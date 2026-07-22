https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/leyla-aydemir-davasinda-gerekceli-karar-oldurup-cesedini-sogukta-saklamis-1107460323.html

Leyla Aydemir davasında gerekçeli karar: Öldürüp cesedini soğukta saklamış

Leyla Aydemir davasında gerekçeli karar: Öldürüp cesedini soğukta saklamış

Sputnik Türkiye

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada, amca Yusuf Aydemir'e verilen... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T14:03+0300

2026-07-22T14:03+0300

2026-07-22T14:03+0300

türki̇ye

leyla aydemir

mahkeme

karar

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Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden görülen davada, amca Yusuf Aydemir'e "çocuğa karşı kasten öldürmek" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararını açıkladı.Kararda, 15 Haziran 2018'de ailesiyle birlikte ziyaret için gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 3 yaşındaki Leyla'nın, yürütülen arama çalışmalarının ardından 18 gün sonra akarsu kenarındaki ağaçların arasında ölü bulunduğu hatırlatıldı.'Rızası dışında alıkonuldu, öldürüldükten sonra dere kenarına bırakıldı' değerlendirmesiMahkeme, dosyadaki deliller, tanık beyanları, adli raporlar ve sanık savunmalarını birlikte değerlendirerek, Leyla'nın kaybolmadığı, belli bir süre rızası dışında alıkonulduğu ve öldürüldükten sonra fail tarafından bilinçli olarak bulunma ihtimali yüksek bir konuma bırakıldığı kanaatine vardığını belirtti.Gerekçeli kararda ayrıca, Leyla'nın kaybolması ile cesedinin bulunması arasında geçen sürede akrabaların evlerinde arama yapılmadığı, çocuğun bu süreçte yakın akrabalarından birinin evinde saklandığı yönünde değerlendirmeye yer verildi.Adli Tıp raporuna ilişkin değerlendirmelerKararda, Adli Tıp Kurumu raporlarına göre ölüm nedeninin kesin olarak belirlenemediği, ancak Leyla'nın açlık veya susuzluktan ölmediği ve vücudunda uzun süre bakımsız kaldığını gösteren herhangi bir bulgu bulunmadığı aktarıldı.Mahkeme, Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'nun raporuna dayanarak, maktulün soğuk bir ortamda bekletilmesi nedeniyle ölüm zamanının kesin olarak tespit edilemediğini, ölümün ise 15 Haziran ile 2 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleşmiş olabileceğini değerlendirdi.Telefon kayıtları ve sanığın savunması kararda yer aldıGerekçeli kararda, Yusuf Aydemir'in kullandığı SIM kartına bağlı internetin, 15 Haziran-2 Temmuz 2018 tarihleri arasında kapalı olduğu, Leyla'nın cansız bedeninin bulunmasının ardından yeniden aktif hale getirildiğinin tespit edildiği belirtildi.Sanığın, "maktulün kaybolmasından önce akıllı telefon kullandığı, kaybolduğu tarihten sonra ise tuşlu telefon kullanmaya başladığı, olay nedeniyle merkeze gelemediği için internet yükletemediği ve telefonunu tamir için verdiği" yönündeki savunmasına da yer verilen kararda, olay sonrasında telefonunu değiştirerek tuşlu telefona geçtiği ve internetini kapattığı yönünde değerlendirme yapıldı.'Serin bir yerde sakladı, ardından dere kenarına bıraktı'Mahkeme, Yusuf Aydemir'in, Leyla'yı kaybolduğunun anlaşılmasının ardından bir süre evinde alıkoyduğu, arama çalışmalarının yoğunlaşması üzerine ise sesinin duyulamayacağı şekilde tedbir alarak su kuyusu veya ambar gibi serin bir yerde sakladığı kanaatine vardığını belirtti.Gerekçeli kararda, şu ifadeler yer aldı:"Sanık Yusuf Aydemir'in arama çalışmalarının başlamasından sonra evlerine çok sayıda kişinin gelmesi nedeniyle maktulün sesinin duyulamayacağı şekilde tertibat alarak maktulü köydeki tüm evlerde bulunan su kuyusu ya da ambar gibi serin bir yerde saklamaya başladığı, zaman zaman arama çalışmalarına katılmayarak, yakalanmamak adına maktulün yanına girerken telefonunu kapatarak maktul ile ilgilendiği, köyde yapılan arama çalışmalarının yoğun şekilde devam etmesinin sanığın hayatını sekteye uğrattığı, köydeki sıkı denetimler nedeniyle köy halkının aranmadan köy içine giremediği ve köyden dışarı çıkamadıkları kanaatine varılmıştır."Kararın devamında ise şu değerlendirmeye yer verildi:"Sanık Yusuf'un maktulün ölümüne kadar gerçekleşen süreçte saklanmış olduğu yerde baktığı ve süt ile beslediği, sanık tarafından adli tıp tarafından tespiti yapılamayan bir şekilde maktulün 26-27 Haziran 2018 tarihlerinden önce öldürüldüğü, ardından arama ve denetim faaliyetlerinin azalması için bir süre daha maktulü serin bir yerde beklettiği kanaatine varılmıştır."Mahkeme ayrıca, Yusuf Aydemir'in, Leyla Aydemir'in cansız bedenini bulunduğu köye yakın bir dere yatağına traktörüyle bıraktığı değerlendirmesine de gerekçeli kararında yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/fethiyede-fenalasan-kisinin-parasini-calan-supheli-tutuklandi-1107459466.html

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leyla aydemir, mahkeme, karar