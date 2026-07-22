https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/kizildeniz-icin-pes-pese-uyarilar-abd-israil-ve-suudi-baglantili-gemiler-rotayi-degistirsin-1107460546.html

Kızıldeniz için peş peşe uyarılar: ABD, İsrail ve Suudi bağlantılı gemiler rotayı değiştirsin

Kızıldeniz için peş peşe uyarılar: ABD, İsrail ve Suudi bağlantılı gemiler rotayı değiştirsin

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği'nin Kızıldeniz'deki deniz misyonu Aspides, ABD, İsrail veya Suudi Arabistan bağlantılı ticari gemilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nden geçmemesi yönünde tavsiyede bulundu.

2026-07-22T14:11+0300

2026-07-22T14:11+0300

2026-07-22T14:11+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

kızıldeniz

husiler

suudi arabistan

haberler

süveyş kanalı

i̇srail

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106362508_1:0:821:461_1920x0_80_0_0_e483b9ee752abf03397ae3cfbe88504b.png

Avrupa Birliği'nin Kızıldeniz'deki deniz güvenliği misyonu Aspides, Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırı riski nedeniyle ABD, İsrail veya Suudi Arabistan bağlantılı ticari gemilere Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nden geçmemeleri tavsiyesinde bulundu.Reuters haber ajansının paylaştığı denizcilik sektörüne yönelik uyarıda, 'EUNAVFOR Aspides, İsrail, ABD veya Suudi çıkarlarıyla bağlantılı ticari gemilerin tehdit seviyesi düşene kadar Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nden transit geçiş yapmaktan kaçınmasını tavsiye etmektedir' ifadeleri yer aldı.Gemi takip verilerine göre çarşamba günü en az dört petrol tankeri Kızıldeniz'de seyrini değiştirirken, bunlardan ikisi yeni rotalarında bir sonraki varış noktası olarak Süveyş Kanalı'nı gösterdi.Öte yandan Yunanistan hükümeti, Yunan bayrağı taşıyan gemileri 'Kızıldeniz'de artan riskler' konusunda uyardı ve 'AB deniz kuvvetleriyle koordinasyon tavsiyesinde' bulundu. Husilerin 'deniz ablukası' kararıABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sevkiyat aksamaları küresel enerji piyasalarını sarsarken, Yemen'deki Husiler, önceki gün Suudi Arabistan'a yönelik abluka kararı aldı.Husiler, Suudi Arabistan'ın, İran'daki bir cenaze töreninden dönen Husi liderlerini taşıyan uçağı hedef almak amacıyla Sana Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Bu olayın ardından misilleme yapan Husiler, Suudi Arabistan'daki Abha Uluslararası Havalimanı'nı füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı ve Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası başlattıklarını" açıkladı.Husiler ayrıca, gerilimin tırmanması durumunda Kızıldeniz'in güney kapısı olan Babülmendep Boğazı'nı tamamen kapatabileceklerini duyurdu.Babülmendep Boğazı'nın önemi ne?Babülmendep Boğazı, normal şartlarda günlük yaklaşık 7.8 ila 8.8 milyon varil ham petrol ve işlenmiş akaryakıtın geçiş yaptığı kritik bir geçit olarak biliniyor.Suudi Arabistan, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığı aşmak için petrolünü karadaki Doğu-Batı Boru Hattı üzerinden Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'na taşıyor. Buradan tankere yüklenen petrolün izlediği yol ise gideceği pazara göre şekilleniyor.Avrupa ve Amerika'ya gidecek gemiler Yanbu'dan kuzeye, Süveyş Kanalı'na doğru ilerliyor. Bu sayede Babülmendep Boğazı'na hiç uğramadan Akdeniz ve Avrupa pazarlarına ulaşıyor.Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi Asya devlerinin enerji ihtiyacını karşılamak için gidecek petrol taşıyan gemiler Yanbu Limanı'ndan güneye iniyor ve Babülmendep Boğazı'ndan geçiyor.Boğaz’ın kapanması durumunda, tankerlerin Afrika’nın güneyindeki Ümit Burnu rotasına yönelmesi zorunlu hale geliyor. Bu durum sevkiyat sürelerini 10 ila 20 gün uzatıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/piyasalarda-son-durum-altin-faiz-kararlarina-odaklandi-1107449729.html

kızıldeniz

suudi arabistan

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kızıldeniz, husiler, suudi arabistan, haberler, süveyş kanalı, i̇srail