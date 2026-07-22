https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/guney-korede-yaklasik-10-bin-disisleri-personelinin-verilerinin-sizdirildigi-iddia-edildi-1107454879.html

Güney Kore'de yaklaşık 10 bin Dışişleri personelinin verilerinin sızdırıldığı iddia edildi

Güney Kore'de yaklaşık 10 bin Dışişleri personelinin verilerinin sızdırıldığı iddia edildi

Sputnik Türkiye

Güney Kore Dışişleri Bakanlığına bağlı Kore Ulusal Diplomasi Akademisinin (KNDA) çevrim içi eğitim sistemine yönelik siber saldırıda, emekli ve görevdeki... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T12:02+0300

2026-07-22T12:02+0300

2026-07-22T12:02+0300

dünya

güney kore

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Yonhap'ın ismi açıklanmayan Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Bakanlık, Şubat 2026'da çevrim içi eğitim sistemine şüpheli erişimin tespit edildiğine ilişkin bilgilendirilmesinin ardından sistemi kapattı.Bakanlık yetkilisi, KNDA'nın çevrim içi eğitim sistemine yönelik siber saldırıda, emekli ve görevdeki diplomatlar dahil yaklaşık 10 bin personele ait kişisel verilerin sızdırılmış olabileceğini belirtti.Kimlik ve cep telefonu numaraları ile ev adresleri gibi "hassas kişisel verilerin" ele geçirildiğine ilişkin bulgu olmadığını öne süren Bakanlık yetkilisi, kurumun şu anda siber saldırıyı düzenleyenlerin kimliğini tespit etmek için gerekli teknik altyapıya sahip olmadığını kaydetti.Bakanlık yetkilisi, "Yurt dışındaki hacker gruplarının olaya karışması da dahil, hiçbir olasılığı göz ardı etmiyoruz. Bunu ulusal güvenliği ilgilendiren bir durum olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.Öte yandan, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/etiyopyada-milyonlarca-dolarlik-insan-kacakciligi-yapan-cetenin-lideri-yakalandi-1107451599.html

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