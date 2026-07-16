https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/kuzey-kibrista-yeni-asgari-ucret-belli-oldu-1107311840.html

Kuzey Kıbrıs'ta yeni asgari ücret belli oldu

Kuzey Kıbrıs'ta yeni asgari ücret belli oldu

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs'ta 2026 yılının ikinci yarısında uygulanacak net asgari ücret 61 bin 677 TL oldu. 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T17:11+0300

2026-07-16T17:11+0300

2026-07-16T17:11+0300

dünya

kuzey kıbrıs

asgari ücret

brüt asgari ücret

net asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

yeni asgari ücret ne kadar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/1b/1072907566_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9178841ea9a054ced8ffc812e7f7fcf4.jpg

Kuzey Kıbrıs'ta Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2026 yılının ikinci yarısında uygulanacak asgari ücreti belirledi.Komisyonun kararıyla brüt asgari ücret 70 bin 893 TL, net asgari ücret ise 61 bin 677 TL olarak açıklandı.Yeni düzenlemeye göre günlük asgari ücret 3 bin 271.98 TL, haftalık asgari ücret ise 16 bin 359.92 TL olarak belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tufan-erhurman-hastaneye-kaldirildi-1107176693.html

kuzey kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey kıbrıs, asgari ücret, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, yeni asgari ücret ne kadar