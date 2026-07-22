https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/kuresel-petrol-fiyatlari-hizla-tirmaniyor-varil-basina-94-dolarin-ustune-cikti-1107465949.html

Küresel petrol fiyatları hızla tırmanıyor: Varil başına 95 doların üstüne çıktı

Küresel petrol fiyatları hızla tırmanıyor: Varil başına 95 doların üstüne çıktı

Sputnik Türkiye

Küresel gösterge Brent petrolü yüzde 3’ten fazla yükselerek varil başına 94 doların üzerine çıktı. Son durum...

2026-07-22T17:01+0300

2026-07-22T17:01+0300

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bugün yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin İran’ın deniz trafiğini kontrol etme girişimlerine karşı saldırıları sürdüreceğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump’tan da son olarak “Hedef alınan her bir gemi için İran’da bir köprü veya enerji santralini vuracağız” açıklaması geldi. Son haftalarda deniz trafiği önemli ölçüde azalmıştı. Son 1 haftada 10 dolar arttıKüresel gösterge Brent petrolü yüzde 3’ten fazla yükselerek varil başına 95'in doların üzerine gördü. Ortadoğu’daki çatışmaların şiddetlenmesiyle petrol fiyatları son bir haftada yaklaşık 10 dolar arttı. Savaşın başlangıcından bu yana ham petrol fiyatlarındaki artış yüzde 30’u buldu. ABD göstergesi West Texas Intermediate (WTI) ise varil başına neredeyse 88 dolara yükseldi.Çatışma, enerji piyasalarının zaten hassas olduğu bir dönemde genişliyor. Petrol stokları, Şubat sonunda ABD-İsrail saldırılarının başladığı seviyelerin altına indi. Benzin fiyatları yükselmeye devam ediyorABD’de benzin fiyatları çarşamba günü 4 cent artarak galon başına 4.06 dolara yükseldi (AAA verilerine göre). Savaşın başlangıcından bu yana pompa fiyatlarındaki artış yüzde 36’yı aştı. Dizel fiyatı ise galon başına 5.18 dolara çıkarak yüzde 38 civarında yükseldi.Benzin fiyatları genellikle ham petroldeki değişimleri birkaç gün gecikmeyle takip eder. Ancak şu anda rafinerilerin birçoğunun devre dışı olması veya düşük kapasiteyle çalışması yakıt piyasalarını ciddi şekilde zorluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/trump--hedef-alinan-her-gemi-icin-iranin-bir-koprusu-ve-enerji-santralini-bombalayacagiz-1107463651.html

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