https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-limanlari-ve-ukrayna-ordusuna-calisan-gemiler-vuruldu-1107404788.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna limanları ve Ukrayna ordusuna çalışan gemiler vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna limanları ve Ukrayna ordusuna çalışan gemiler vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesindeki Çornomorsk Limanı’nda askeri kargo depolama tesislerinin ve Ukrayna ordusu için malzeme taşıyan iki geminin... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T18:44+0300

2026-07-20T18:44+0300

2026-07-20T18:44+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

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ukrayna

saldırı

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ukrayna silahlı kuvvetleri

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gün boyunca Ukrayna limanlarına ve ordunun sevkiyat rotalarında kullanılan deniz araçlarına yönelik saldırılarına devam ettiği belirtildi.Odessa bölgesinde bulunan Çornomorsk Limanı'nın hedef alındığı ifade edilen açıklamada, "askeri amaçlı kargoların depolanması için kullanılan liman altyapısı tesislerinin" imha edildiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca, söz konusu limana Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için lojistik destek sağlayan 'dökme yük' ve 'kuru yük' tipi iki şilebin de vurulduğu aktarıldı.Düzenlenen operasyonların, Ukrayna ordusunun lojistik imkan ve kabiliyetlerini zayıflatma hedefi taşıdığı vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/rusyanin-kieve-bombardimani-zelenskiy-batiya-yardim-icin-yalvardi-1107401772.html

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rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, odessa, ukrayna, saldırı, liman, kuru yük gemisi, ukrayna silahlı kuvvetleri