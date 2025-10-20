https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/papa-turkiyeye-geliyor-dunyanin-gozu-iznikte--kutsal-bazilikada-bin-700-yil-sonra-ilk-kez-dua-1100326346.html

Papa Türkiye’ye geliyor, dünyanın gözü İznik’te: 'Kutsal Bazilika'da bin 700 yıl sonra ilk kez dua edilecek

Papa 14. Leo, Kasım sonunda Türkiye’ye yapacağı ilk ziyarette iznik gölü’nün altındaki 1700 yıllık gizemli bazilikada dua edecek. 1. Konsil’in yapıldığı kutsal alan, Papa’nın gelişiyle yeniden canlanıyor.

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100327540_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_30c608721888e43eb063eb7d204c0f42.png

Tüm dünyanın gözü, bu kez Bursa’nın İznik ilçesinde olacak. Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, 28–30 Kasım tarihleri arasında İznik Gölü kıyısında yer alan 1700 yıllık su altı bazilikasını ziyaret edecek.Bu bazilika, Hristiyanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olan Birinci Konsil’in (325) yapıldığı yer olarak kabul ediliyor.Tarihi hazırlık: Sualtında hummalı çalışmaZiyaret öncesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin liderliğindeki ekip, gölün dibinde yoğun bir arkeolojik kazı ve restorasyon çalışması yürütüyor.Yaklaşık 800 metrekare büyüklüğündeki kilise, 2015’ten bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kilis Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi desteğiyle yeniden ayağa kaldırılıyor.Prof. Dr. Şahin, “Papa’nın gelişi sadece dini değil, kültürel açıdan da büyük anlam taşıyor. İznik, Hristiyan dünyasında yeniden hac rotasına dönüşebilir” dedi.Gizemli bazilikanın sırları20 metreye 40 metre boyutlarındaki bu antik yapı, göl kıyısından 20 metre açıkta, suyun yaklaşık 2 metre altında yer alıyor.Şahin’e göre, bazilika önceleri Aziz Neophytos’a adanmış küçük bir kilise olarak inşa edildi, 358 yılındaki büyük depremde yıkıldı ve 380 yılında 'Kutsal Pederler Kilisesi' olarak yeniden yapıldı.Arkeologlar, kilisenin çevresinde yürüttükleri çalışmalarda 37 mezar ortaya çıkardı.Bazı mezarlarda birden fazla iskeletin aynı yere defnedildiği, bazılarında ise yaralanmış ve kırık kemikler bulunduğu belirlendi. Bu durum, bazilikanın inanç uğruna ölen kişilere ev sahipliği yapmış bir şehitlik olabileceğini düşündürüyor.Papa’nın duası, İznik’i yeniden dünya sahnesine taşıyacakPapa’nın, İznik Gölü’nün altında ibadet etmesi, dini tarih açısından sembolik bir anlam taşıyor.Prof. Dr. Şahin, “Bu ziyaret sonrası İznik, Hristiyan dünyasının en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri haline gelebilir,” diyor.Ziyaretin ardından bölgenin UNESCO Kültürel Miras Listesi’ne kalıcı olarak girmesi de gündemde.Su altındaki tarih yeniden nefes alacakKazı ekibi, kilise çevresinde yürütülen çevre düzenlemesi, sergileme ve koruma çalışmalarını Papa’nın ziyaretine kadar tamamlamayı hedefliyor.Su altındaki bu kutsal yapının, Papa’nın duasıyla birlikte modern çağın en dikkat çekici dini buluşmalarından biri haline gelmesi bekleniyor.

