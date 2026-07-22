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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/maersk-rus-saldirilari-nedeniyle-ukraynanin-cernomorsk-limanindaki-faaliyetlerini-durdurdu-1107466316.html
Maersk, Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna’nın Çernomorsk limanındaki faaliyetlerini durdurdu
Maersk, Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna’nın Çernomorsk limanındaki faaliyetlerini durdurdu
Sputnik Türkiye
Dünyanın en büyük konteyner taşımacılığı şirketi Maersk, Rusya’nın artan saldırıları sonrasında Ukrayna’nın Çernomorsk limanındaki operasyonlarını askıya aldı... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
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Küresel deniz taşımacılığı devi Maersk, Ukrayna’nın Karadeniz kıyısında yer alan Çernomorsk limanındaki faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı. Şirketin Ukraynaca yayın yapan resmi Telegram kanalından yapılan açıklamada, karara gerekçe olarak “operasyonel faaliyetleri etkileyen mevcut durum” gösterildi.Yaklaşık bir hafta önce Çernomorsk üzerinden yapılan ihracat yük alımlarını durduran şirket, alınan yeni kararla birlikte Ukrayna’ya yönelik ithalat yüklerini de Romanya’nın Köstence limanına yönlendirecek. Köstence'ye deniz yoluyla ulaşan yüklerin Ukrayna’ya sevkiyatı ise kara yoluyla gerçekleştirilecek.Operasyonları askıya alma kararının, Rusya'nın Çernomorsk bölgesine yönelik artan saldırıları nedeniyle alındığı belirtildi. Söz konusu saldırılarda bölgedeki kuru ve dökme yük gemileri de hedef alınmıştı.Öte yandan Maersk, Romanya ile Ukrayna arasındaki kara taşımacılığının organizasyonu ile navlun ve transit koşullarının belirlenmesi süreçleri için, müşterilerin şirketin teslimat birimiyle iletişime geçebileceğini belirtti. Şirket, Çernomorsk limanına yönelik düzenli konteyner servisini geçen yılın haziran ayında yeniden başlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-limanlari-ve-ukrayna-ordusuna-calisan-gemiler-vuruldu-1107404788.html
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maersk, ukrayna, çernomorsk, liman, romanya, köstence, kuru yük gemisi, rusya, karadeniz, telegram
maersk, ukrayna, çernomorsk, liman, romanya, köstence, kuru yük gemisi, rusya, karadeniz, telegram

Maersk, Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna’nın Çernomorsk limanındaki faaliyetlerini durdurdu

17:12 22.07.2026
© AP Photo / Rasmus Flindt PedersenMaersk
Maersk - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Rasmus Flindt Pedersen
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Dünyanın en büyük konteyner taşımacılığı şirketi Maersk, Rusya’nın artan saldırıları sonrasında Ukrayna’nın Çernomorsk limanındaki operasyonlarını askıya aldı. Şirket, yük rotasını Romanya’nın Köstence limanına kaydırdı.
Küresel deniz taşımacılığı devi Maersk, Ukrayna’nın Karadeniz kıyısında yer alan Çernomorsk limanındaki faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı. Şirketin Ukraynaca yayın yapan resmi Telegram kanalından yapılan açıklamada, karara gerekçe olarak “operasyonel faaliyetleri etkileyen mevcut durum” gösterildi.
Yaklaşık bir hafta önce Çernomorsk üzerinden yapılan ihracat yük alımlarını durduran şirket, alınan yeni kararla birlikte Ukrayna’ya yönelik ithalat yüklerini de Romanya’nın Köstence limanına yönlendirecek. Köstence'ye deniz yoluyla ulaşan yüklerin Ukrayna’ya sevkiyatı ise kara yoluyla gerçekleştirilecek.
Operasyonları askıya alma kararının, Rusya'nın Çernomorsk bölgesine yönelik artan saldırıları nedeniyle alındığı belirtildi. Söz konusu saldırılarda bölgedeki kuru ve dökme yük gemileri de hedef alınmıştı.
Öte yandan Maersk, Romanya ile Ukrayna arasındaki kara taşımacılığının organizasyonu ile navlun ve transit koşullarının belirlenmesi süreçleri için, müşterilerin şirketin teslimat birimiyle iletişime geçebileceğini belirtti. Şirket, Çernomorsk limanına yönelik düzenli konteyner servisini geçen yılın haziran ayında yeniden başlatmıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna limanları ve Ukrayna ordusuna çalışan gemiler vuruldu
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