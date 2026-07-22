https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/iznik-golu-maldivlere-dondu-turkuaz-renk-hayran-birakti-1107468130.html
İznik Gölü Maldivler'e döndü: Turkuaz renk hayran bıraktı
İznik Gölü Maldivler'e döndü: Turkuaz renk hayran bıraktı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin en önemli tatlı su kaynakları arasında yer alan Bursa'daki İznik Gölü, yaz aylarında etkisini artıran sıcaklıkların ardından turkuaz renge büründü... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
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Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise yaklaşık 300 kilometrekarelik yüzölçümüyle 5'inci büyük doğal gölü olan İznik Gölü'nde son günlerde dikkat çeken bir renk değişimi yaşandı. Gölün bazı bölümlerinin turkuaz tonlarına dönüşmesi hem bölge sakinlerinin hem de ziyaretçilerin ilgisini çekti.Uzmanların değerlendirmesine göre, mevsimsel sıcaklıkların artmasıyla birlikte gölün dip kesimlerinde oksijen seviyesinin düşmesi sonucu alg tabakası su yüzeyine yükseldi. Bu doğal süreç, güneş ışınlarının da etkisiyle gölde turkuaz renkli bir görünüm oluşmasına neden oldu.Doğal bir olay olarak değerlendirilen renk değişimi, İznik Gölü'nde etkileyici görüntüler oluşturdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/papa-turkiyeye-geliyor-dunyanin-gozu-iznikte--kutsal-bazilikada-bin-700-yil-sonra-ilk-kez-dua-1100326346.html
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türkiye, bursa, marmara bölgesi, i̇znik, göl, turkuaz
türkiye, bursa, marmara bölgesi, i̇znik, göl, turkuaz
İznik Gölü Maldivler'e döndü: Turkuaz renk hayran bıraktı
Türkiye'nin en önemli tatlı su kaynakları arasında yer alan Bursa'daki İznik Gölü, yaz aylarında etkisini artıran sıcaklıkların ardından turkuaz renge büründü. Gölde oluşan renk değişimi, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.
Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise yaklaşık 300 kilometrekarelik yüzölçümüyle 5'inci büyük doğal gölü olan İznik Gölü'nde son günlerde dikkat çeken bir renk değişimi yaşandı.
Gölün bazı bölümlerinin turkuaz tonlarına dönüşmesi hem bölge sakinlerinin hem de ziyaretçilerin ilgisini çekti.
Uzmanların değerlendirmesine göre, mevsimsel sıcaklıkların artmasıyla birlikte gölün dip kesimlerinde oksijen seviyesinin düşmesi sonucu alg tabakası su yüzeyine yükseldi. Bu doğal süreç, güneş ışınlarının da etkisiyle gölde turkuaz renkli bir görünüm oluşmasına neden oldu.
Doğal bir olay olarak değerlendirilen renk değişimi, İznik Gölü'nde etkileyici görüntüler oluşturdu.