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Valilikler duyurdu: Bazı sahillerde denize girmek yasaklandı

Valilikler duyurdu: Bazı sahillerde denize girmek yasaklandı

Sputnik Türkiye

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Karadeniz kıyısındaki birçok il ve ilçede hafta sonu denize girmek yasaklandı. Yetkililer, yüksek dalga ve rip... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T19:58+0300

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Hafta sonu olumsuz hava koşulları nedeniyle Kırklareli, Ordu, Tekirdağ ve İstanbul'un Karadeniz kıyılarındaki bazı ilçelerinde denize girmek yasaklandı.Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesinde, kaymakamlık kararıyla bugün ilçedeki tüm plajlarda denize giriş yasaklandı. Açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle alınan karara halkın uyması istenirken, jandarma ekiplerinin gün boyunca sahillerde denetim yapacağı belirtildi.Ordu Valiliği ise son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kuvvetli rüzgar, yüksek dalga ve rip akıntısı beklendiğini açıkladı. Bu kapsamda, 4 Temmuz Cumartesi günü ilin doğu kesimindeki Perşembe, Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde saat 14.00'ten sonra, batı kesimindeki Fatsa ve Ünye ilçelerinde ise gün boyunca denize girmek yasaklandı. 5 Temmuz Pazar günü ise yasak il genelinde uygulanacak.Tekirdağ Valiliği de Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesindeki tüm plajlarda 4-5 Temmuz tarihlerinde denize girilmesini yasakladı. Açıklamada, halktan yasağa uymaları istenirken, jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerini sürdüreceği ifade edildi.İstanbul'un Beykoz ilçesinde de Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga yüksekliği nedeniyle 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde denize girmek yasaklandı. Kaymakamlık, kararın 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında alındığını duyurdu.

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