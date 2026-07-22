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Kuzey Kıbrıs'ta aşırı sıcak alarmı: Güneş altında çalışmak yasaklandı
Kuzey Kıbrıs'ta aşırı sıcak alarmı: Güneş altında çalışmak yasaklandı
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Kuzey Kıbrıs'ta, etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle güneş altında çalışmaya geçici yasak getirildi. 22.07.2026, Sputnik Türkiye
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Kuzey Kıbrıs Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınan karara göre, 22 Temmuz ve 1 Ağustos tarihleri arasında her gün 12.00-16.00 saatleri arasında açık alanda, doğrudan güneş altında çalışma yapılmasına izin verilmeyecek.Bakanlığın aşırı sıcakların çalışan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek amacıyla aldığı karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/kuzey-kibrista-yeni-asgari-ucret-belli-oldu-1107311840.html
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kuzey kıbrıs, güneş, sıcak, sıcak hava, sıcak hava dalgası, sıcak hava kubbesi, sıcak çarpması, en sıcak yıl
kuzey kıbrıs, güneş, sıcak, sıcak hava, sıcak hava dalgası, sıcak hava kubbesi, sıcak çarpması, en sıcak yıl

Kuzey Kıbrıs'ta aşırı sıcak alarmı: Güneş altında çalışmak yasaklandı

21:10 22.07.2026
© AAİnşaat işçisi
İnşaat işçisi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© AA
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Kuzey Kıbrıs'ta, etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle güneş altında çalışmaya geçici yasak getirildi.
Kuzey Kıbrıs Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınan karara göre, 22 Temmuz ve 1 Ağustos tarihleri arasında her gün 12.00-16.00 saatleri arasında açık alanda, doğrudan güneş altında çalışma yapılmasına izin verilmeyecek.
Bakanlığın aşırı sıcakların çalışan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek amacıyla aldığı karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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