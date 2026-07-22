https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/kanadadan-abdye-gumruk-vergisi-tepkisi-ortak-kopru-acilisi-iptal-edildi-1107456090.html

Kanada'dan ABD'ye gümrük vergisi tepkisi: Ortak köprü açılışı iptal edildi

Kanada'dan ABD'ye gümrük vergisi tepkisi: Ortak köprü açılışı iptal edildi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamasının ardından, iki ülkenin Gordie Howe... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T12:51+0300

2026-07-22T12:51+0300

2026-07-22T12:51+0300

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Kanada Konut ve Altyapı Bakanı Gregor Robertson'ın Sözcüsü Jenna Ghassabeh, ABD'nin hafta başında duyurduğu ticaret adımlarının ardından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.ABD'nin gümrük vergisi duyurusunun ardından iki ülke arasında ortak bir kutlama etkinliği düzenlemenin uygun olmayacağını belirten Ghassabeh, Kanada'nın cuma günü köprünün açılışı için kendi törenini yapacağını ifade etti.Ghassabeh, ABD'nin ise ayrı bir tören düzenleyip düzenlemeyeceğinin henüz netlik kazanmadığını aktardı.Kanada ve ABD, 11 Temmuz'da Gordie Howe Uluslararası Köprüsü'nün 27 Temmuz'da açılması konusunda anlaşmıştı.ABD yönetimi, 21 Temmuz'da Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı" uygulamalarda bulunduğunu öne sürmüş, bu ülkeden ithal edilen bazı mallara yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.Kanada Başbakanı Mark Carney ise ABD'nin gümrük vergisi kararını "tek taraflı ticari eylem" olarak nitelemişti.

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