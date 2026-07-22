https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/michelin-yildizli-restoranin-sahibine-karincali-tatli-davasi-1-yil-hapis-cezasi-istendi-1107451347.html
Michelin yıldızlı restoranın sahibine 'karıncalı tatlı' davası: 1 yıl hapis cezası istendi
Michelin yıldızlı restoranın sahibine 'karıncalı tatlı' davası: 1 yıl hapis cezası istendi
Sputnik Türkiye
Güney Kore'de iki Michelin yıldızına sahip bir restoranın sahibi hakkında, ülkede insan tüketimine onay verilmeyen karıncaları tatlılarda kullandığı... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T10:24+0300
2026-07-22T10:24+0300
2026-07-22T10:24+0300
yaşam
michelin
güney kore
karınca
dava
hapis cezası
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Güney Kore'de iki Michelin yıldızlı bir restoranın sahibi, tatlılarda süsleme amacıyla karınca kullandığı gerekçesiyle yargılanıyor. Savcılık, restoran sahibi hakkında 1 yıl hapis cezası ve 20 milyon won (yaklaşık 640 bin Türk Lirası) para cezası talep etti.Yerel basında yer alan haberlere göre, Güney Kore yasalarında insanların tüketimine izin verilen böcek türleri arasında karıncalar bulunmuyor. Onay verilen türler arasında çekirge, cırcır böceği ve bazı diğer yenilebilir böcekler yer alıyor.Soruşturma, müşterilerin sosyal medyada paylaştığı ve karıncalarla süslenmiş tatlı fotoğraflarının Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı tarafından incelenmesiyle başladı.Yetkililer, restoranda son dört yılda ABD ve Tayland'dan ithal edilen yaklaşık 49 bin karıncanın çeşitli yemeklerde ve özellikle sorbelerin üzerinde kullanıldığını belirledi.Sağlık otoriteleri ayrıca kullanılan karıncalarda, tipik yenilebilir böceklere kıyasla 55 kata kadar daha fazla ağır metal bulunduğunu açıkladı.Restoran sahibi: Müşterilere alternatif sunulduRestoran sahibi ise karıncaların yalnızca 15 aşamalı tadım menüsünün küçük bir bölümünde kullanıldığını savundu. Karıncalı sorbeyi tercih etmeyen müşterilere fermente sirke ve yenilebilir çiçek gibi alternatifler sunulduğunu belirten restoran sahibi, müşterilerin yalnızca yaklaşık yüzde 60'ının karıncalı seçeneği tercih ettiğini ifade etti.Savunmasında ayrıca Avustralya, Danimarka ve İngiltere'deki bazı restoranlarda da karıncaların gastronomik malzeme olarak kullanıldığını dile getirdi. Mahkeme, davaya ilişkin kararını 2 Eylül'de açıklayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/game-of-thrones-yildizi-lena-headey-rol-teklifleri-yuzde-90-azaldi-1107430963.html
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michelin, güney kore, karınca, dava, hapis cezası
michelin, güney kore, karınca, dava, hapis cezası
Michelin yıldızlı restoranın sahibine 'karıncalı tatlı' davası: 1 yıl hapis cezası istendi
Güney Kore'de iki Michelin yıldızına sahip bir restoranın sahibi hakkında, ülkede insan tüketimine onay verilmeyen karıncaları tatlılarda kullandığı gerekçesiyle 1 yıla kadar hapis ve para cezası talep edildi.
Güney Kore'de iki Michelin yıldızlı bir restoranın sahibi, tatlılarda süsleme amacıyla karınca kullandığı gerekçesiyle yargılanıyor. Savcılık, restoran sahibi hakkında 1 yıl hapis cezası ve 20 milyon won (yaklaşık 640 bin Türk Lirası) para cezası talep etti.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Güney Kore yasalarında insanların tüketimine izin verilen böcek türleri arasında karıncalar bulunmuyor. Onay verilen türler arasında çekirge, cırcır böceği ve bazı diğer yenilebilir böcekler yer alıyor.
Soruşturma, müşterilerin sosyal medyada paylaştığı ve karıncalarla süslenmiş tatlı fotoğraflarının Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı tarafından incelenmesiyle başladı.
Yetkililer, restoranda son dört yılda ABD ve Tayland'dan ithal edilen yaklaşık 49 bin karıncanın çeşitli yemeklerde ve özellikle sorbelerin üzerinde kullanıldığını belirledi.
Sağlık otoriteleri ayrıca kullanılan karıncalarda, tipik yenilebilir böceklere kıyasla 55 kata kadar daha fazla ağır metal bulunduğunu açıkladı.
Restoran sahibi: Müşterilere alternatif sunuldu
Restoran sahibi ise karıncaların yalnızca 15 aşamalı tadım menüsünün küçük bir bölümünde kullanıldığını savundu. Karıncalı sorbeyi tercih etmeyen müşterilere fermente sirke ve yenilebilir çiçek gibi alternatifler sunulduğunu belirten restoran sahibi, müşterilerin yalnızca yaklaşık yüzde 60'ının karıncalı seçeneği tercih ettiğini ifade etti.
Savunmasında ayrıca Avustralya, Danimarka ve İngiltere'deki bazı restoranlarda da karıncaların gastronomik malzeme olarak kullanıldığını dile getirdi. Mahkeme, davaya ilişkin kararını 2 Eylül'de açıklayacak.