https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/istanbulda-3-ilcede-denize-girmek-yasaklandi-1107469972.html

İstanbul'da 3 ilçede denize girmek yasaklandı

İstanbul'da 3 ilçede denize girmek yasaklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bazı ilçelerde yüksek dalga nedeniyle denize girmek yasaklanırken, Beykoz'daki yasak 5 gün, Arnavutköy ve Sarıyer'deki yasak ise yarın geçerli... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T19:22+0300

2026-07-22T19:22+0300

2026-07-22T19:22+0300

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i̇stanbul

beykoz

arnavutköy

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deniz

yasak

deniz yasak

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İstanbul'da Karadeniz kıyılarında etkili olması beklenen yüksek dalga nedeniyle bazı ilçelerde denize girilmesine geçici yasak getirildi.Beykoz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyunun tehlikeli seviyelere ulaşmasının beklendiği belirtildi. Bu kapsamda, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca 23-27 Temmuz tarihleri arasında 5 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.Arnavutköy Kaymakamlığı da benzer gerekçeyle ilçedeki Karadeniz sahillerinde yarın boyunca denize girmenin yasaklandığını açıkladı. Kararın, yüksek dalga riskine karşı vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı ifade edildi.Sarıyer Kaymakamlığı ise son meteorolojik değerlendirmelere göre dalga boyunun yarın gün sonuna kadar yüksek seyredeceğinin öngörüldüğünü bildirdi. Açıklamada, olası boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla Kısırkaya Halk Plajı'nın yarın gün boyunca girişe kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/valilikler-duyurdu-bazi-sahillerde-denize-girmek-yasaklandi-1106989035.html

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arnavutköy

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