https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/kubadan-abd-icin-sert-aciklama-yeni-bir-saldiriyi-mesrulastirmaya-calisiyor-1107452359.html

Küba'dan ABD için sert açıklama: Yeni bir saldırıyı meşrulaştırmaya çalışıyor

Küba'dan ABD için sert açıklama: Yeni bir saldırıyı meşrulaştırmaya çalışıyor

Sputnik Türkiye

Küba Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Havana'yı "yıkıcı nüfuz faaliyetleri" yürütmekle suçlayan son raporunu sert ifadelerle reddetti. Raporun "propaganda belgesi"... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T10:45+0300

2026-07-22T10:45+0300

2026-07-22T10:45+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

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abd

dışişleri bakanlığı

küba dışişleri bakanlığı

haberler

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Küba ile ABD arasındaki diplomatik gerilim yeni bir boyut kazandı. Küba Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 20 Temmuz'da yayımladığı ve Havana'nın ABD içinde "yıkıcı nüfuz faaliyetleri" yürüttüğünü öne süren raporu sert sözlerle reddetti.Bakanlık, söz konusu belgeyi Washington'un uzun yıllardır sürdürdüğü Küba politikasının bir uzantısı olarak nitelendirirken, raporun gerçek dışı iddialarla ekonomik yaptırımları ağırlaştırmayı ve olası askeri adımlara zemin hazırlamayı amaçladığını savundu."Propaganda belgesi" tepkisiKüba Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, ABD'nin raporunda yer alan suçlamaların hiçbir somut kanıta dayanmadığı öne sürüldü.Açıklamada, Washington yönetiminin Küba'yı ABD ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit olarak göstermeye çalıştığı belirtilerek, bu söylemin ekonomik ablukayı daha da ağırlaştırmak, Küba halkına yönelik "toplu cezalandırma politikasını" sürdürmek ve uluslararası kamuoyunu ülkeye yönelik olası bir askeri saldırıya hazırlamak amacıyla kullanıldığı ifade edildi.Washington'a "ikiyüzlülük" suçlamasıKüba yönetimi, ABD'yi "ikiyüzlü davranmakla" suçladı.Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Washington'un her yıl federal bütçesinden on milyonlarca doları Küba'da siyasi istikrarsızlık oluşturmayı, ekonomik ve toplumsal krizleri derinleştirmeyi ve mevcut yönetimi değiştirmeyi hedefleyen programlara ayırdığı iddia edildi."Uluslararası hukuku ihlal eden uzun bir geçmişe sahip"Açıklamada, ABD'nin Küba'yı "yıkıcı faaliyetlerle" suçlamasının inandırıcı olmadığı savunularak, Washington'un başka ülkelerin iç işlerine müdahale, uluslararası hukuku ihlal, yargısız infazlar ve egemen devletlerin siyasi ile seçim süreçlerine müdahale gibi uygulamalar konusunda uzun bir geçmişe sahip olduğu öne sürüldü.Küba Dışişleri Bakanlığı, bu nedenle ABD'nin yönelttiği suçlamaların uluslararası kamuoyu nezdinde güvenilirlik taşımadığını savundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/irandan-abdye-nukleer-tesis-resti-bolgedeki-tum-cikarlar-hedef-olacak-1107451819.html

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