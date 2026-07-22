https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/kolombiyada-gustavo-petrodan-secimlere-itiraz-2026-cumhurbaskanligi-seciminin-iptalini-istedi-1107449587.html

Kolombiya'da Gustavo Petro'dan seçimlere itiraz: 2026 cumhurbaşkanlığı seçiminin iptalini istedi

Kolombiya'da Gustavo Petro'dan seçimlere itiraz: 2026 cumhurbaşkanlığı seçiminin iptalini istedi

Sputnik Türkiye

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Abelardo de la Espriella'nın kazandığı 2026 cumhurbaşkalığı seçiminde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yargıya başvurarak... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T09:30+0300

2026-07-22T09:30+0300

2026-07-22T09:34+0300

dünya

abelardo de la espriella

gustavo petro

donald trump

i̇srail

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 21 Haziran'da gerçekleştirilen Abelardo de la Espriella'nın kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iptali için yargıya başvurdu.Petro, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, isim vermeden seçimi kazanan Espriella'yı hedef aldı. Paylaşımında, seçimlerin iptaline yönelik başvuru belgesini kamuoyuyla paylaşan Petro, başvurunun yaklaşık 70 bin kişiden oluşan ve kendilerini "dijital tanıklar" olarak tanımlayan bir grup tarafından hazırlandığını belirtti.Petro, başvuruda seçim sayım yazılımı tarafından internete yüklenen belgelerin meta verilerinde tespit edildiği öne sürülen bulgulara dayanılarak, seçmen oylarının algoritmik yöntemlerle manipüle edildiğinin iddia edildiğini aktardı.Cumhurbaşkanı, hukuki ve teknik ifadelerin kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla ilerleyen günlerde açıklayıcı videolar paylaşılacağını da ifade etti.Espriella 7 Ağustos'ta görevi devralacakKolombiya Ulusal Seçim Konseyi, Abelardo de la Espriella'yı resmen cumhurbaşkanı ilan etmişti. Espriella'nın 7 Ağustos'ta görevi mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan devralması bekleniyor.ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen 47 yaşındaki avukat ve iş insanı Espriella, ikinci tur seçimlerde oyların yüzde 49,66'sını alırken, iktidardaki Tarihsel Pakt İttifakı'nın adayı Ivan Cepeda yüzde 48,70 oyda kaldı.Petro, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından da sandık sonuçlarının ayrıntılı şekilde incelenmesini talep etmişti. Espriella, seçim kampanyası sürecinde İsrail ile ilişkileri "daha önce hiç olmadığı kadar" güçlendirme sözü vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/kolombiya-cumhurbaskani-petro-espriellanin-mesruiyetini-tanimiyorum-secimlerde-hile-yapildi-1107055461.html

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abelardo de la espriella, gustavo petro, donald trump, i̇srail