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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/irandan-abdye-nukleer-tesis-resti-bolgedeki-tum-cikarlar-hedef-olacak-1107451819.html
İran'dan ABD'ye nükleer tesis resti: 'Bölgedeki tüm çıkarlar hedef olacak'
İran'dan ABD'ye nükleer tesis resti: 'Bölgedeki tüm çıkarlar hedef olacak'
Sputnik Türkiye
İran Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlardan sorumlu Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik olası bir saldırısını... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T10:38+0300
2026-07-22T10:38+0300
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tahran
haberler
abd
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer altyapısını hedef alan açıklamalarının ardından Washington'a sert bir uyarıda bulundu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin harekât ve koordinasyondan sorumlu Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırması halinde bunun bölgesel savaşın kapsamını genişleten bir adım olarak değerlendirileceğini duyurdu.Yayımlanan bildiride, böyle bir saldırının yalnızca İran'a yönelik bir operasyon olarak görülmeyeceği belirtilirken, ABD'nin bölgedeki tüm çıkarlarının ve müttefiklerinin meşru hedef haline geleceği vurgulandı."ABD'nin tüm bölgesel çıkarları hedef alınacak"Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'nın açıklamasında, ABD'nin İran'ın nükleer santrallerine yönelik herhangi bir askeri müdahalesinin ciddi sonuçlar doğuracağı ifade edildi.Bildiride, "ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırması, bölgedeki savaşın genişletilmesi anlamına gelecektir. Böyle bir durumda ABD'nin müttefikleri ile bölgedeki tüm çıkarları hedef olacaktır" mesajına yer verildi.Bu açıklama, Tahran yönetiminin olası bir saldırıya yalnızca doğrudan değil, bölgesel ölçekte karşılık vereceği yönündeki en net uyarılardan biri olarak değerlendiriliyor.Gerilim Trump'ın açıklamaları sonrası tırmandıİran'ın açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin son açıklamalarının ardından geldi.Trump, Natanz Nükleer Tesisi yakınında bulunduğunu öne sürdüğü ve santrifüjlerin yer aldığı iddia edilen Kazma Dağı bölgesinin "çok yakında ve çok güçlü şekilde" vurulacağını söylemişti.Washington'dan söz konusu açıklamaya ilişkin resmi operasyon takvimi paylaşılmazken, Tahran'ın son bildirisi, nükleer tesislere yönelik olası bir saldırının yalnızca İran ile ABD arasında değil, tüm Orta Doğu'yu etkileyebilecek daha geniş çaplı bir çatışmayı tetikleyebileceği yönündeki endişeleri artırdı.Bölgesel gerilim yeniden yükseliyorSon açıklamalar, aylardır devam eden ABD-İran geriliminde tansiyonun yeniden yükseldiğine işaret ediyor. Tarafların karşılıklı sert mesajları, özellikle Körfez'deki ABD üsleri, müttefik ülkeler ve kritik enerji altyapısının yeni bir çatışma senaryosunda hedef olabileceğine yönelik değerlendirmeleri güçlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/trump-abdnin-kaybini-ilk-kez-acikladi-iran-saldirilarinda-18-asker-oldu-1107451628.html
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abd, i̇ran, tahran, haberler, abd

İran'dan ABD'ye nükleer tesis resti: 'Bölgedeki tüm çıkarlar hedef olacak'

10:38 22.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturABD İran
ABD İran - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İran Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlardan sorumlu Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik olası bir saldırısını "bölgesel savaşın genişletilmesi" olarak değerlendireceklerini açıkladı.
İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer altyapısını hedef alan açıklamalarının ardından Washington'a sert bir uyarıda bulundu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin harekât ve koordinasyondan sorumlu Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırması halinde bunun bölgesel savaşın kapsamını genişleten bir adım olarak değerlendirileceğini duyurdu.
Yayımlanan bildiride, böyle bir saldırının yalnızca İran'a yönelik bir operasyon olarak görülmeyeceği belirtilirken, ABD'nin bölgedeki tüm çıkarlarının ve müttefiklerinin meşru hedef haline geleceği vurgulandı.

"ABD'nin tüm bölgesel çıkarları hedef alınacak"

Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'nın açıklamasında, ABD'nin İran'ın nükleer santrallerine yönelik herhangi bir askeri müdahalesinin ciddi sonuçlar doğuracağı ifade edildi.
Bildiride, "ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırması, bölgedeki savaşın genişletilmesi anlamına gelecektir. Böyle bir durumda ABD'nin müttefikleri ile bölgedeki tüm çıkarları hedef olacaktır" mesajına yer verildi.
Bu açıklama, Tahran yönetiminin olası bir saldırıya yalnızca doğrudan değil, bölgesel ölçekte karşılık vereceği yönündeki en net uyarılardan biri olarak değerlendiriliyor.

Gerilim Trump'ın açıklamaları sonrası tırmandı

İran'ın açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin son açıklamalarının ardından geldi.
Trump, Natanz Nükleer Tesisi yakınında bulunduğunu öne sürdüğü ve santrifüjlerin yer aldığı iddia edilen Kazma Dağı bölgesinin "çok yakında ve çok güçlü şekilde" vurulacağını söylemişti.
Washington'dan söz konusu açıklamaya ilişkin resmi operasyon takvimi paylaşılmazken, Tahran'ın son bildirisi, nükleer tesislere yönelik olası bir saldırının yalnızca İran ile ABD arasında değil, tüm Orta Doğu'yu etkileyebilecek daha geniş çaplı bir çatışmayı tetikleyebileceği yönündeki endişeleri artırdı.

Bölgesel gerilim yeniden yükseliyor

Son açıklamalar, aylardır devam eden ABD-İran geriliminde tansiyonun yeniden yükseldiğine işaret ediyor. Tarafların karşılıklı sert mesajları, özellikle Körfez'deki ABD üsleri, müttefik ülkeler ve kritik enerji altyapısının yeni bir çatışma senaryosunda hedef olabileceğine yönelik değerlendirmeleri güçlendirdi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Trump, ABD'nin kaybını ilk kez açıkladı: İran saldırılarında 18 asker öldü
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