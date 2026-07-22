https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/hatayda-maymun-panigi-1-kisiyi-yaralayan-maymun-yakalandi-ve-koruma-altina-alindi-1107453619.html
Hatay'da maymun paniği: 1 kişiyi yaralayan maymun yakalandı ve koruma altına alındı
Hatay'da maymun paniği: 1 kişiyi yaralayan maymun yakalandı ve koruma altına alındı
Sputnik Türkiye
Hatay'da sokakta bulunan maymun koruma altına alındı. 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T11:03+0300
2026-07-22T11:03+0300
2026-07-22T11:03+0300
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hatay
tarsus doğa parkı
afad
antakya
maymun
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, sokakta bulunan maymun koruma altına alındı.Serinyol Mahallesi'nde sokakta maymun görenler, durumu yetkililere bildirdi.İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerinin de desteğiyle yakalanan maymun, Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne getirildi.Sağlık kontrolünden geçirilen maymunun Tarsus Doğa Parkı'na gönderileceği öğrenildi.Bir kişiyi yaraladıÖte yandan bir kişiyi hafif şekilde yaraladığı öğrenilen maymunun bölgeye nasıl geldiğine ilişkin inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/londrada-bir-halk-otobusunde-camasir-torbasinin-icine-konup-terk-edilmis-maymun-bulundu-1107427328.html
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hatay, tarsus doğa parkı, afad, antakya, maymun
hatay, tarsus doğa parkı, afad, antakya, maymun
Hatay'da maymun paniği: 1 kişiyi yaralayan maymun yakalandı ve koruma altına alındı
Hatay'da sokakta bulunan maymun koruma altına alındı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, sokakta bulunan maymun koruma altına alındı.
Serinyol Mahallesi'nde sokakta maymun görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.
Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerinin de desteğiyle yakalanan maymun, Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen maymunun Tarsus Doğa Parkı'na gönderileceği öğrenildi.
Öte yandan bir kişiyi hafif şekilde yaraladığı öğrenilen maymunun bölgeye nasıl geldiğine ilişkin inceleme başlatıldı.