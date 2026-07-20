https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-limanlari-ve-ukrayna-ordusuna-calisan-gemiler-vuruldu-1107404788.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna limanları ve Ukrayna ordusuna çalışan gemiler vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna limanları ve Ukrayna ordusuna çalışan gemiler vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesindeki Çornomorsk Limanı’nda askeri kargo depolama tesislerinin ve Ukrayna ordusu için malzeme taşıyan iki geminin... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T18:44+0300
2026-07-20T18:44+0300
2026-07-20T18:44+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
odessa
ukrayna
saldırı
liman
kuru yük gemisi
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gün boyunca Ukrayna limanlarına ve ordunun sevkiyat rotalarında kullanılan deniz araçlarına yönelik saldırılarına devam ettiği belirtildi.Odessa bölgesinde bulunan Çornomorsk Limanı'nın hedef alındığı ifade edilen açıklamada, "askeri amaçlı kargoların depolanması için kullanılan liman altyapısı tesislerinin" imha edildiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca, söz konusu limana Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için lojistik destek sağlayan 'dökme yük' ve 'kuru yük' tipi iki şilebin de vurulduğu aktarıldı.Düzenlenen operasyonların, Ukrayna ordusunun lojistik imkan ve kabiliyetlerini zayıflatma hedefi taşıdığı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/rusyanin-kieve-bombardimani-zelenskiy-batiya-yardim-icin-yalvardi-1107401772.html
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rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, odessa, ukrayna, saldırı, liman, kuru yük gemisi, ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, odessa, ukrayna, saldırı, liman, kuru yük gemisi, ukrayna silahlı kuvvetleri
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna limanları ve Ukrayna ordusuna çalışan gemiler vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesindeki Çornomorsk Limanı’nda askeri kargo depolama tesislerinin ve Ukrayna ordusu için malzeme taşıyan iki geminin vurulduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gün boyunca Ukrayna limanlarına ve ordunun sevkiyat rotalarında kullanılan deniz araçlarına yönelik saldırılarına devam ettiği belirtildi.
Odessa bölgesinde bulunan Çornomorsk Limanı'nın hedef alındığı ifade edilen açıklamada, "askeri amaçlı kargoların depolanması için kullanılan liman altyapısı tesislerinin" imha edildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, söz konusu limana Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için lojistik destek sağlayan 'dökme yük' ve 'kuru yük' tipi iki şilebin de vurulduğu aktarıldı.
Düzenlenen operasyonların, Ukrayna ordusunun lojistik imkan ve kabiliyetlerini zayıflatma hedefi taşıdığı vurgulandı.