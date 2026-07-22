https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/maduro-tekrar-hakim-karsisina-cikiyor-davada-son-durum-2027-onerisi-1107456442.html
Maduro tekrar hakim karşısına çıkıyor, davada son durum: 2027 önerisi
Maduro tekrar hakim karşısına çıkıyor, davada son durum: 2027 önerisi
Sputnik Türkiye
ABD Adalet Bakanlığı, Venezuela’nın kaçırılan devlet başkanı Maduro’nun uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla ilgili davasında duruşmanın Haziran 2027’de başlamasını ortaklaşa teklif etti.
2026-07-22T12:38+0300
2026-07-22T12:38+0300
2026-07-22T12:39+0300
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Manhattan Federal Mahkemesi’nde görülen davada taraflar, çarşamba günü saat 12.00’de (Türkiye saatiyle 19.00) yapılacak duruşma öncesi mahkeme dosyasına sundukları ortak öneride, davanın olası takvimine ilişkin bir taslak hazırladı. Nihai takvimi ise davaya bakan Yargıç Alvin Hellerstein belirleyecek. Taraflar, takvimde değişiklik talebinde bulunabileceklerini de belirtti.Maduro 'savaş esiriyim' diyorMaduro ise uzun süredir ABD’yi Venezuela'nın zengin petrol rezervlerini ele geçirmek için kendisine karşı komplo kurmakla itham ediyor ve kendisini 'savaş esiri' olarak tanımlıyor.ABD yönetimi operasyonun, Maduro hakkındaki ABD’deki suçlamaları işaret ederek ‘operasyon’ ibaresini kullanıyor.Önerilen takvim şöyle:Avukatı Barrack Pollack kim?Maduro'nun avukatı Barry J. Pollack, Maduro'nun "askeri kaçırma" olayının hukuka uygunluğunu sorgulayacağını söylüyor.Avukatlar, duruşma başlamadan önce mahkemenin ele alması gereken karmaşık hukuki savunmalar olduğunu belirtti.Pollack, ülkedeki önde gelen duruşma avukatlarından biri olarak geniş çapta tanınıyor.Son olarak, Julian Assange için yürüttüğü müzakereler sonucunda, sızdırılan gizli bilgileri yayımladığı gerekçesiyle ‘Casusluk Yasası’nı ihlal etmekle suçlanan Assange’ın derhal cezaevinden tahliye edilmesini sağlayan bir ‘anlaşma’ yapılmasını sağladı. Houston, Enron Corp.’un eski bir yöneticisinin cezai dolandırıcılık suçlamalarından tamamen beraat etmesini sağladı.Ne olmuştu?Maduro ve eşi Cilia Flores, ocak ayında Venezuela'nın başkenti Karakas'ta ABD Özel Kuvvetleri tarafından düzenlenen gece baskınında alıkonulmuş ve New York'a götürülmüştü. Çift, o tarihten beri Brooklyn’deki federal hapishanede tutuluyor. Her ikisi de suçlamaları reddederek “suçsuz” olduklarını savundu.Washington, 2019’dan bu yana Maduro’yu Venezuela’nın meşru lideri olarak tanımıyor.Dava için ödeme onayıABD yönetimi, nisan ayında haftalardır süren hukuki krizi sonlandırarak eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yargılandığı davada Venezuela hükümetinin savunma avukatlarına ödeme yapmasına izin verdi.ABD’nin daha önce uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Venezuela hükümetinin bu ödemeleri yapması yasaklanmış, avukatlar ise bu durumun savunma hakkını ihlal ettiğini savunmuştu. Hazine Bakanlığı’nın lisansları zaman zaman geri çekmesi, dava sürecinde hukuki tartışmalara neden olmuştu.Mahkeme sürecinde yargıç Alvin Hellerstein, Maduro’nun savunma hakkına dikkat çekerek yaptırımların etkisinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/irandan-abdye-nukleer-tesis-resti-bolgedeki-tum-cikarlar-hedef-olacak-1107451819.html
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nicolas maduro, cilia flores, haberler, julian assange, venezuela
nicolas maduro, cilia flores, haberler, julian assange, venezuela
Maduro tekrar hakim karşısına çıkıyor, davada son durum: 2027 önerisi
12:38 22.07.2026 (güncellendi: 12:39 22.07.2026)
ABD Adalet Bakanlığı, Venezuela’nın kaçırılan devlet başkanı Maduro’nun uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla ilgili davasında duruşmanın Haziran 2027’de başlamasını ortaklaşa teklif etti. Maduro 'savaş esiri' olduğunu söylerken, ünlü avukatı Pollack'ın savunmasında 'askeri kaçırma' üzerinde durulması bekleniyor.
Manhattan Federal Mahkemesi’nde görülen davada taraflar, çarşamba günü saat 12.00’de (Türkiye saatiyle 19.00) yapılacak duruşma öncesi mahkeme dosyasına sundukları ortak öneride, davanın olası takvimine ilişkin bir taslak hazırladı. Nihai takvimi ise davaya bakan Yargıç Alvin Hellerstein belirleyecek. Taraflar, takvimde değişiklik talebinde bulunabileceklerini de belirtti.
Maduro 'savaş esiriyim' diyor
Maduro ise uzun süredir ABD’yi Venezuela'nın zengin petrol rezervlerini ele geçirmek için kendisine karşı komplo kurmakla itham ediyor ve kendisini 'savaş esiri' olarak tanımlıyor.
ABD yönetimi operasyonun, Maduro hakkındaki ABD’deki suçlamaları işaret ederek ‘operasyon’ ibaresini kullanıyor.
Maduro tarafının davanın düşürülmesi için ilk yasal itirazlarını
2 Eylül 2026'ya kadar sunması,
Bu itirazlar arasında Maduro'nun 'egemen devlet başkanı'
olarak dokunulmazlık savunmasınında yer alması bekleniyor,
Savcılığın gizli delilleri teslim etmesinin ardından ikinci tur itirazların 11 Ocak 2027'ye kadar yapılması.
Avukatı Barrack Pollack kim?
Maduro'nun avukatı Barry J. Pollack, Maduro'nun "askeri kaçırma" olayının hukuka uygunluğunu sorgulayacağını söylüyor.
Avukatlar, duruşma başlamadan önce mahkemenin ele alması gereken karmaşık hukuki savunmalar olduğunu belirtti.
Pollack, ülkedeki önde gelen duruşma avukatlarından biri olarak geniş çapta tanınıyor.
Son olarak, Julian Assange için yürüttüğü müzakereler sonucunda, sızdırılan gizli bilgileri yayımladığı gerekçesiyle ‘Casusluk Yasası’nı ihlal etmekle suçlanan Assange’ın derhal cezaevinden tahliye edilmesini sağlayan bir ‘anlaşma’ yapılmasını sağladı.
Houston, Enron Corp.’un eski bir yöneticisinin cezai dolandırıcılık suçlamalarından tamamen beraat etmesini sağladı.
Maduro ve eşi Cilia Flores, ocak ayında Venezuela'nın başkenti Karakas'ta ABD Özel Kuvvetleri tarafından düzenlenen gece baskınında alıkonulmuş ve New York'a götürülmüştü. Çift, o tarihten beri Brooklyn’deki federal hapishanede tutuluyor. Her ikisi de suçlamaları reddederek “suçsuz” olduklarını savundu.
Washington, 2019’dan bu yana Maduro’yu Venezuela’nın meşru lideri olarak tanımıyor.
ABD yönetimi, nisan ayında haftalardır süren hukuki krizi sonlandırarak eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yargılandığı davada Venezuela hükümetinin savunma avukatlarına ödeme yapmasına izin verdi.
ABD’nin daha önce uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Venezuela hükümetinin bu ödemeleri yapması yasaklanmış, avukatlar ise bu durumun savunma hakkını ihlal ettiğini savunmuştu. Hazine Bakanlığı’nın lisansları zaman zaman geri çekmesi, dava sürecinde hukuki tartışmalara neden olmuştu.
Mahkeme sürecinde yargıç Alvin Hellerstein, Maduro’nun savunma hakkına dikkat çekerek yaptırımların etkisinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti.