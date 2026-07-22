https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/iznik-golu-maldivlere-dondu-turkuaz-renk-hayran-birakti-1107468130.html

İznik Gölü Maldivler'e döndü: Turkuaz renk hayran bıraktı

İznik Gölü Maldivler'e döndü: Turkuaz renk hayran bıraktı

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin en önemli tatlı su kaynakları arasında yer alan Bursa'daki İznik Gölü, yaz aylarında etkisini artıran sıcaklıkların ardından turkuaz renge büründü... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T18:16+0300

2026-07-22T18:16+0300

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marmara bölgesi

i̇znik

göl

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Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise yaklaşık 300 kilometrekarelik yüzölçümüyle 5'inci büyük doğal gölü olan İznik Gölü'nde son günlerde dikkat çeken bir renk değişimi yaşandı. Gölün bazı bölümlerinin turkuaz tonlarına dönüşmesi hem bölge sakinlerinin hem de ziyaretçilerin ilgisini çekti.Uzmanların değerlendirmesine göre, mevsimsel sıcaklıkların artmasıyla birlikte gölün dip kesimlerinde oksijen seviyesinin düşmesi sonucu alg tabakası su yüzeyine yükseldi. Bu doğal süreç, güneş ışınlarının da etkisiyle gölde turkuaz renkli bir görünüm oluşmasına neden oldu.Doğal bir olay olarak değerlendirilen renk değişimi, İznik Gölü'nde etkileyici görüntüler oluşturdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/papa-turkiyeye-geliyor-dunyanin-gozu-iznikte--kutsal-bazilikada-bin-700-yil-sonra-ilk-kez-dua-1100326346.html

türki̇ye

bursa

marmara bölgesi

i̇znik

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türkiye, bursa, marmara bölgesi, i̇znik, göl, turkuaz