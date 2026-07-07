https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/kolombiya-cumhurbaskani-petro-espriellanin-mesruiyetini-tanimiyorum-secimlerde-hile-yapildi-1107055461.html
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Espriella'nın meşruiyetini tanımıyorum, seçimlerde hile yapıldı
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Espriella'nın meşruiyetini tanımıyorum, seçimlerde hile yapıldı
Sputnik Türkiye
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın meşruiyetini tanımayacağını açıkladı. Petro, seçim sonuçlarının... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
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kolombiya
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 21 Haziran'da yapılan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın meşruiyetini tanımayacağını açıkladı.'Seçimlere dışarıdan müdahale edildi'Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Petro, Espriella'nın seçimleri kazanmadığını öne sürerek oy sayım sistemine dışarıdan müdahale edildiğini iddia etti.Petro, Los Angeles merkezli bir IP sunucusu üzerinden çalışan algoritmalarla seçim sonuçlarının değiştirildiğini savunarak, hiç oy kullanmayan seçmenlerin kayıtlarının kullanıldığını ve bazı kişilerin birden fazla kez oy kullandığını ileri sürdü.Yurt dışındaki sandıklarda da usulsüzlük yapıldığını öne süren Petro, Espriella'nın rakibi Ivan Cepeda'ya karşı 177 bin oy farkıyla önde çıktığı sandıklarda görev yapan jüri üyelerinin ABD veya İspanya'da yaşayan Kolombiyalılardan değil, Kolombiya'dan götürülen kişilerden oluşturulduğunu iddia etti.Seçim sürecinde İsrailli özel istihbarat şirketi Black Cube'un rol aldığını ileri süren Petro, söz konusu şirketin seçim algoritmalarını sağlayarak sürece müdahil olduğunu savundu. Petro ayrıca, bazı şirketlerin Espriella'nın imajını güçlendirmek ve ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini sağlamak amacıyla faaliyet yürüttüğünü iddia etti.Petro, 20 Temmuz'da halkı meydanlara çıkmaya çağırarak, "Kolombiya Cumhurbaşkanı, görevi devralacak yeni hükümetin meşruiyetini tanımamaktadır. Abelardo seçimleri kazanmadı" ifadelerini kullandı.Petro sonuçlara itiraz etmiştiÖte yandan Ulusal Seçim Konseyi (CNE), Espriella'yı resmen seçilmiş cumhurbaşkanı ilan etti. 47 yaşındaki avukat ve iş insanı Espriella'nın görevi 7 Ağustos'ta Petro'dan devralması bekleniyor.21 Haziran'daki ikinci tur seçiminde Vatan Savunucuları Hareketi'nin adayı Espriella oyların yüzde 49,66'sını, iktidar partisi Tarihsel Pakt İttifakı'nın adayı Ivan Cepeda ise yüzde 48,70'ini almıştı. Petro, seçimlerin ardından sonuçların yeniden araştırılmasını talep etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/kolombiyada-cumhurbaskanligi-secimini-abelardo-de-la-espriella-kazandi-1106681370.html
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kolombiya, cumhurbaşkanlığı seçimi, gustavo petro, abelardo de la espriella
kolombiya, cumhurbaşkanlığı seçimi, gustavo petro, abelardo de la espriella
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Espriella'nın meşruiyetini tanımıyorum, seçimlerde hile yapıldı
07:04 07.07.2026 (güncellendi: 07:07 07.07.2026)
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın meşruiyetini tanımayacağını açıkladı. Petro, seçim sonuçlarının algoritmalarla manipüle edildiğini iddia etti.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 21 Haziran'da yapılan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın meşruiyetini tanımayacağını açıkladı.
'Seçimlere dışarıdan müdahale edildi'
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Petro, Espriella'nın seçimleri kazanmadığını öne sürerek oy sayım sistemine dışarıdan müdahale edildiğini iddia etti.
Petro, Los Angeles merkezli bir IP sunucusu üzerinden çalışan algoritmalarla seçim sonuçlarının değiştirildiğini savunarak, hiç oy kullanmayan seçmenlerin kayıtlarının kullanıldığını ve bazı kişilerin birden fazla kez oy kullandığını ileri sürdü.
Yurt dışındaki sandıklarda da usulsüzlük yapıldığını öne süren Petro, Espriella'nın rakibi Ivan Cepeda'ya karşı 177 bin oy farkıyla önde çıktığı sandıklarda görev yapan jüri üyelerinin ABD veya İspanya'da yaşayan Kolombiyalılardan değil, Kolombiya'dan götürülen kişilerden oluşturulduğunu iddia etti.
Seçim sürecinde İsrailli özel istihbarat şirketi Black Cube'un rol aldığını ileri süren Petro, söz konusu şirketin seçim algoritmalarını sağlayarak sürece müdahil olduğunu savundu. Petro ayrıca, bazı şirketlerin Espriella'nın imajını güçlendirmek ve ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini sağlamak amacıyla faaliyet yürüttüğünü iddia etti.
Petro, 20 Temmuz'da halkı meydanlara çıkmaya çağırarak, "Kolombiya Cumhurbaşkanı, görevi devralacak yeni hükümetin meşruiyetini tanımamaktadır. Abelardo seçimleri kazanmadı" ifadelerini kullandı.
Petro sonuçlara itiraz etmişti
Öte yandan Ulusal Seçim Konseyi (CNE), Espriella'yı resmen seçilmiş cumhurbaşkanı ilan etti. 47 yaşındaki avukat ve iş insanı Espriella'nın görevi 7 Ağustos'ta Petro'dan devralması bekleniyor.
21 Haziran'daki ikinci tur seçiminde Vatan Savunucuları Hareketi'nin adayı Espriella oyların yüzde 49,66'sını, iktidar partisi Tarihsel Pakt İttifakı'nın adayı Ivan Cepeda ise yüzde 48,70'ini almıştı. Petro, seçimlerin ardından sonuçların yeniden araştırılmasını talep etmişti.