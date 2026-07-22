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Küresel petrol fiyatları hızla tırmanıyor: Varil başına 95 doların üstüne çıktı
Küresel petrol fiyatları hızla tırmanıyor: Varil başına 95 doların üstüne çıktı
Sputnik Türkiye
Küresel gösterge Brent petrolü yüzde 3’ten fazla yükselerek varil başına 94 doların üzerine çıktı. Son durum...
2026-07-22T17:01+0300
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bugün yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin İran’ın deniz trafiğini kontrol etme girişimlerine karşı saldırıları sürdüreceğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump’tan da son olarak “Hedef alınan her bir gemi için İran’da bir köprü veya enerji santralini vuracağız” açıklaması geldi. Son haftalarda deniz trafiği önemli ölçüde azalmıştı. Son 1 haftada 10 dolar arttıKüresel gösterge Brent petrolü yüzde 3’ten fazla yükselerek varil başına 95'in doların üzerine gördü. Ortadoğu’daki çatışmaların şiddetlenmesiyle petrol fiyatları son bir haftada yaklaşık 10 dolar arttı. Savaşın başlangıcından bu yana ham petrol fiyatlarındaki artış yüzde 30’u buldu. ABD göstergesi West Texas Intermediate (WTI) ise varil başına neredeyse 88 dolara yükseldi.Çatışma, enerji piyasalarının zaten hassas olduğu bir dönemde genişliyor. Petrol stokları, Şubat sonunda ABD-İsrail saldırılarının başladığı seviyelerin altına indi. Benzin fiyatları yükselmeye devam ediyorABD’de benzin fiyatları çarşamba günü 4 cent artarak galon başına 4.06 dolara yükseldi (AAA verilerine göre). Savaşın başlangıcından bu yana pompa fiyatlarındaki artış yüzde 36’yı aştı. Dizel fiyatı ise galon başına 5.18 dolara çıkarak yüzde 38 civarında yükseldi.Benzin fiyatları genellikle ham petroldeki değişimleri birkaç gün gecikmeyle takip eder. Ancak şu anda rafinerilerin birçoğunun devre dışı olması veya düşük kapasiteyle çalışması yakıt piyasalarını ciddi şekilde zorluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/trump--hedef-alinan-her-gemi-icin-iranin-bir-koprusu-ve-enerji-santralini-bombalayacagiz-1107463651.html
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petrol, hürmüz boğazı, babül mendeb boğazı, i̇ran, abd
petrol, hürmüz boğazı, babül mendeb boğazı, i̇ran, abd

Küresel petrol fiyatları hızla tırmanıyor: Varil başına 95 doların üstüne çıktı

17:01 22.07.2026 (güncellendi: 17:05 22.07.2026)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturPetrol fiyatlarında sert yükseliş
Petrol fiyatlarında sert yükseliş - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Petrol fiyatları çarşamba günü, ABD ile İran arasındaki çatışmaların Basra Körfezi’nde devam etmesi ve Kızıldeniz’de tehdit edilen ablukanın enerji akışındaki belirsizliği artırmasıyla sert yükseldi. Küresel gösterge Brent petrolü yüzde 3’ten fazla yükselerek varil başına 94 doların üzerine çıktı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bugün yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin İran’ın deniz trafiğini kontrol etme girişimlerine karşı saldırıları sürdüreceğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump’tan da son olarak “Hedef alınan her bir gemi için İran’da bir köprü veya enerji santralini vuracağız” açıklaması geldi. Son haftalarda deniz trafiği önemli ölçüde azalmıştı.

Son 1 haftada 10 dolar arttı

Küresel gösterge Brent petrolü yüzde 3’ten fazla yükselerek varil başına 95'in doların üzerine gördü. Ortadoğu’daki çatışmaların şiddetlenmesiyle petrol fiyatları son bir haftada yaklaşık 10 dolar arttı. Savaşın başlangıcından bu yana ham petrol fiyatlarındaki artış yüzde 30’u buldu. ABD göstergesi West Texas Intermediate (WTI) ise varil başına neredeyse 88 dolara yükseldi.
Yatırımcılar ve analistler, petrol fiyatlarının seyrini belirleyecek birkaç kritik unsura odaklanmış durumda: İran ile Umman arasındaki dar su yolu Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemi sayısı, Yemen’deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz’in güneyindeki Babülmendeb Boğazı’nda trafik kısıtlaması tehdidini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği ve Çin’in petrol ithalat miktarı.
Çatışma, enerji piyasalarının zaten hassas olduğu bir dönemde genişliyor. Petrol stokları, Şubat sonunda ABD-İsrail saldırılarının başladığı seviyelerin altına indi.

Benzin fiyatları yükselmeye devam ediyor

ABD’de benzin fiyatları çarşamba günü 4 cent artarak galon başına 4.06 dolara yükseldi (AAA verilerine göre). Savaşın başlangıcından bu yana pompa fiyatlarındaki artış yüzde 36’yı aştı. Dizel fiyatı ise galon başına 5.18 dolara çıkarak yüzde 38 civarında yükseldi.
Benzin fiyatları genellikle ham petroldeki değişimleri birkaç gün gecikmeyle takip eder. Ancak şu anda rafinerilerin birçoğunun devre dışı olması veya düşük kapasiteyle çalışması yakıt piyasalarını ciddi şekilde zorluyor.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
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