Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/kuzey-kibrista-yeni-asgari-ucret-belli-oldu-1107311840.html
Kuzey Kıbrıs'ta yeni asgari ücret belli oldu
Kuzey Kıbrıs'ta yeni asgari ücret belli oldu
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs'ta 2026 yılının ikinci yarısında uygulanacak net asgari ücret 61 bin 677 TL oldu. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T17:11+0300
2026-07-16T17:11+0300
dünya
kuzey kıbrıs
asgari ücret
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
yeni asgari ücret ne kadar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/1b/1072907566_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9178841ea9a054ced8ffc812e7f7fcf4.jpg
Kuzey Kıbrıs'ta Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2026 yılının ikinci yarısında uygulanacak asgari ücreti belirledi.Komisyonun kararıyla brüt asgari ücret 70 bin 893 TL, net asgari ücret ise 61 bin 677 TL olarak açıklandı.Yeni düzenlemeye göre günlük asgari ücret 3 bin 271.98 TL, haftalık asgari ücret ise 16 bin 359.92 TL olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tufan-erhurman-hastaneye-kaldirildi-1107176693.html
kuzey kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/1b/1072907566_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_386556555d795f4243dc5eb0c5fd934f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kuzey kıbrıs, asgari ücret, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, yeni asgari ücret ne kadar
kuzey kıbrıs, asgari ücret, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, yeni asgari ücret ne kadar

Kuzey Kıbrıs'ta yeni asgari ücret belli oldu

17:11 16.07.2026
© AAPara
Para - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© AA
Abone ol
Kuzey Kıbrıs'ta 2026 yılının ikinci yarısında uygulanacak net asgari ücret 61 bin 677 TL oldu.
Kuzey Kıbrıs'ta Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2026 yılının ikinci yarısında uygulanacak asgari ücreti belirledi.
Komisyonun kararıyla brüt asgari ücret 70 bin 893 TL, net asgari ücret ise 61 bin 677 TL olarak açıklandı.
Yeni düzenlemeye göre günlük asgari ücret 3 bin 271.98 TL, haftalık asgari ücret ise 16 bin 359.92 TL olarak belirlendi.
Tufan Erhürman - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
DÜNYA
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı
10 Temmuz, 21:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала