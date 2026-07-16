https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/kuzey-kibrista-yeni-asgari-ucret-belli-oldu-1107311840.html
Kuzey Kıbrıs'ta yeni asgari ücret belli oldu
Kuzey Kıbrıs'ta yeni asgari ücret belli oldu
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs'ta 2026 yılının ikinci yarısında uygulanacak net asgari ücret 61 bin 677 TL oldu. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T17:11+0300
2026-07-16T17:11+0300
2026-07-16T17:11+0300
dünya
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Kuzey Kıbrıs'ta Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2026 yılının ikinci yarısında uygulanacak asgari ücreti belirledi.Komisyonun kararıyla brüt asgari ücret 70 bin 893 TL, net asgari ücret ise 61 bin 677 TL olarak açıklandı.Yeni düzenlemeye göre günlük asgari ücret 3 bin 271.98 TL, haftalık asgari ücret ise 16 bin 359.92 TL olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tufan-erhurman-hastaneye-kaldirildi-1107176693.html
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kuzey kıbrıs, asgari ücret, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, yeni asgari ücret ne kadar
kuzey kıbrıs, asgari ücret, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, yeni asgari ücret ne kadar
Kuzey Kıbrıs'ta yeni asgari ücret belli oldu
Kuzey Kıbrıs'ta 2026 yılının ikinci yarısında uygulanacak net asgari ücret 61 bin 677 TL oldu.
Kuzey Kıbrıs'ta Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2026 yılının ikinci yarısında uygulanacak asgari ücreti belirledi.
Komisyonun kararıyla brüt asgari ücret 70 bin 893 TL, net asgari ücret ise 61 bin 677 TL olarak açıklandı.
Yeni düzenlemeye göre günlük asgari ücret 3 bin 271.98 TL, haftalık asgari ücret ise 16 bin 359.92 TL olarak belirlendi.