBA'de sızıntı: Miami Heat, yanlışlıkla LeBron James'in dönüşünü duyurdu
© AP Photo / William LiangLeBron James
© AP Photo / William Liang
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Basketbol dünyası Miami Heat'in resmi YouTube hesabının, yanlışlıkla ‘LeBron James Tanıtım Basın Toplantısı’ başlıklı bir canlı yayın videosu yayınlamasıyla çalkalanıyor. 27 Temmuz tarihini gösteren yayın, kısa süre sonra silindi, ancak sosyal medyada hızla yayılan görüntü, milyonlarca basketbolsevere büyük heyecan yaşattı.
Miami Heat’in 41 yaşındaki efsane oyuncusu LeBron James'in takıma dönüşü mü yapacağı sorusu dünya spor gündemin ilk sıralarına oturdu. James, geçtiğimiz ay Los Angeles Lakers’tan ayrıldığını açıklamıştı. Nerede oynayacağı ise bu yazın en büyük transfer gizemi haline geldi.
Miami Heat'ten açıklama: Yanlışlık oldu
Takım sözcüsü spor kanalı ESPN’e yaptığı açıklamada, sosyal medya ekibinin James’in olası imzasına hazırlık yaptığını ve videonun yanlışlıkla yayınlandığını belirtti. Heat yetkilileri Reuters’ın yorum talebine ise henüz yanıt vermedi.
LeBron James hakkında 27 Temmuz tarihli yanlışlıkla yayınlanan video
LeBron James hakkında 27 Temmuz tarihli yanlışlıkla yayınlanan video
Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers ve Miami Heat, James’in en güçlü adayları arasında gösteriliyor. Özellikle Miami, James’in daha önce iki şampiyonluk kazandığı takım olması nedeniyle favori konumunda.
‘Aceleye getirmeyeceğiz’
James’in uzun yıllardır menajerliğini yapan Rich Paul, bu hafta yayınlanan bir podcast’te acele etmeyeceklerini söyledi:
Biz aceleye getirmeyeceğiz. Bu onun kararı ve ne zaman karar verirse o zaman açıklayacak.
LeBron James, NBA'de 23'üncü sezonunu geride bıraktıktan sonra 24'üncü sezonunda da rekabetçi bir takımda oynamak istediğini belirtiyor.
Basketbolseverler şimdi 27 Temmuz’da planlanan basın toplantısının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merakla bekliyor.
LeBron James kimdir?
LeBron James, 30 Aralık 1984'te ABD'nin Ohio eyaletinin Akron kentinde doğdu. NBA tarihinin en başarılı ve en etkili oyuncularından biri olarak kabul edilen James, lise yıllarında gösterdiği performansın ardından 2003 NBA Draftı'nda ilk sıradan seçildi.
Kariyerinde Cleveland Cavaliers, Miami Heat ve Los Angeles Lakers formalarını giyen James, dört NBA şampiyonluğu ve dört NBA Finalleri MVP'si ödülü kazandı.
2023 yılında Kareem Abdul-Jabbar'ı geride bırakarak NBA normal sezon tarihinin en skorer oyuncusu unvanını elde eden LeBron James, daha sonra bu rekorunu geliştirmeyi sürdürdü.
Saha dışındaki yatırımları, medya şirketleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle de tanınan James, eğitim alanındaki girişimleri ve yardım faaliyetleri nedeniyle spor dünyasının en etkili isimleri arasında.