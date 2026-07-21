https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ankarada-yenimahalledeki-ot-yangini-cakmakla-otluklari-tutusturmus-gozaltina-alindi-1107412762.html

Ankara'da Yenimahalle'deki ot yangını: Çakmakla otlukları tutuşturmuş, gözaltına alındı

Ankara'da Yenimahalle'deki ot yangını: Çakmakla otlukları tutuşturmuş, gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dün ot yangını çıkmış ekiplerin saatler süren çalışması sonucunda yangın evlere ve ormana sıçramadan söndürülmüştü. İncelenen... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

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Ankara'da Uğur Mumcu Mahallesi 1649 Sokak'taki otluk alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ekipleri ve helikopter sevk edildi.Ekiplerce geniş alanda devam eden yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Bölgeye yakın bir akaryakıt istasyonuna alevlerin sıçramaması için ekiplerce güvenlik önlemleri alındı.Geniş alanda etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı.Bölgedeki bir sitenin güvenlik kamerasına yangının çıkış anına ilişkin görüntüler yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin çakmakla otluk alanı farklı yerlerinden tutuşturduğu görüldü.Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 41 yaşındaki Serkan S. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "kundaklama" şüphesiyle gözaltına alındı.Serkan S'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/ankara-yenimahallede-yangin-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1107397941.html

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