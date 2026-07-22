https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/fethiyede-fenalasan-kisinin-parasini-calan-supheli-tutuklandi-1107459466.html

Fethiye'de fenalaşan kişinin parasını çalan şüpheli tutuklandı

Fethiye'de fenalaşan kişinin parasını çalan şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sokakta yürürken fenalaşarak yere yığılan kişinin cebindeki parayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan R.Y. (56) tutuklandı. 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T13:44+0300

2026-07-22T13:44+0300

2026-07-22T13:45+0300

türki̇ye

fethiye

hırsızlık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/16/1107459517_82:0:1618:864_1920x0_80_0_0_a46a1c53fd484ab42cf8711bec2d4e5b.jpg

Fethiye'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada fenalaşarak yere yığılan kişinin cebinden bir miktar para çaldığı iddia edilen şüpheliyle ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.Ekipler, olayın aydınlatılması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı şekilde inceledi.Şüphelinin kimliği güvenlik kameralarıyla belirlendiYapılan incelemeler sonucunda, şüphelinin R.Y. (56) olduğu tespit edildi.Polis ekipleri tarafından Seydikemer ilçesinde gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.Mahkemece tutuklandıAdliyeye çıkarılan R.Y., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/bakanliktan-ailelere-uyari-geldi-cocuklari-etkiliyor-yasaklandi-1107457253.html

türki̇ye

fethiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fethiye, hırsızlık