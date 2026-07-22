https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/nbade-sizinti-miami-heat-yanlislikla-lebron-jamesin-donusunu-duyurdu-1107468552.html

NBA'de sızıntı: Miami Heat, yanlışlıkla LeBron James'in dönüşünü duyurdu

NBA'de sızıntı: Miami Heat, yanlışlıkla LeBron James'in dönüşünü duyurdu

Sputnik Türkiye

Basketbol dünyası Miami Heat’in resmi YouTube hesabının, yanlışlıkla ‘LeBron James Tanıtım Basın Toplantısı’ başlıklı bir canlı yayın videosu yayınlamasıyla çalkalanıyor.

2026-07-22T18:38+0300

2026-07-22T18:38+0300

2026-07-22T18:38+0300

spor

lebron james

miami heat

nba

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Miami Heat’in 41 yaşındaki efsane oyuncusu LeBron James'in takıma dönüşü mü yapacağı sorusu dünya spor gündemin ilk sıralarına oturdu. James, geçtiğimiz ay Los Angeles Lakers’tan ayrıldığını açıklamıştı. Nerede oynayacağı ise bu yazın en büyük transfer gizemi haline geldi.Miami Heat'ten açıklama: Yanlışlık olduTakım sözcüsü spor kanalı ESPN’e yaptığı açıklamada, sosyal medya ekibinin James’in olası imzasına hazırlık yaptığını ve videonun yanlışlıkla yayınlandığını belirtti. Heat yetkilileri Reuters’ın yorum talebine ise henüz yanıt vermedi.Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers ve Miami Heat, James’in en güçlü adayları arasında gösteriliyor. Özellikle Miami, James’in daha önce iki şampiyonluk kazandığı takım olması nedeniyle favori konumunda.‘Aceleye getirmeyeceğiz’James’in uzun yıllardır menajerliğini yapan Rich Paul, bu hafta yayınlanan bir podcast’te acele etmeyeceklerini söyledi: LeBron James, NBA'de 23'üncü sezonunu geride bıraktıktan sonra 24'üncü sezonunda da rekabetçi bir takımda oynamak istediğini belirtiyor. Basketbolseverler şimdi 27 Temmuz’da planlanan basın toplantısının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merakla bekliyor.LeBron James kimdir?

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