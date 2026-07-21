https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/game-of-thrones-yildizi-lena-headey-rol-teklifleri-yuzde-90-azaldi-1107430963.html

Game of Thrones yıldızı Lena Headey: Rol teklifleri yüzde 90 azaldı

Game of Thrones yıldızı Lena Headey: Rol teklifleri yüzde 90 azaldı

Sputnik Türkiye

Game of Thrones’un efsanevi Cersei Lannister’ı Lena Headey, 52 yaşında sektördeki zorlukları açıkça dile getirdi.

2026-07-21T14:25+0300

2026-07-21T14:25+0300

2026-07-21T14:25+0300

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Headey, Radio Times’a yaptığı röportajda menajerinin şu sözlerini aktardı:Bu durum, Headey’nin tekliflerinde yaklaşık yüzde 94'lük bir düşüş anlamına geliyor. Rakamlar Hollywood'da 35 yaş üstü kadın oyuncular için iş imkanlarının ne kadar daraldığını gözler önüne seriyor. Headey, “Benim yaşımdaki her aktris aynı şeyi bekliyor” diyerek sektördeki rekabeti de vurguladı.Cersei’den sonra yeni bir yol2000’lerin başından beri sinema ve televizyonda yer alan Headey, 300 filmindeki rolüyle tanındı, St. Trinian’s'ta oynadı. Ancak asıl patlamayı Game of Thrones’ta (2011-2019) Cersei Lannister olarak yaşadı. Rolü ona Emmy ve Altın Küre adaylıkları getirdi. Buna rağmen oyuncu, dizinin kariyerini hem kolaylaştırdığını hem de zorlaştırdığını söylüyor.“Thrones büyük bir sürprizdi. Kapılar açtı ama ‘Şimdi ne yapacağım?’ dedirtti. Hayatın kolaylaşacağını sanmadım” diyen Headey, 2023’te de benzer şekilde konuşmuştu.Dizi bittikten sonra Gunpowder Milkshake (2021), 9 Bullets (2022), White House Plumbers (2023) ve Beacon 23 (2024) gibi yapımlarda yer aldı. Ancak büyük rollerin azaldığını fark edince kendi yolunu çizmeye karar verdi.'Agnes Varda gibi olmak istiyorum'Headey, Radio 4 ve BBC Sounds için Intimacy adlı komedi-dramayı yazdı, yönetti ve başrolde oynadı. Dizide samimiyet koordinatörü Liza Simmons’u canlandırıyor. Lady Chatterley’s Lover’ın yeni uyarlamasında çalışıyor.“Bu bir geçiş… Kendinin yeni bir versiyonu olmak. Yazmayı ve yönetmenliği seviyorum. 60’lı ve 70’li yaşlarımda Agnes Varda gibi büyük filmler yönetmek istiyorum” diyor.Bermuda doğumlu, Somerset’te büyüyen Headey, artık daha fazla kontrolü eline almak istiyor. Sektördeki yaş ayrımcılığına karşı kendi projelerini üretmeyi hedefliyor.

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