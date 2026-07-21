Ankara'da Yenimahalle'deki ot yangını: Çakmakla otlukları tutuşturmuş, gözaltına alındı
© AAAnkara'daki ot yangını: Çakmakla otlukları tutuşturmuş, gözaltına alındı
© AA
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dün ot yangını çıkmış ekiplerin saatler süren çalışması sonucunda yangın evlere ve ormana sıçramadan söndürülmüştü. İncelenen görüntülerde bir kişinin çakmakla otluk alanı farklı yerlerinden tutuşturduğu görüldü. Şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da Uğur Mumcu Mahallesi 1649 Sokak'taki otluk alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
© AAAnkara'daki ot yangını: Çakmakla otlukları tutuşturmuş, gözaltına alındı
Ankara'daki ot yangını: Çakmakla otlukları tutuşturmuş, gözaltına alındı
© AA
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ekipleri ve helikopter sevk edildi.
Ekiplerce geniş alanda devam eden yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Bölgeye yakın bir akaryakıt istasyonuna alevlerin sıçramaması için ekiplerce güvenlik önlemleri alındı.
© AAAnkara'daki ot yangını: Çakmakla otlukları tutuşturmuş, gözaltına alındı
Ankara'daki ot yangını: Çakmakla otlukları tutuşturmuş, gözaltına alındı
© AA
Geniş alanda etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı.
Bölgedeki bir sitenin güvenlik kamerasına yangının çıkış anına ilişkin görüntüler yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin çakmakla otluk alanı farklı yerlerinden tutuşturduğu görüldü.
🔥Ankara'daki ot yangının başlama anına ilişkin görüntü ortaya çıktı: Gözaltına alındı— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 21, 2026
🔥Görüntülerde, bir kişinin çakmakla otluk alanı farklı yerlerinden tutuşturduğu görülüyor
🚒Geniş alanda etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yaklaşık 2,5… pic.twitter.com/2ZtDUpgreI
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 41 yaşındaki Serkan S. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "kundaklama" şüphesiyle gözaltına alındı.
© AAAnkara'daki ot yangını: Çakmakla otlukları tutuşturmuş, gözaltına alındı
Ankara'daki ot yangını: Çakmakla otlukları tutuşturmuş, gözaltına alındı
© AA
Serkan S'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.