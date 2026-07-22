https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/fethiyede-fenalasan-kisinin-parasini-calan-supheli-tutuklandi-1107459466.html
Fethiye'de fenalaşan kişinin parasını çalan şüpheli tutuklandı
Fethiye'de fenalaşan kişinin parasını çalan şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sokakta yürürken fenalaşarak yere yığılan kişinin cebindeki parayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan R.Y. (56) tutuklandı. 22.07.2026, Sputnik Türkiye
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Fethiye'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada fenalaşarak yere yığılan kişinin cebinden bir miktar para çaldığı iddia edilen şüpheliyle ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.Ekipler, olayın aydınlatılması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı şekilde inceledi.Şüphelinin kimliği güvenlik kameralarıyla belirlendiYapılan incelemeler sonucunda, şüphelinin R.Y. (56) olduğu tespit edildi.Polis ekipleri tarafından Seydikemer ilçesinde gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.Mahkemece tutuklandıAdliyeye çıkarılan R.Y., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/bakanliktan-ailelere-uyari-geldi-cocuklari-etkiliyor-yasaklandi-1107457253.html
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fethiye, hırsızlık
Fethiye'de fenalaşan kişinin parasını çalan şüpheli tutuklandı
13:44 22.07.2026 (güncellendi: 13:45 22.07.2026)
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sokakta yürürken fenalaşarak yere yığılan kişinin cebindeki parayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan R.Y. (56) tutuklandı.
Fethiye'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada fenalaşarak yere yığılan kişinin cebinden bir miktar para çaldığı iddia edilen şüpheliyle ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, olayın aydınlatılması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı şekilde inceledi.
Şüphelinin kimliği güvenlik kameralarıyla belirlendi
Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelinin R.Y. (56) olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri tarafından Seydikemer ilçesinde gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye çıkarılan R.Y., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.