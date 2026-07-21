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Game of Thrones yıldızı Lena Headey: Rol teklifleri yüzde 90 azaldı
Game of Thrones yıldızı Lena Headey: Rol teklifleri yüzde 90 azaldı
Sputnik Türkiye
Game of Thrones’un efsanevi Cersei Lannister’ı Lena Headey, 52 yaşında sektördeki zorlukları açıkça dile getirdi.
2026-07-21T14:25+0300
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Headey, Radio Times’a yaptığı röportajda menajerinin şu sözlerini aktardı:Bu durum, Headey’nin tekliflerinde yaklaşık yüzde 94'lük bir düşüş anlamına geliyor. Rakamlar Hollywood'da 35 yaş üstü kadın oyuncular için iş imkanlarının ne kadar daraldığını gözler önüne seriyor. Headey, “Benim yaşımdaki her aktris aynı şeyi bekliyor” diyerek sektördeki rekabeti de vurguladı.Cersei’den sonra yeni bir yol2000’lerin başından beri sinema ve televizyonda yer alan Headey, 300 filmindeki rolüyle tanındı, St. Trinian’s'ta oynadı. Ancak asıl patlamayı Game of Thrones’ta (2011-2019) Cersei Lannister olarak yaşadı. Rolü ona Emmy ve Altın Küre adaylıkları getirdi. Buna rağmen oyuncu, dizinin kariyerini hem kolaylaştırdığını hem de zorlaştırdığını söylüyor.“Thrones büyük bir sürprizdi. Kapılar açtı ama ‘Şimdi ne yapacağım?’ dedirtti. Hayatın kolaylaşacağını sanmadım” diyen Headey, 2023’te de benzer şekilde konuşmuştu.Dizi bittikten sonra Gunpowder Milkshake (2021), 9 Bullets (2022), White House Plumbers (2023) ve Beacon 23 (2024) gibi yapımlarda yer aldı. Ancak büyük rollerin azaldığını fark edince kendi yolunu çizmeye karar verdi.'Agnes Varda gibi olmak istiyorum'Headey, Radio 4 ve BBC Sounds için Intimacy adlı komedi-dramayı yazdı, yönetti ve başrolde oynadı. Dizide samimiyet koordinatörü Liza Simmons’u canlandırıyor. Lady Chatterley’s Lover’ın yeni uyarlamasında çalışıyor.“Bu bir geçiş… Kendinin yeni bir versiyonu olmak. Yazmayı ve yönetmenliği seviyorum. 60’lı ve 70’li yaşlarımda Agnes Varda gibi büyük filmler yönetmek istiyorum” diyor.Bermuda doğumlu, Somerset’te büyüyen Headey, artık daha fazla kontrolü eline almak istiyor. Sektördeki yaş ayrımcılığına karşı kendi projelerini üretmeyi hedefliyor.
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lena headey, bermuda, radio times, somerset
lena headey, bermuda, radio times, somerset

Game of Thrones yıldızı Lena Headey: Rol teklifleri yüzde 90 azaldı

14:25 21.07.2026
© Fotoğraf : HBO (2017)Game of Thrones’un 7. sezonunun ilk bölümünden yeni kareler
Game of Thrones’un 7. sezonunun ilk bölümünden yeni kareler - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© Fotoğraf : HBO (2017)
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Game of Thrones’un efsanevi Cersei Lannister’ı Lena Headey, 52 yaşında sektördeki zorlukları açıkça dile getirdi. Ünlü oyuncu, son bir yılda aldığı oyunculuk tekliflerinin dramatik şekilde düştüğünü açıklarken, hedefinin başka olduğunu söyledi.
Headey, Radio Times’a yaptığı röportajda menajerinin şu sözlerini aktardı:

Normalde yılda yaklaşık 35 proje sunardım sana. Şimdi sadece 5 tane var. Ve bu beş projenin her birinde 35 yaş üstü sadece bir kadın karakter bulunuyor. Üçü zaten ünlü isimlere gitti, kalan biri de Fransızca. Yani 12 ayda 1 ya da 2 olası iş çıkıyor.

Bu durum, Headey’nin tekliflerinde yaklaşık yüzde 94'lük bir düşüş anlamına geliyor. Rakamlar Hollywood'da 35 yaş üstü kadın oyuncular için iş imkanlarının ne kadar daraldığını gözler önüne seriyor. Headey, “Benim yaşımdaki her aktris aynı şeyi bekliyor” diyerek sektördeki rekabeti de vurguladı.

Cersei’den sonra yeni bir yol

2000’lerin başından beri sinema ve televizyonda yer alan Headey, 300 filmindeki rolüyle tanındı, St. Trinian’s'ta oynadı. Ancak asıl patlamayı Game of Thrones’ta (2011-2019) Cersei Lannister olarak yaşadı. Rolü ona Emmy ve Altın Küre adaylıkları getirdi. Buna rağmen oyuncu, dizinin kariyerini hem kolaylaştırdığını hem de zorlaştırdığını söylüyor.
“Thrones büyük bir sürprizdi. Kapılar açtı ama ‘Şimdi ne yapacağım?’ dedirtti. Hayatın kolaylaşacağını sanmadım” diyen Headey, 2023’te de benzer şekilde konuşmuştu.
Dizi bittikten sonra Gunpowder Milkshake (2021), 9 Bullets (2022), White House Plumbers (2023) ve Beacon 23 (2024) gibi yapımlarda yer aldı. Ancak büyük rollerin azaldığını fark edince kendi yolunu çizmeye karar verdi.

'Agnes Varda gibi olmak istiyorum'

Headey, Radio 4 ve BBC Sounds için Intimacy adlı komedi-dramayı yazdı, yönetti ve başrolde oynadı. Dizide samimiyet koordinatörü Liza Simmons’u canlandırıyor. Lady Chatterley’s Lover’ın yeni uyarlamasında çalışıyor.
© AP Photo / Evan AgostiniLena Headey
Lena Headey - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
Lena Headey
© AP Photo / Evan Agostini
“Bu bir geçiş… Kendinin yeni bir versiyonu olmak. Yazmayı ve yönetmenliği seviyorum. 60’lı ve 70’li yaşlarımda Agnes Varda gibi büyük filmler yönetmek istiyorum” diyor.
Bermuda doğumlu, Somerset’te büyüyen Headey, artık daha fazla kontrolü eline almak istiyor. Sektördeki yaş ayrımcılığına karşı kendi projelerini üretmeyi hedefliyor.
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