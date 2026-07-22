https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/hatayda-maymun-panigi-1-kisiyi-yaralayan-maymun-yakalandi-ve-koruma-altina-alindi-1107453619.html

Hatay'da maymun paniği: 1 kişiyi yaralayan maymun yakalandı ve koruma altına alındı

Hatay'da maymun paniği: 1 kişiyi yaralayan maymun yakalandı ve koruma altına alındı

Sputnik Türkiye

Hatay'da sokakta bulunan maymun koruma altına alındı. 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T11:03+0300

2026-07-22T11:03+0300

2026-07-22T11:03+0300

yaşam

hatay

tarsus doğa parkı

afad

antakya

maymun

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/16/1107453414_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_39decde4e1644479aa1c9cc71383f6e6.jpg

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, sokakta bulunan maymun koruma altına alındı.Serinyol Mahallesi'nde sokakta maymun görenler, durumu yetkililere bildirdi.İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerinin de desteğiyle yakalanan maymun, Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne getirildi.Sağlık kontrolünden geçirilen maymunun Tarsus Doğa Parkı'na gönderileceği öğrenildi.Bir kişiyi yaraladıÖte yandan bir kişiyi hafif şekilde yaraladığı öğrenilen maymunun bölgeye nasıl geldiğine ilişkin inceleme başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/londrada-bir-halk-otobusunde-camasir-torbasinin-icine-konup-terk-edilmis-maymun-bulundu-1107427328.html

hatay

tarsus doğa parkı

antakya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hatay, tarsus doğa parkı, afad, antakya, maymun